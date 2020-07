AMLO se hizo en EU una segunda prueba de Covid-19

El test se lo aplicó un médico militar mexicano

Noroeste / Redacción

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se realizó una segunda prueba en la capital estadounidense Washington D.C., para detectar el Covid-19, misma en la que también dio negativo.

El titular del Poder Ejecutivo Federal detalló que dicha prueba la realizó un médico militar mexicano, el 8 de julio, en la casa de la Embajada de México en los Estados Unidos, y que también se la hicieron a los miembros de la comitiva que lo acompañó en dicho viaje, durante el que se reunió con su homólogo estadounidense Donald Trump.

"Al día siguiente de que llegamos [a Washington D.C.] me volví a hacer la prueba. Agradezco mucho al Gobierno de Estados Unidos porque hubo un trato respetuoso, digno, se permitió que la prueba se hiciera a todos los de la comitiva en la casa de la Embajada de México en Washington y que la hiciera un médico militar mexicano", indicó el político tabasqueño.

"Se hizo no solo a los servidores públicos, sino también a los invitados y ahí mismo nos entregaron los resultados. De regreso cumplimos con los protocolos de salud, pero nos fue muy bien", agregó el mandatario mexicano, durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Ayer jueves 9 de julio, la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena Coqui, dijo que el Presidente López Obrador fue atendido únicamente por médicos mexicanos durante la realización de pruebas de coronavirus, requeridas como protocolo para ingresar a la Casa Blanca, previo a su encuentro con Trump.

En conferencia de prensa, la diplomática mexicana indicó que el test para detectar el coronavirus le fue aplicado al mandatario mexicano tras llevar ofrendas florales a los monumentos de Abraham Lincoln y Benito Juárez. "Al presidente las pruebas fueron aplicadas por médicos mexicanos en la residencia; al resto de las pruebas fueron en el hotel. Al presidente sólo se acercaron médicos mexicanos", afirmó.

El 7 de julio, López Obrador confirmó que se hizo la prueba del coronavirus y dio negativo. El mandatario nacional detalló que no tenía ningún síntoma, por eso no se la había realizado, sin embargo, ante su encuentro con Trump, y por protocolo, se realizó dicho test.

“Me hice la prueba de Covid. No me la había hecho porque le hago caso a los doctores, que siempre nos dicen que si no hay síntomas, que no se necesita la prueba.Y siempre nos han dicho de que si no hay calentura, no hay tos seca, no hay malestar de cuerpo más allá del normal, si no hay dificultades al respirar, pues no hay los síntomas, y no se necesita la prueba”, aseveró.

“Tengo que actuar con responsabilidad, porque voy a viajar y tengo que estar seguro de que no tengo el virus. Sí [dio negativo], y llevo mi certificado”, agregó el titular del Poder Ejecutivo Federal durante su conferencia de prensa matutina, en la cual aseguró, además, que si a su llegada a EE.UU. tenía que volver a realizarse la prueba, lo haría, porque "tengo que ser respetuoso con las normas del país".