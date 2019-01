AMLO revela que Gobierno de EPN esfumÃ³ hasta $1,400 millones en compra de 700 pipas; ya se investiga

AMLO revela que Gobierno de EPN esfumó hasta $1,400 millones en compra de 700 pipas; ya se investiga

Hoy se anunció, también, que se ha lanzado la convocatoria para 2 mil choferes de pipas

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer esta mañana que el Gobierno de Enrique Peña Nieto licitó para comprar 700 pipas, y ese dinero fue desviado. Es ya un tema judicial y se están deslindando responsabilidades.

En la conferencia mañanera estuvo Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Ella anunció que se buscan dos mil conductores para las 500 pipas que se contratarán. Se les darán 14 mil pesos quincenales más prestaciones, dijo. Hubo una sorpresa entre los reporteros. Y dijo que hasta el salario de los periodistas serán revisados.

“Mucha corrupción. Un Gobierno plagado de corrupción en todo sentido y en todas áreas. Nos entregaron información de que en el Gobierno anterior se licitó para comprar 700 pipas. Se da el anticipo a una empresa, esa empresa entrega el anticipo a otra. No hacen nada y no entregan las unidades. Estamos hablando como de mil 300, mil 400 millones. Es un asunto judicial que nosotros vamos a revisarlo, pero acaba de resolverse acerca de la responsabilidad”, dijo.

“Pero, ¿sabían ustedes algo de eso? ¿Y que se dio el anticipo, y que no se regresó el anticipo y que no se entregaron las pipas? No tengo duda de que el principal problema es la corrupción”, dijo el Presidente. No abundó mucho más.

La titular de la Secretaría del Trabajo anunció esta mañana la convocatoria para la contratación de dos mil conductores que se encargarán de distribuir combustible a través de las 500 pipas que adquirirá el Gobierno Federal con el objetivo de normalizar el abasto de gasolina en todo el país, y para depender menos de los ductos porque en estos momentos se están asegurando del robo de combustibles.

“El día de hoy queremos hacer pública esta convocatoria. Invitar a conductores a que se sumen a combatir el robo y a servir a México”, dijo la mañana de este viernes durante la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Entre los requisitos que deben presentar los candidatos, se encuentra tener licencia federal tipo “E”, o “B” y “C” con dos años de antigüedad, identificación oficial con fotografía, entre 25 y 60 años de edad, acta de nacimiento, buena reputación, CURP, comprobante de domicilio, currículum, acreditar buen estado de salud y aprobar el examen de conducción. Asimismo, la Secretaria detalló que las solicitudes serán recibidas del 18 al 21 de enero.

“Conductores de vehículos se les llama, se les convoca para apoyar en las labores de distribución de combustible, evitar el robo, combatir la corrupción y servir a México. Es una misión especial. Este es un plan que se añade al DNIII para garantizar el abasto de combustibles en cualquier circunstancia adversa con este equipo de alrededor de 500 pipas vamos a garantizar la distribución de 200 mil barriles diarios. Tenemos combustible suficiente, sobre todo en los puertos”, destacó López Obrador.

Señaló, respecto a las pipas, que van a ser manejadas por la Secretaria de la Defensa para el plan DN3 de abasto de gasolinas y combustibles.

“Ya vamos hacia la normalidad porque ya tenemos un sistema de vigilancia en todos los ductos, estamos hablando de alrededor de 10 mil elementos con equipos para detectar sabotajes, fugas, tomas clandestinas. No vamos a dejar la vigilancia, incluso se va a ir mejorando, perfeccionando. En paralelo vamos a contar con este sistema de distribución”.

“Los operadores que participen vana recibir sueldos justos, sus prestaciones sociales como lo establece la ley y van a contar también con la protección de los cuerpos de seguridad del estado porque todo esto se va a manejar de manera coordinada con la vigilancia para evitar el robo al autotransporte en carreteras. Estamos trabajando en ese propósito, de modo que reitero el llamado a los conductores para que nos ayuden porque necesitamos tener lo más pronto posible a los dos mil conductores”.

“A partir de las 9 de la mañana se empiezan a recibir las solicitudes y va a haber un proceso de selección y de capacitación o formación para tener ya los primeros conductores preparados, aprobados”.

“Así se tienen otros casos. Vamos trabajando poco a poco, pero queremos normalizar la situación en unos días más. Y para eso, se decidió la compra de 500 pipas aproximadamente, para aumentar la capacidad de transportación y no depender sólo de los ductos. Vamos a aumentar la capacidad de distribución con las pipas en un 25 por ciento, comparado con lo actual”.

“Tan ya tenemos el proceso, que ya contamos con el plan que se va a llevar a cabo en cuanto se tengan las pipas. Hoy se lanza la convocatoria para la contratación de dos mil conductores de estas unidades”.

VISITARÁ ZONA DE HUACHICOL: “El próximo martes y jueves voy a visitar zonas por donde pasan ductos para hablar con esta gente. Pensamos que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia que no con medidas coercitivas, el 80 por ciento del desarrollo tiene que ver con el bienestar y el 20 por ciento lo que atañe a la seguridad pública, por eso tengo confianza de que al ir creciendo el país en lo económico vamos a tener más posibilidad de resolver los problemas”, dijo el Presidente.

“No hay ningún riesgo grave por el estado en el que se encuentran los ductos, pero estamos pidiendo que se cuiden los ductos, que la gente no corra riesgos porque pinchar un ducto implica mucho riesgo, eso nos plantean constantemente los ductos. Decirle a la gente que no se arriesgue”, señaló.

“El sabotaje de manera deliberada, tratar sobre todo al inicio de dejarnos sin abasto para crear una situación de gas, sobretodo en la ciudad, afortunadamente se intervino rápido, aunque todavía no se resuelve el problema. Es la aplicación de la ley, pero que nadie se vea obligado a cometer delitos, porque aunque los procesos judiciales son lentos y ese es otro tema vamos a continuar, no se va a detener ninguna investigación, no va haber impunidad, ninguna persona, por poderosa que sea va impedir que se castiguen estos delitos, ni grupos, señaló López Obrador.

SOBRE RECORTE DE PERSONAL: El Presidente dijo que ya se realizaron ajustes y se redujo la estructura administrativa de trabajadores de confianza, muy limitado para lo que necesitamos con un 30 por ciento de los de arriba, por ejemplo, ya no hay delegados, había hasta 50 delegados en un estado, ya no existe eso, pero se respetaron a los trabajadores, fue arriba donde se hizo el ajuste y hay muchas oportunidades de trabajo.

Reiteró su postura sobre la Reforma Educativa del ex Presidente Peña Nieto: “La llamada Reforma Educativa se hizo por cuestiones políticas, en vez de mejorar la educación se degradó a los migrantes, se les humilló y es de sentido común que no se puede llevar acabo una reforma educativa sin los maestros, ¿por qué institutos de evaluación para los maestros? Tendríamos que tener institutos de evaluación para los médicos, diputados, policías, senadores. ¿Por qué la hazaña¿, ¿porque lo ordenaron desde el extranjero? Eso ya no rifa, no vamos permitir que nos impongan un agenda, ya sabemos el resultado de la Reforma Energética. ¿Por qué el combate a las corrupción no estaba en la agenda cuando en los últimos tres gobiernos creció la corrupción? ¿Dónde estaba la Reforma para acabar con la corrupción, qué no es ese el principal problema del país?”

Sobre la lista de concesionarios aseguró que se va a presentar, es mi compromiso dar a conocer todos los concesionarios de Pemex, la Comisión de Electricidad, los que abastecen al ISSSTE, al IMSS y los que abastecen medicamentos en los estados.