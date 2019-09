AMLO, sobre Nuevo Laredo: No se permiten ejecuciones, tiros de gracia, rematar heridos. A nadie

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tamaulipas informaron en comunicados de la apertura de investigaciones al respecto

Ciudad de México (SinEmbargo)._ “Tengo entendido que la Fiscalía está haciendo una investigación sobre eso, pero nosotros ayudamos en todo. No queremos violación de derechos humanos. No se permite. No se permiten ejecuciones, tiros de gracia, rematar heridos. A nadie, a ningún ser humano. Eso no se va a tolerar. La instancias correspondientes investigan con libertad y si hubo excesos, se debe castigar con todo rigor”.

Las palabras son del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien respondió esta mañana a una pregunta expresa sobre las ocho presuntas ejecuciones extrajudiciales en Nuevo Laredo, que ahora están siendo investigadas después de que una organización activista denunciara que habrían sido cometidas por policías de Tamaulipas supuestamente en presencia de personal del Ejército.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tamaulipas informaron en comunicados de la apertura de investigaciones al respecto, aunque la dependencia procuradora de justicia dice que, según sus datos iniciales, se trató de un enfrentamiento entre los policías estatales y “civiles armados”.

Pero el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, un grupo activista local, cinco hombres y tres mujeres fueron ejecutados el 5 de septiembre tras ser sacados de sus casas y llevados al domicilio de un ex empleado de una empresa refresquera, una de las víctimas. Allí les dispararon.

El Presidente, sin embargo, aprovechó para lanzarse nuevamente contra la CNDH: “Ya no vamos a masacrar a la población civil ni a nadie. Eso ya no se va a implementar nunca más, nunca se va a dar una orden en ese sentido. Era una estrategia equivocada y además inhumana, que violaba los derechos humanos. Por eso a veces cuestiono la actitud de Derechos Humanos [CNDH] de manera respetuosa, porque eso ameritaba denuncia fuerte y nunca hicieron nada. La Comisión [Nacional] de Derechos Humanos se hizo de la vista gorda, así como muchas organizaciones de la llamada organización civil y alguna prensa”, dijo.

A través de su cuenta de Twitter, la CNDH detalló que emitieron medidas cautelares para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Gobernación de Tamaulipas con la finalidad de evitar actos de represalias contra las personas que han dado su testimonio a medios de comunicación.

“Se emitieron medidas cautelares a la @SEDENAmx y a la Secretaría de Gobernación del @gobtam, encaminadas a preservar la integridad física de las personas que han dado testimonio a medios de comunicación y para que no haya actos de represalia en su contra (2/2)”.

De acuerdo a los datos y testimonios recabados por el dirigente del Comité, Raymundo Ramos, el escenario fue manipulado para colocarles uniformes y armas y tacharles de delincuentes muertos en un enfrentamiento, como se afirmó en el parte oficial de los sucesos de ese día.

Los vecinos entrevistados por el Comité aseguran que escucharon detonaciones espaciadas, pero no balaceras ni ráfagas. En declaraciones a Milenio Televisión, el Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, calificó los hechos como “gravísimos”, y dijo que “el Gobierno federal de ninguna manera va a tolerar ninguna práctica como una ejecución extrajudicial y deben deslindarse las responsabilidades”.

Nuevo Laredo es una de las ciudades fronterizas elegidas por Estados Unidos para que los solicitantes de asilo aguarden la resolución de su proceso en ese país, y es también una localidad de fuerte actividad del crimen organizado.

