AMLO se dice contra cambios de leyes a modo y lo aplica para Baja California y el Congreso

El mandatario aclaró que se busca llevar a la práctica el principio de los liberales del siglo XIX

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador amonestó a los miembros de su partido a no ser más de lo mismo y no cambiar leyes a modo, y dijo que esto aplica directamente al Congreso y al caso de Baja California, donde el Gobernador electo ocupará el cargo por cincco años en vez de los dos por los que fue electo.

“No se debe de modificar la ley en función de intereses personales o de grupos. No se puede retorcer la ley. No se puede hacer la ley a la medida, independientemente de donde suceda”, dijo durante su conferencia de prensa matutina.

Asimismo, el mandatario aclaró que se busca llevar a la práctica el principio de los liberales del siglo XIX, que se resumen en la siguiente frase: “Al margen de la ley nada. Por encima de la ley, nadie”. “Se tiene que acabar con la simulación”, agregó.

Desde Palacio Nacional, aseguró que se debe buscar establecer un auténtico Estado de Derecho y no lo que viene imponiéndose desde tiempo atrás, lo que consideró un “Estado de chueco”, un “Estado de cohecho”.

“No olvidemos en el México independiente, en el siglo XIX, México fue país de dos hombres: Santa Anna y Porfirio Díaz. Santa Anna once veces Presidente de México, la primera mitad del siglo XIX; y Porfirio Díaz, 34 veces. Lo único distinto fue la época de la Reforma y de la República Restaurada”, recordó el Jefe del Ejecutivo federal.

Además, López Obrador recordó que ayer lo decía en el evento del Fondo de Cultura Económica (FCE): “No pudo la Revolución llevar a cabo un cambio político para establecer una auténtica democracia. El fundador del Fondo, Francisco Cosío Villegas, decía: ya no está don Porfirio, pero quedó doña Porfiria”.

“Entonces, imagínense si nosotros, que estamos planteando una transformación, o un partido, porque tiene mayoría, no puede aprovechar para modificar una ley en beneficio personal, beneficio de grupo, en beneficio de una fracción, eso es un retroceso. Yo celebro que esto se haya resuelto bien. Yo no voy a meterme, pero era una vergüenza”, afirmó sobre la iniciativa de acuerdo político del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados para que puedan presidir la Mesa Directiva durante año y medio, mientras que el resto de fuerzas políticas lo harían por un periodo de seis meses cada uno.

Respecto a la salida de Porfirio Muñoz Ledo de la presidencia de la Mesa Directiva del recinto legislativo, el tabasqueño destacó que la transformación de México pasa por el estricto apego a la legalidad, por lo que celebró que se haya resuelto respetar la ley.

“Yo celebro que se haya resuelto respetar la ley en el caso del Poder Legislativo. Es decir, que no se haya modificado la Ley Orgánica porque eso no debe permitirse, aunque ahí nosotros no tenemos la facultad. Celebro mucho el que ya se haya resuelto esa controversia y no entrar en componendas de ningún tipo”, subrayó.