AMLO se ríe de la nota de Reforma de su 'protuberancia del lado izquierdo'; me abroché mal, dice

De acuerdo con una nota firmada por Natalia Vitela y publicada en ese diario el 5 febrero, López Obrador 'mostró' una protuberancia del lado izquierdo por abajo del saco que, según médicos consultados, podría tratarse de un monitor de signos vitales portátil

Sinembargo.MX

08/02/2021 | 07:48 AM

Ciudad de México.– El Presidente Andrés Manuel López Obrador se rió esta mañana del diario Reforma, luego de que hablara de una supuesta “protuberancia del lado izquierdo” con base al video de la primera vez que salió durante su enfermedad de Covid-19.

De acuerdo con una nota firmada por Natalia Vitela y publicada en ese diario el 5 febrero, López Obrador “mostró una protuberancia del lado izquierdo por abajo del saco que, según médicos consultados, podría tratarse de un monitor de signos vitales portátil. ‘Es hipertenso y ya se infartó. Quizá le estén monitorizando alguna arritmia’, comentó una experta en medicina interna a cargo de pacientes Covid-19 en una institución pública’”.

“Un monitor de signos vitales es un dispositivo que permite detectar, procesar y desplegar en forma continua los parámetros fisiológicos del paciente, y además tiene un sistema de alarmas que alertan cuando existe alguna situación adversa o fuera de los límites deseados”, agregó el diario.

“Ahora que salí a decir que estaba yo bien, porque ya me daban por grave, inventado cosas, un periodista de estos salmistas salió a decir que yo tenía una parálisis… Y salgo, en la escalera, y el Reforma… No me abroché bien el traje y aparecía así [mete la mano al saco]… Y Reforma dijo que quién sabe qué aparato tiene el Presidente. Un periodismo muy ramplón”, dijo el Presidente durante la conferencia matutina de este lunes.

“La explicación es que no están de acuerdo con la transformación. Quieren seguir robando. Son muy corruptos. Los conservadores son muy corruptos. Su doctrina es la hipocresía. Son ambiciosos. Su Dios verdadero es el dinero. Son capaces de inventar cualquier cosa”, agregó.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció este lunes en su rueda de prensa matutina tras dos semanas de aislamiento debido a su contagio del coronavirus SARS-CoV-2.

“Aquí estamos para continuar luchando, agradecer también a muchos amigos del extranjero y a todo el pueblo de México, mujeres, hombres, que expresaron su deseo de que me recuperara y saliera adelante”, declaró desde Palacio Nacional.

El mandatario mexicano anunció su contagio del SARS-CoV-2 (el causante de la enfermedad del Covid-19) el domingo 24 de enero, pero la Secretaría de Salud advirtió desde entonces que mantendría privado su estado clínico, aunque durante días insistió que cursó su enfermedad “prácticamente asintomático”.