AMLO se reÃºne con soldados agredidos y desarmados en La Huacana; les agradece su temple

AMLO se reúne con soldados agredidos y desarmados en La Huacana; les agradece su temple

El Presidente de la República agradeció y reconoció su actitud ‘serena’ ante los hechos en los que estuvieron involucrados supuestos grupos del crimen organizado

Noroeste / Redacción

MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador, se reunió este viernes con el grupo de militares del Ejército Mexicano que fue desarmado y agredido el pasado domingo por civiles en La Huacana, Michoacán.

A través de su cuenta de la red social Twitter, el general Luis Crecencio Sandoval González, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), informó que el mandatario nacional citó a los soldados.

Durante la reunión con los soldados, López Obrador les agradeció y reconoció su actitud “serena” ante los hechos en los que estuvieron involucrados supuestos grupos de crimen organizado.

El Pdte @lopezobrador_ citó al personal que participó en los hechos de la Huacana, para agradecerles y reconocer su actitud serena y temple que evitó pérdida de vidas de gente inocente, exhortándolos a continuar desempeñándose con profesionalismo en beneficio del pueblo de Méx. pic.twitter.com/VUfAkwjbEc — Luis Cresencio Sandoval González (@Luis_C_Sandoval) 31 de mayo de 2019

El pasado martes 28 de mayo, López Obrador consideró que la actitud de los militares retenidos en La Huacana, Michoacán, por presuntos miembros de un grupo de autodefensas, fue “responsable, digna, valiente y prudente”, ya que “es una cobardía abusar de nuestros semejantes”, por lo que descartó que estos hechos resten autoridad al Ejército.

“La actitud de los soldados fue muy responsable, muy digna, muy valiente, porque lo que es una cobardía abusar de nuestros semejantes, esa es una cobardía. Por eso todo mi apoyo y mi respaldo a los soldados, marinos. Los soldados son pueblo uniformado”, dijo el mandatario nacional durante su conferencia matutina.

“[Las Fuerzas Armadas] Van a mantener siempre una actitud prudente, porque son conscientes de que se deben de respetar los derechos humanos, y que a nadie se le debe privar de la vida, son situaciones muy difíciles, esto no les va a restar autoridad, al contrario, les da más autoridad”, señaló López Obrador.

El presidente insistió en que se trabaja ya en la capacitación de la Guardia Nacional para resolver situaciones de este tipo, y aunque reconoció que en estos casos siempre hay polémica, dijo que el Gobierno Federal “no oculta nada” y actúa ante casos de abusos o errores ejercidos por soldados y marinos.

“Yo he podido constatar la manera responsable en que están actuando y en donde hay abusos, excesos, no se oculta nada, los mismos mandos como el almirante [José Rafael] Ojeda [Duran] o el general [Luis] Cresencio [Sandoval González] me informan y sin ninguna justificación, cuando cometen un error o hay un hecho lamentable en donde son responsables, lo asumen”, afirmó el mandatario nacional.

El pasado domingo, un grupo de civiles detuvieron, desarmaron, insultaron y golpearon a militares pertenecientes a la Quinta Compañía de Infantería No Encuadrada, en La Huacana, Michoacán.

La agresión se realizó luego de que los soldados del Ejército Mexicano realizaron un decomiso de armas a un presunto grupo de autodefensa que opera en la zona.

A través de videos que circulan en diversas redes sociales, se puede observar cuando un grupo de militares es rodeado y despojado de sus armas por algunos civiles, quienes se identificaron como miembros de un grupo de autodefensas, que también son “pueblo”.

Entre las armas que habían sido decomisadas por los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) estaba un fusil tipo Barret, que tiene la capacidad para derribar a un helicóptero, y cuya devolución era la condición para liberar a los soldados.

El ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, condenó a través de su cuenta de la red social Twitter lo ocurrido en Michoacán. “Tiene que revocarse la orden presidencial que impide a los soldados defenderse”, ya que los soldados también tienen derechos humanos, argumentó.