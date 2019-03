AMLO se reÃºne con yerno de Trump en casa de directivo de Televisa

AMLO se reúne con yerno de Trump en casa de directivo de Televisa

El Presidente dice que hablaron de cooperación bilateral, inversiones, pero que no se tocó el tema del muro

Noroeste / Redacción

20/03/2019 | 08:54 AM

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con el estadounidense Jared Kushner en el domicilio particular de "un amigo en común": Bernardo Gómez Martínez, Co-presidente Ejecutivo de Grupo Televisa y miembro de su Consejo Asesor, para hablar sobre las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos.

En el encuentro, celebrado ayer por la noche en la Ciudad de México, estuvieron presentes el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, así como el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, John Creamer.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional comentó que habló con el asesor y yerno del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre cooperación, desarrollo y el fomento a la inversión para impulsar el crecimiento.

La conversación, aseguró, se desarrolló en un ambiente mutuo de respeto y colaboración, y adelantó que los encuentros serán permanentes.

"Estuvimos cenando hasta las 10 u 11 de la noche [...] básicamente abordamos lo de la cooperación para el desarrollo, el que podamos firmar un acuerdo bilateral para garantizar inversiones en Centroamérica y en el País, del orden de 10 mil millones de dólares, para que haya empleos, que haya trabajo y que la migración sea opcional, no forzada por la falta de oportunidades o la violencia", dijo López Obrador.

Además, añadió el Presidente, con Kushner reafirmaron el compromiso de que se apruebe el Tratado comercial entre Estados Unidos, Canadá y México (T-MEC) y la disposición de Estados Unidos para revisar los aranceles al acero.

Asimismo, descartó que se haya abordado el tema del muro fronterizo, y que al contrario, se fomentará el empleo para reducir flujos migratorios.

"No, [el muro] no esta en la agenda , estamos hablando básicamente de atender las causas y nosotros tenemos la convicción de que con los programas que se están implementando en nuestro País va a ser cero la migración de mexicanos, no van a tener necesidad los mexicanos de ir a trabajar a Estados Unidos porque va a haber trabajo, ya estamos creando empleos en el País", acotó López Obrador.

El encuentro entre López Obrador y Kushner se dio luego de que el Gobierno de México otorgó su beneplácito para que Christopher Landau sea el embajador estadounidense en el País.

El 30 de noviembre, en el marco de la Cumbre del G-20 que se llevó a cabo en Argentina, y durante uno de sus últimos actos como Presidente, Enrique Peña Nieto entregó a Jared Kushner la Orden Mexicana del Águila Azteca -el mayor reconocimiento que el Gobierno de México da a un extranjero-, decisión muy criticada en el País.

Kushner está casado con Ivanka Trump, la hija del Presidente de Estados Unidos y en la actualidad funge como asesor especial del titular de la Casa Blanca. Además, formó parte del equipo de consejeros de su suegro durante la campaña electoral presidencial.

Se dice que fue él quien ideó la estrategia de que el entonces candidato republicano visitara a México, en agosto de 2016, cuando fue recibido por Peña Nieto en la residencia oficial de Los Pinos, donde ambos ofrecieron una conferencia de prensa conjunta.

Trump asumió en esa ocasión una actitud soberbia contra México, los mexicanos y el propio Presidente Peña Nieto, a quien se le vio nervioso durante una conferencia conjunta en la residencia oficial. El resultado fue desastroso: “un error histórico”, tal como lo calificó el diario The New York Times.