AMLO sÃ­ me escucha, dice Herrera. Tenemos 18 aÃ±os de colaborar y hay buen entendimiento, afirma

AMLO sí me escucha, dice Herrera. Tenemos 18 años de colaborar y hay buen entendimiento, afirma

Arturo Herrera, el nuevo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), prometió, pocas horas después de la renuncia de Carlos Urzúa, que el México de la 4T mantendrá finanzas sanas.

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 9 de julio (SinEmbargo).– Arturo Herrera, quien sustituye desde hoy a Carlos Urzúa Macías en la titularidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), señaló esta tarde que no cambian los objetivos de la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, el funcionario agradeció la confianza del Presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien ha trabajado durante 18 años. “No le vamos a fallar ni a él ni al país”, aseguró.

También opinó que Carlos Urzúa se ha caracterizado por ser “una persona íntegra”. “Fue un honor trabajar con él”.

Esta mañana, Urzúa Macías anunció su renuncia al frente de la dependencia federal, luego de siete meses en el cargo. Esta decisión política movilizó los mercados, llevando el tipo de cambio arriba de los 19 pesos.

En un comunicado dado a conocer a través de su cuenta de Twitter, el reconocido economista planteó que le resultó “inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual Gobierno con un patente conflicto de interés”.

“Pemex es central para la economía y las finanzas públicas, hemos reducido la carga fiscal de la empresa, vamos a seguir apoyándola”, dijo Arutro Herrera al ser cuestionado sobre la vialidad de la refinería Dos Bocas.

Recordó que cuando inició esta administración Pemex producía 1.8 millones de barriles por día. “Caída que ha sido practicante estabilizada por Pemex y apuntamos a ver cómo se revierte esta trayectoria”, aseguró.

Arturo Herrera reiteró que los objetivos primarios de la Secretaría de Hacienda siguen:

1. Garantizar la estabilidad macroeconómica de México.

2. Un compromiso para un manejo responsable de las finanzas públicas y esto se resume en una cifra que es el ancla de las finanzas: tener un superávit primario del 1 por ciento del PIB para este 2019.

3. Compromiso por mantener un marco macroeconómico sólido y dentro de ellos es importante el respeto irrestricto a la autonomía del Banxico.

4. El país cuenta con fianzas públicas y privadas sanas con altos niveles de capitalización.

Herrera dijo que las finanzas públicas cuentan con una coraza que le permite poder navegar ante circunstancias difíciles y enumeró las fortalezas de la Secretaría de Hacienda:

–El Fondo de Estabilización de los Ingresos Públicos tiene 300 mil millones de pesos.

–El Fondo de Estabilización de los Ingresos Públicos de las Entidades casi 92 mil millones de pesos.

–Las reservas internacionales del Banxico llegan hoy a niveles de 179 mil millones de pesos.

–Tenemos una línea de crédito con el Fondo monetario internacional de 74 mil millones de dólares, además de una línea de crédito con el Tesoro de Estados unidos de 9 mil millones de dólares.

Cuestionado sobre los dichos de Urzúa Macías, Herrera dijo:

“Tanto el Secretario Urzúa, como el Presidente me dieron la oportunidad de formar un equipo competitivo […] y no tuve ningún cortapisas en la formación de mi equipo, desconozco los obstáculos a los que se refería el Secretario Urzúa”.

Herrera defendió que aún con el cambio de estafeta, el objetivo de la Secretaría será garantizar la estabilidad macroeconómica del país, mantener un manejo responsable de las finanzas publicas para tener un superávit de 1 por ciento, además de mantener un marco macroeconómico sólido con el respeto al Banco de México.

“Las finanzas públicas son manejadas con responsabilidad y cuentan con una coraza que le permite trabajar con confianza”, afirmó y resaltó que el fondo de estabilización de las entidades “están blindadas”.

“En mis encargo esperamos tener una relación constructiva y de coordinación con las entidades federales y con el Congreso”, dijo.

Sobre los cambios en el tipo de cambio luego del anuncio de Urzúa, dijo que quiere “pensar que los mercados querían mucho al Secretario Urzúa pero también lo quieren a mí”.

“Tengo una confianza extraordinaria en el Presiente, es la segunda vez que él me promueve en mi carrera. Se trata de poner a la economía en buen rumbo, para que beneficie a todos y en particular a los menos favorecidos, yo creo que hay un entendimiento clarísimo entre él y yo”, señaló.

Sobre el presupuesto para distintas dependencias pidió paciencia para que el 8 de septiembre se presente. Explicó que el marco macroeconómico es una de las áreas, la segunda es determinar el superávit del año que sigue y la recaudación de impuestos.

Afirmó que la decisión de Carlos Urzúa la respeta y que es de carácter estrictamente personal.

HERRERA DESCARTA RECESIÓN

El Secretario aseguró que no está preocupado por una posible recesión, pero sí por la desaceleración a nivel global.

“Yo no veo una recesión en puerta. Lo que sí estamos preocupados es por la desaceleración a nivel global. Si ustedes leyeron el comunicado del G-20 este es un elemento que se reconoce y se reconoce a los conflictos asociados y a las tensiones al comercio internacional como una variable importante. “Este es un elemento al que nosotros estamos observando con muchísimo cuidado y estamos afinando la política fiscal alrededor de ello”, expresó.

Por ello, Herrera dijo que es importante que el gasto del Gobierno fluya de acuerdo con lo programado y reconoció que uno de los retos más importantes será tener un crecimiento incluyente.

Además, aseguró estar completamente de acuerdo con la construcción de un sistema aeropuertario, por lo que se pronunció a favor de fortalecer los trabajos en el Aeropuerto de la Ciudad de México y la base aérea de Santa Lucía.

Resaltó que los trabajos anunciados para el sureste serán un detonador esa zona del país.

Herrera también anunció que tuvo una conversación con Urzúa y como su jefe y amigo le dijo que “no podía haber pensado en una mejor gente para que lo sucediera”.

Aseguró que no discutieron los aspectos de la carta que el ex Secretario escribió, por lo que no puede dar más información.

“Estoy seguro de que como Secretario de Hacienda la relación con el Presidente será buena”, indicó.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó la renuncia de Urzúa Macías a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y dijo que el ahora ex funcionario “no está conforme” con el compromiso de su Gobierno para cambiar la política económica de México. En su lugar nombró a Arturo Herrera Gutiérrez, quien hasta este día fungía como Subsecretario de la dependencia.

“Él no está conforme con las decisiones que estamos tomando y nosotros tenemos el compromiso de cambiar la política económica que se ha venido imponiendo desde hace 36 años”, dijo el Jefe del Ejecutivo Federal en un video grabado desde Palacio Nacional.

Consideró que en este cambio “a veces no se entiende que no podemos seguir usando las mismas estrategias”.

“Tenemos que acabar con la corrupción, tenemos que acabar con la impunidad, tenemos que hacer valer la austeridad republicana”, insistió.