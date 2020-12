AMLO: Se compran vacunas para que sean gratis para todos, pero si empresas las traen, adelante

México se convirtió el jueves en el primer país de América Latina en comenzar a vacunar contra la COVID-19, al inyectar las 3 mil primeras dosis llegadas a personal médico de la capital mexicana.

Sinembargo.MX

Ciudad de México, diciembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no está en contra de que empresas adquieran y vendan la vacuna contra la COVID-19 en el país; sin embargo, aseguró que su Gobierno comprará todas las dosis necesarias para garantizar que ningún mexicano quede sin una dosis.

“Si hay empresas que quieran comprar las vacunas en el extranjero, nosotros no tenemos ningún impedimento para que se venda; nosotros lo que estamos haciendo es comprar todos la vacuna que se necesita para garantizar que a nadie le falte y que sea gratuita”, dijo durante en un mensaje publicado en sus redes sociales.

López Obrador reiteró que el acceso a la vacuna será universal y gratuito, y que se impedirá cualquier práctica de influyentismo en el programa de inmunización.

Avanzamos en la aplicación de la vacuna contra el #COVID19. Es la esperanza más cercana para una mejor realidad. pic.twitter.com/YJDqd7rBoJ — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 28, 2020

En este sentido, el mandatario mexicano aseguró que se cuenta con 32 millones de pesos para la compra de las vacunas que serán utilizadas durante la primera etapa de inmunización de la población mexicana.

A la par, dijo que estudian la posibilidad de vacunar a maestros de los estados que se encuentren en Semáforo Verde, para impulsar el regreso a las clases presenciales.

“Vamos a contemplar como algo especial la vacunación de los maestros, para que en los estados donde haya semáforo verde ya se reinicien las clases presenciales, y evitemos contagios y riesgos”, añadió.

El Presidente recordó que el personal de salud fue catalogado como prioritario al estar en la primera línea de batalla contra la COVID-19. Agregó que hasta 750 mil trabajadores del sector salud recibirán las dos dosis de la vacuna creada por Pfizer y BioNTech.

“Todo el personal de estos hospitales, médicos, enfermeras, camilleros, trabajares de limpieza, son prioridad, son los primeros que vamos a vacunar, se calcula de 700 a 750 mil. Nos va a alcanzar con el acuerdo que tenemos, para los primeros meses, con Pfizer”, dijo.

Añadió que a más tardar en marzo se contará con el millón 400 mil dosis que el Gobierno federal le contrató a Pfizer.

En este sentido, el mandatario dijo que en breve se cerrará el acuerdo con la farmacéutica china CanSino, para obtener hasta 35 millones de dosis.

López Obrador celebró que dicha vacuna tenga menores especificaciones para su conservación, así como que sólo sea necesaria una dosis para inmunizar a la población.

“Vamos a seguir con el acuerdo que se tiene con una farmacéutica china, CanSino, vamos a cerrar ya el acuerdo, el compromiso, esta vacuna es muy importante porque no requiere de bajas temperaturas en refrigeración, además es una sola aplicación, esperamos que para enero ya tener esta vacuna,y ya son millones de dosis”, puntualizó.

López Obrador reveló que espera cerrar el acuerdo con CanSino para enero, con el fin de obtener las primeras dosis.

“Les hablaba yo de la vacuna CanSino, de una farmacéutica china. Tenemos un contrato de 35 millones de dosis. El compromiso es que nos entreguen dos millones en enero, tres millones en febrero, tres millones en marzo y hacia adelante”, expresó el presidente en un mensaje en vídeo difundido en redes sociales.

Además, pronosticó que a partir de la segunda quincena de enero se pueda comenzar a vacunar a los adultos mayores del país.

“Empezamos con los de más edad. De 100 a 90 años. Estén donde estén. Si no pueden salir de sus casas, los vamos a ir a vacunar a sus casas”, subrayó.

También se vacunarán tempranamente quienes sufran enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión, y se estudia la posibilidad de aplicarla a maestros de aquellos estados que retomen clases presenciales el próximo año.

López Obrador recordó que la vacunación será “universal y gratuita para todos, ricos y pobres” y explicó que “nada más es cosa de esperar el turno que corresponda”.

“Nada de que tengo dinero y voy a vacunarme primero o soy político influyente y me vacuno primero. No eso. Así no es la cosa”, enfatizó.

-Con información de EFE.