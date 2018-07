AMLO se reunirá con Meade y Anaya para agradecerles haber actuado con mucha responsabilidad - Noroeste

AMLO se reunirá con Meade y Anaya para agradecerles haber actuado con mucha responsabilidad

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 7 de julio (SinEmbargo).– Andrés Manuel López Obrador, el virtual Presidente, anunció que buscará reunirse con José Antonio Meade y Ricardo Anaya, los candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), con los que compitió por el liderazgo del Ejecutivo, para agradecerles “haber actuado con mucha responsabilidad” y aceptar el resultado de la elección.

“Aunque hubieron cuestionamientos, no se pasaron de lanza, como se dice coloquialmente”, opinó hoy el morenista en una entrevista con medios de comunicación, antes de reunirse con integrantes de su futuro gabinete de Trabajo, Función Pública y Desarrollo Social.

López Obrador recordó que habló con ellos el día de la elección y se comprometió a buscarlos posteriormente.

El pasado 1 de julio, cuando el Instituto Nacional Electoral mostró los primeros resultados de la contienda electoral, el candidato de la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade, fue el primero en reconocer que las encuestas de salida no lo favorecieron. En un mensaje a medios dijo: “Creo en la democracia y en ese marco, con responsabilidad, reconozco que las tendencias del voto no me favorecen”.

“En este momento daré a conocer que de acuerdo a las tendencias fue Andrés Manuel López Obrador quien tuvo la mayoría. Por el bien de México le deseo el mejor de los éxitos. Él tendrá la responsabilidad de conducir al país”, añadió.

Anaya Cortés también reconoció el resultado y le deseó el mayor de los éxitos “por el bien de México”. El panista señaló: “México quería un cambio y eligió el proyecto de López Obrador”. También se dirigió directamente al próximo Presidente del país: “En las causas que nos son comunes contará con nuestro apoyo; en la agenda en la que disentimos, encontrará una oposición tan firme y frontal como democrática”.