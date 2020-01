AMLO revela sus propósitos para 2020; serenar al país, uno de ellos

El Presidente admite como una asignatura pendiente la de la pacificación del País

El Presidente Andrés Manuel López Obrador compartió sus propósitos para este nuevo año 2020 y enumeró cuatro acciones: reforzar el bienestar, tener más información con trabajos de inteligencia, consolidar a la Guardia Nacional, además de no permitir contubernio entre delincuencia y autoridades.

El Mandatario nacional destacó los logros de su Gobierno y aseguró que se avanzó mucho en 2019, "con poca confrontación política". No obstante, durante su primera conferencia de prensa matutina del año, señaló que los conservadores "siguen aturdidos".

El titular del Poder Ejecutivo Federal admitió que su asignatura pendiente es la pacificación del país. Asimismo, abundó que mantiene el reto de terminar con la violencia y destacó la importancia de atender a los jóvenes, con apoyo, oportunidades y empleo.

"Tenemos también confianza de que vamos a ir serenando al país porque no vamos a permitir el contubernio, la asociación delictuosa. No vamos a permitir que se unan autoridades con delincuentes", indicó el político tabasqueño desde el Palacio Nacional.

"Tengo confianza de que este año nos va a ir bien, tenemos como lo he dicho, y lo repito, como asignatura pendiente, como reto, como desafío, serenar al país, parar la violencia que se inició cuando se declaró la guerra a las bandas de delincuentes comunes, toda la descomposición que significó el periodo neoliberal", dijo.

Propósitos para 2020

Sobre los propósitos para este 2020, López Obrador dijo que entre estos está que el próximo 1 de diciembre de este año quiere informar que ya se establecieron las bases de la transformación de México y "entregar buenas cuentas".

"Quiero que le vaya muy bien a los pobres, que no sufran, que le vaya bien al pueblo, y que al mismo tiempo podamos ir serenando al País, que los problemas que se nos presenten este año se puedan resolver sin que haya perdida de vidas humanas, y que también sea benévola con nosotros la naturaleza, para que no tengamos que padecer de ninguna tragedia", expresó.

"Que sea benévola con nosotros la naturaleza para que no tengamos que padecer ninguna tragedia [...] que estemos contentos y en paz". Cuestionado sobre lo que ha aprendido en los 13 meses que lleva su Gobierno, el mandatario nacional dijo que: "Tenemos que trabajar, no perder el tiempo, aplicarnos más".

Pidió recordar que esto es una transformación y no se trata de trabajar 8 o 10 horas de lunes a viernes, sino 16 horas diarias, porque después habrá tiempo para descansar. Reiteró que él será Presidente hasta septiembre de 2024 y no aspira a ningún cargo en ningún lado. "Me entrego en cuerpo y alma a esta noble causa, no podemos perder el tiempo", acotó.

"Que podamos consolidar el Gobierno, llevando a la práctica, con buenos resultados, la transformación del país. Yo pedí a los mexicanos que quería un año más. Quiero informar que ya se establecieron las bases de la transformación de México, a consolidar lo que ya se inició y a iniciar lo que hace falta, para entregar buenas cuentas el día primero de este año", dijo el Presidente.