AMLO sabía del nepotismo de delegados en Chihuahua: yo le di documentos, le revira morenista

El 14 de junio Loya le entregó al Presidente en el aeropuerto de la ciudad de Chihuahua, la denuncia en contra de Ariadna Montiel Reyes, Juan Carlos Loera de la Rosa y Luis Fernando Duarte por nepotismo, amiguisimo, influyentismo y hasta por compadrismo… incluso hay un video

Sinembargo.MX

08/10/2019 | 08:53 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).– El Presidente mintió al decir que no tenía conocimiento de las denuncias de nepotismo que existen en contra de dos delegados de Chihuahua, acusados de retrasar los apoyos para los rarámuris, aseguró Aldo Mauricio Loya Morales, militante de Morena en Cuauhtémoc, Chihuahua.

“Si el Presidente dice que no tiene información de eso es una rotunda mentira, porque yo le entregué en sus manos la denuncia contra Juan Carlos Loera y si está diciendo eso es porque ni atención pone a lo que le dan”, afirmó Loya Morales, quien interpuso una de las denuncias ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Comisión de Morena.

Ayer, en su conferencia mañanera, SinEmbargo preguntó a Andrés Manuel López Obrador, Jefe del Ejecutivo federal, sobre el caso y, luego de asegurar que no tenía información, se comprometió a investigar las denuncias de nepotismo que existen en contra del delegado de la Secretaría de Bienestar de Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa, y el delegado Regional de Parral, Luis Fernando Duarte González.

“Pues vamos a revisar esto (las denuncias) no tenía yo conocimiento sobre nepotismo del coordinador y hay muchas denuncias de todo tipo. Qué bueno que sea así, vale más el exceso que el silencio cómplice. Entonces, se va a investigar, pero no tenía yo información”, aseguró López Obrador en la llamada “mañanera”.

Sin embargo, el 14 de junio Loya le entregó al Presidente de México, en el aeropuerto de la ciudad de Chihuahua, la denuncia en contra de Ariadna Montiel Reyes, Juan Carlos Loera de la Rosa y Luis Fernando Duarte “por nepotismo, amiguísimo, influyentismo y hasta por compadrismo… incluso hay un video”, acusó.

En dicho video se observa a Aldo Mauricio entregando los documentos con las denuncias en las manos del Presidente:

SinEmbargo publicó la semana pasada un reportaje en el que se denunciaba que el delegado de la Secretaría de Bienestar de Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa, y el delegado Regional de Parral, Luis Fernando Duarte González, fueron denunciados por presunto nepotismo ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena el 31 de mayo, mientras los rarámuris de Bocayna y Guachochi protestan por el retraso en la entrega de los programas sociales.

La denuncia, con fecha del 31 de mayo, menciona a la Subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, comadre de bautizo del Delegado de Parral Luis Duarte y su esposa Ishtar Ibarra Barraza, quien hasta el 30 de abril apareció como funcionaria pública en la Secretaría de Bienestar en la Nómina Transparente de la Administración Pública Federal. La secretaria particular de Montiel era Myrna Brighite Granados de la Rosa, sobrina del “superdelegado” Loera.

Cuatro meses después, no han sido investigados. El “superdelegado” de Chihuahua, Juan Carlos Loera, dijo a SinEmbargo que no ha sido contactado por Función Pública, y el Delegado Regional de Parral, Luis Duarte, argumentó que bautizar a una niña no es un delito.

Martín Chaparro Payán, dirigente de Morena en Chihuahua, afirmó que el caso ya está denunciado, y si se demuestra, deben ser destituidos de manera “inmediata”.

Sobre las denuncias de nepotismo, la Secretaría de la Función Pública (SFP) confirmó a SinEmbargo que la dependencia “recibió un escrito en el que se denuncian irregularidades presuntamente cometidas por diversos servidores públicos de la Secretaría de Bienestar, que incluye a personal de la Delegación de esa Dependencia en el estado de Chihuahua”.

A través de un correo electrónico, la dependencia encabezada por Irma Eréndira Sandoval precisó lo siguiente:

-El escrito fue turnado al Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Bienestar, el cual aperturó un expediente de investigación desde el 5 de julio pasado.

-Actualmente, dicho OIC, dependiente de la Función Pública, desarrolla las diligencias con estricto apego a la ley para ofrecer resultados a la brevedad sobre la denuncia presentada.

-Una vez que concluya la investigación, la Función Pública estará en condiciones de informar de manera transparente de la resolución que se determine.

RARÁMURIS PROTESTAN

Las denuncias de nepotismo en contra de los delegados en Chihuahua se dan en medio de las protestas que mantienen los rarámuris de los municipios de Bocoyna y Guachochi, donde más de la mitad vive en pobreza.

Desde julio han realizado marchas para exigirles a los delegados empleos y la entrega de programas de bienestar que les han retrasado.

Ramón Galdea, dirigente de la Cooperativa de Artesanos Indígenas Rarámuris, dijo a SinEmbargo que “lo que quieren los rarámuris es trabajar, no depender de nadie como cualquier persona. Sin trabajo no se puede hacer nada. Y en la Sierra no hay trabajo ni nada, más que de traficante”.

Desde diciembre cuando se eliminó Prospera por el cambio de Gobierno federal, están comiendo Maseca con la hierba quelite y no están tomando pinole porque no hay maíz, contó Galdea.

El Presidente negó el lunes conocer sobre el tema de nepotismo, pero sí aseguró que reforzará los programas sociales:

“Lo que sí dije es de que tenemos que trabajar más en la Tarahumara, reforzar los programas sociales, vamos a ampliar en Chihuahua, en la sierra, el programa Sembrando Vida, y vamos también a revisar todo lo que tiene que ver con la buena aplicación de los programas de bienestar”.

Pero la exigencia sigue. Entre los gobernadores indígenas de la Sierra Tarahumara, quienes entregaron sus peticiones al Presidente López Obrador, acordaron la tercera manifestación para el 24-27 de octubre.

“Nosotros no quitamos el dedo del renglón. Lo que nos trae en esta lucha es el programa que antes se llamaba Prospera”, afirmó Luis González, el coordinador de la Marcha del Hambre, realizada el pasado 29 de septiembre. “Cada madre de familia estaba recibiendo una beca de 950 pesos cada dos meses, entonces entra el programa de becas Benito Juárez y les quitan a las madres de familia que ya eran beneficiadas de Prospera”.

Ramón, de la Cooperativa de Artesanos Indígenas Rarámuris, agregó que la mayoría no reúne los requisitos para los programas nuevos al ser adultos de entre 40 o 50 años “que sus hijos se fueron a trabajar a las ciudades, están solos en la sierra, no hablan español y ya no pueden trabajar”.

Sembrando Vida comenzó este 2019 solo en el sureste, y llegará a Chihuahua y a Durango hasta 2020. “Lo vemos muy tardado, por eso nosotros queríamos que se implementara un programa de emergencia aquí en la Sierra Tarahumara, con empleos temporales, para combatir un poco la hambruna”, dijo en entrevista para este medio Luis González, organizador de la marcha.