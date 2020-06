AMLO se queja con Justin Trudeau sobre mineras canadienses 'malas pagas' de impuestos

Estamos abiertos al diálogo, pero no podemos seguir con lo mismo, condonando impuestos y siempre con la soflama de que si no se les dan privilegios, no va a haber inversión y no van a venir a instalarse a México y no se van a crear empleos. Eso no es cierto, dice

Sinembargo.MX

17/06/2020 | 09:28 AM

Foto: Noroeste

Ciudad de México.– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que alertó al Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, durante la llamada que sostuvieron antier, que hay empresas mineras de aquel país que se niegan a pagar impuestos y que amenazan con irse a tribunales. “Ahora que hablé con el Primer Ministro Trudeau, también le pedí, hay empresas mineras canadienses que no están pagando impuestos. Ya también están buscando acuerdo y nosotros estamos abiertos al diálogo, pero no podemos seguir con lo mismo, condonando impuestos y siempre con la soflama de que si no se les dan privilegios, no va a haber inversión y no van a venir a instalarse a México y no se van a crear empleos. Eso no es cierto”, afirmó. En su conferencia matutina, el Jefe del Ejecutivo federal reconoció que hay empresas serias, entre ellas algunas extranjeras, que “cumplen con la ley, pagan sus impuestos y hacen lo mismo que realizan en sus lugares de origen”. “Las mineras en Canadá, empresas estadounidenses que pagan todos sus impuestos. Ahora que me tocó tratar con Walmart, debían como 9 mil millones de pesos. Fue lo mismo, actúen como lo hacen en Estados Unidos, como lo hacen en otras partes y ellos entendieron, así fue en IBM, el caso de Toyota, el caso de Femsa”, precisó. Desde Puebla, López Obrador agradeció de nuevo a las empresas y a sus directivos “porque entendieron que son otros tiempos”, ya que “antes tenían mucha influencia y además se sentían muy protegidos, muy fuertes, por los abogados. En este caso, los fiscalistas, despachos que ganaban muchísimo dinero. Se volvieron famosos los abogados mexicanos, muy influyentes, poderosísimos en lo penal. Hasta se anunciaban”. El mandatario mexicano insistió hoy en que muchas empresas extranjeras y mexicanas utilizaban sus influencias en el Gobierno de México para evadir el pago de impuestos. “Jugaban golf con funcionarios del SAT”, consideró. El SAT es el Sistema de Administración Tributaria que depende de la Secretaría de Hacienda. También recordó que el ex Presidente Felipe Calderón tenía como favorita a Iberdrola, a donde se fue como consejero cuando dejó la Presidencia, y que Enrique Peña Nieto tenía otra beneficiaria: OHL, una empresa española señalada a nivel internacional por corrupción. López Obrador dijo además que hay una campaña en contra de su administración porque está acabando con privilegios. Dijo que el diario español El País defiende a varias del sector energético. En el pasado se ha dicho que sus socios tienen intereses en las empresas españolas en México. #mineras canadienses

#AMLO

#México

#que paguen impuestos

