AMLO, Segob y hasta el PT se deslindan de propuesta de Diputado petista para regular medios de comunicaciÃ³n

AMLO, Segob y hasta el PT se deslindan de propuesta de Diputado petista para regular medios de comunicación

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que es partidario de la libertad de prensa y no cree en la regulación

Sinembargo.MX

28/08/2019 | 08:48 AM

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que es partidario de la libertad de prensa y no cree en la regulación, esto, ante la propuesta del diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Óscar González Yáñez, para regular a los medios de comunicación, y que estos se utilicen como arma de la “derecha” en las elecciones de 2021 y 2024.

"Yo soy partidario de la libertad de expresión, no creo en la regulación. Creo, como lo sostenía Sebastián Lerdo de Tejada: 'la prensa se regula con la prensa', indicó el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa llevada a cabo en el Palacio Nacional.

"No es intención del @GobiernoMX limitar en forma alguna la libertad de expresión que se ejerce en los medios de comunicación. Lo expresado por el diputado @OscarGonzalezYa del PT es su posición legislativa", enfatizó ayer martes 27 de agosto, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en su cuenta de la red social Twitter.

El propio grupo parlamentario del PT en la Cámara baja del Congreso de la Unión se deslindó de la propuesta de González Yáñez, al aseverar que regular a los medios de comunicación no forma parte de su agenda legislativa, "para este periodo ni en el futuro y menos dentro de la Cuarta Transformación".

Ayer martes por la mañana, el presidente de la Comisión de Transparencia y diputado petista afirmó en la reunión plenaria que su bancada está en favor de regular los medios, "para evitar que se conviertan en instrumentos de la derecha" en las elecciones intermedias de 2021 y en las presidenciales de 2024.

"Lamentamos el malentendido que se desprendió del comentario que no tenía sentido y fue expresado a título personal", expresó el PT en un comunicado, en el cual reiteró, además, su "respeto irrestricto a la libertad de expresión y al trabajo periodístico profesional que realizan los medios de comunicación".

“Si no regulamos a los medios de comunicación se van a convertir en un instrumento fundamental de la derecha en el 21 y 24, solamente ganamos las elecciones pero no hemos desmantelado los poderes fácticos, no hemos regulado a los medios de comunicación. Ahí nosotros tenemos una propuesta que les haremos llegar”, dijo ayer el legislador federal.

Sin embargo, Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del grupo legislativo del PT en la Cámara baja, le pidió al también ex a candidato a Gobernador del Estado de México, que ese tema lo guardara para una reunión cerrada, porque en ese momento había reporteros presentes y se transmitía la plenaria en vivo por la red social Facebook.

“No pasa nada, se hará público en algún momento”, contestó González Yáñez a Sandoval Flores, y esperó a que los reporteros se retiraran a petición del PT, además de que se canceló la transmisión en vivo y se cerró la puerta del salón del palacio legislativo de San Lázaro.

“Lo que nosotros buscamos es que la información que llegue a la sociedad sea sana, sin intereses. Los medios se tienen que convertir en propagandistas de la información real”, señaló el diputado del PT en una entrevista con el periodista José Cárdenas Vizcaíno en Radio Fórmula.

González Yáñez afirmó que la propuesta que presentará la próxima semana, es para que los medios de comunicación cumplan con su función social. “No estamos buscando pensar en la manera de frenar la libertad de expresión […] queremos que no sea utilizada de mala manera”, acotó.