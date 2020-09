AMLO: Seré el 'guardián' de las elecciones 2021

Estoy comprometido a que se respete el voto de los ciudadanos. Que se acabe con los fraudes electorales, dice el Presidente

Sinembargo.MX

09/09/2020 | 07:57 AM

Ciudad de México.– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que será “guardián” y que “vamos a estar muy pendientes de las próximas elecciones”, las de 2021.

Anteriormente lo había dicho así, y algunos consejeros del Instituto Nacional Electoral se lo reprocharon. Por eso hoy agregó: “Aunque le moleste a algunos”.

“Estoy comprometido a que se respete el voto de los ciudadanos. Que se acabe con los fraudes electorales. Ese es un compromiso porque se afectó mucho al país con la antidemocracia y con las imposiciones. No sólo porque nosotros padecimos el fraude electoral, fuimos víctimas del fraude electoral”, afirmó.

En su tradicional encuentro matutino con la prensa, el mandatario aseguró que está “absolutamente convencido de que es perjudicial para el país cuando llega alguien a un cargo mediante un fraude“, pues “tiene que buscar legitimarse en el poder y para eso son capaces de cualquier cosa”.

“Por eso vamos a estar muy pendientes de las próximas elecciones. Ya lo dije, se molestaron algunos, pero no está de más repetirlo: Voy a convertirme en guardián de las libertades del pueblo y voy a estar pendiente para que las elecciones sean libres y limpias, que no se utilice el dinero del presupuesto para favorecer a ningún partido, a ningún candidato; que no se trafique con la pobreza de la gente; que se acaben todas esas prácticas vergonzosas como el acarreo, el llamado ‘ratón loco’, las urnas embarazadas, el que voten los finados, la alteración de actos. Todo eso que sucedía es una vergüenza porque México se distinguía desgraciadamente por la falta de democracia”, subrayó.