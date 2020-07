AMLO se hace prueba del Covid-19 y da negativo; llevará 'certificado' a EU

El mandatario nacional detalló que no tenía ningún síntoma, por eso no se la había realizado, sin embargo, ante su encuentro con Donald Trump, y por protocolo, se hizo la prueba

Carlos Álvarez

MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este martes que se hizo la prueba del Covid-19 y dio negativo.

El Mandatario nacional detalló que no tenía ningún síntoma, por eso no se la había realizado, sin embargo, ante su próximo encuentro con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y por protocolo, se hizo la prueba.

"Me hice la prueba de Covid. No me la había hecho porque le hago caso a los doctores, que siempre nos dicen que si no hay síntomas, que no se necesita la prueba.Y siempre nos han dicho de que si no hay calentura, no hay tos seca, no hay malestar de cuerpo más allá del normal, si no hay dificultades al respirar, pues no hay los síntomas, y no se necesita la prueba", aseveró.

"Tengo que actuar con responsabilidad porque voy a viajar y tengo que estar seguro de que no tengo el virus. Sí [dio negativo], y llevo mi certificado", agregó López Obrador.

Durante su conferencia de prensa matutina este martes, el Presidente aseguró que si a su llegada a Estados Unidos tiene que volver a realizarse la prueba, lo hará. "Tengo que ser respetuoso con las normas del país", señaló.

Este martes, el politíco tabasqueño partirá a Washington, Estados Unidos, para sostener el miércoles la primera reunión que tendrá con su homólogo Donald Trump, en la Casa Blanca.