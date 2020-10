AMLO revela que se ha hecho 8 pruebas de Covid

Mañana se hará otra, tras anunciarse que el Almirante Rafael Ojeda Durán dio positivo

Noroeste / Redacción

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este lunes 19 de octubre, que se realiza la prueba del SARS-CoV-2, todos los martes de cada semana.

En total, aclaró, se ha hecho ocho tests para saber si tiene coronavirus o no.

"Yo me cuido, guardo la sana distancia es lo principal. No he tenido síntomas, desde el principio se ha mencionado que si hay tos, calentura, hay que asistir al médico y hacerse la prueba son los síntomas básicos, no he sentido eso. Me hago una prueba por semana para estar seguro sobre todo para no contagiar a nadie", afirmó el mandatario nacional.

Durante su conferencia de prensa matutina, el titular del Poder Ejecutivo Federal fue cuestionado respecto al estado de salud del titular de la Secretaría de la Marina, el Almirante José Rafael Ojeda Durán, quien dio positivo a la enfermedad.

"Yo no he tenido afortunadamente eso, me hago una prueba por lo general por semana para estar seguro, sobre todo para no contagiar a nadie. Por lo general me hago la prueba los martes, llevo como unas seis, ocho. Y me cuido", aseguró el político tabasqueño, quien agregó que el viernes 16 de octubre habló con el almirante Ojeda Durán y que lo ve diario en la junta de seguridad del gabinete, llevada a cabo a las 06:00 horas, de lunes a viernes, en el Palacio Nacional.

"Son varios los integrantes del gabinete que han padecido de Covid. A unos les ha pegado muy fuerte y van saliendo, ahora le pegó al Almirante Ojeda. Está bien, hablé con él antier y ayer y no tiene molestias mayores está bien, pero estuvimos juntos el viernes y todos los días en la mañana nos reunimos en la reunión de seguridad con sana distancia, no necesariamente tiene que haber contagio", acotó el Presidente de la República.