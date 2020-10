AMLO se deslinda de la negativa del TEPJF sobre México Libre

Nos mantuvimos al margen, que es parte de los cambios, aclaró el mandatario nacional

Noroeste / Redacción

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este jueves que su Gobierno no intervino en la decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de negar el registro como partido a la agrupación política nacional Libertad y Responsabilidad Democrática, conocida como México Libre.

"No tengo opinión. Creo que son procesos que llevó a cabo el Instituto Nacional Electoral y en este caso el Tribunal. Yo lo único que quiero dejar en manifiesto es que nosotros nos mantuvimos al margen, que es parte de los cambios", aclaró el mandatario nacional.

El político tabasqueño preguntó a los reporteros durante su conferencia de prensa matutina, cuáles partidos tuvieron el aval para su registro. Asimismo, López Obrador aseguró que se terminaron esos tiempos en que desde la Presidencia se decidían candidaturas o registros.

"Antes los Presidentes decidían a quién darle un registro y a quién no, a quién darle una candidatura y a quién no, eso ya pasó a la historia, al basurero de la historia, ya no se aplica", afirmó el titular del Poder Ejecutivo federal.

"Aprovecho para que se sepa, en general, no solo en servidores públicos de los poderes, sea legisladores, sean jueces, magistrados, ministros, yo no tengo palomas mensajeras, ni halcones, no mando mensajes para que no usen mi nombre", aseguró el Presidente.

Con cuatro votos a favor y tres en contra, la Sala Superior del TEPJF, confirmó en los primeros minutos de este jueves 15 de octubre, la resolución del Instituto Nacional Electoral, de negar el registro como partido a la agrupación política nacional Libertad y Responsabilidad Democrática, conocida como México Libre.

El magistrado ponente José Luis Vargas Valdez votó por rechazar el registro a México Libre por recibir 50 aportaciones de personas no identificadas, por más de un millón de pesos. Añadió que la organización no pudo acreditar comprobantes de transferencias.

Minutos antes, la Sala Superior del TEPJF determinó improcedente las solicitudes de impedimento formuladas contra el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, para abstenerse de conocer el expediente SUP-RAP-56/2020 relacionados con la solicitud de la asociación civil Libertad y Responsabilidad Democrática, como partido político nacional.

El 13 de octubre, José Luis Vargas Valdez, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicó en su cuenta de Twitter, el proyecto de resolución SUP-RAP-56/2020, en el que se confirmaba la resolución del Instituto Nacional Electoral, de negar el registro como partido a la agrupación política nacional Libertad y Responsabilidad Democrática, conocida como México Libre.

"Doy a conocer la propuesta que sometí a consideración del Pleno respecto del expediente SUP-RAP-56/2020 y acumulados, relacionado con la solicitud de Libertad y Responsabilidad Democrática A.C. para obtener registro como partido político nacional", señaló Vargas Valdez en una serie de tuits consecutivos.

"En la referida propuesta propongo confirmar, por distintas razones, la negativa del INE de otorgar el referido registro, en atención a que: En materia de fiscalización, concluyo que la organización solicitante no acreditó el origen de las aportaciones en dinero que recibió de supuestos simpatizantes", agregó el magistrado del TEPJF.

"Estimo que el derecho de asociación de sus afiliados se vio afectado por las irregularidades sistemáticas cometidas por la misma organización, que no fueron subsanadas ante el INE durante el proceso de revisión de sus ingresos y egresos para la obtención de su registro", abundó Vargas Valdez.

"En cuanto a la negativa del registro, si bien no acompaño las consideraciones en las que se apoyó el INE, estimo que la infracción en materia de fiscalización implicó la vulneración a los principios constitucionales de transparencia, rendición de cuentas, certeza y pulcritud, que repercuten de forma determinante en la concesión del registro", detalló el magistrado electoral.

"Con ello, y por ser mi plena convicción, el proyecto propone que el interés público prevalezca para garantizar que quien accede al financiamiento público de los partidos políticos cumple cabalmente con los principios constitucionales de certeza, transparencia, rendición de cuentas y máxima publicidad", finalizó Vargas Valdez.

La agrupación política nacional Libertad y Responsabilidad Democrática, conocida como México Libre, impugnó el pasado 4 de septiembre, la decisión del Consejo General del INE, mismo que le negó el registro como nuevo partido, luego de que en una sesión pública, algunos consejeros electorales destacaran que se desconocía el origen del 8.18 por ciento de los recursos que manejó la agrupación política nacional.