AMLO suspende permiso para sacar aceite y gas entre Puebla y Veracruz por medio de fracking

La autorización se había solicitado en octubre de 2018, en la recta final del sexenio de Enrique Peña Nieto

Sinembargo.MX

26/06/2019 | 10:03 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).– Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, anunció esta mañana la suspensión de la autorización que se concedió para utilizar recursos no convencionales de aceite y gas en lutitas, donde está involucrado el proceso de facturación hidráulica (fracking), para la exploración del campo AE-0387-2m Humapa, ubicado entre Veracruz y Puebla.

“Se hizo una solicitud en noviembre del año pasado y se complementó durante estos meses. En efecto se autoriza utilizar el fracking. Se suspende esa autorización. No vamos a usar fracking en la explotación del petróleo. Ya hoy temprano se trató el tema y se dieron las instrucciones correspondientes. El director de Pemex ya tomó cartas en el asunto”, dijo durante su conferencia de prensa matutina.

Ayer se dio a conocer que durante la 34 Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), el organismo aprobó el plan presentado por Petróleos Mexicanos (Pemex) para la exploración y producción de dicho campo, esto pese a que desde octubre pasado el mandatario se comprometió a no utilizar dicha técnica durante su sexenio.

El 5 de octubre de 2018, desde San Luis Potosí, Andrés Manuel López Obrador, entonces Presidente electo aseguró: “No vamos a utilizar el famoso fracking para explotar este petróleo. No vamos a usar esos métodos de extracción de petróleo, de gas. Eso no se va a aplicar”. La afirmación la hizo luego de reunirse con el Gobernador Juan Manuel Carrera. Y después, el 4 de febrero –ya como Presidente de México y su conferencia mañanera en Palacio Nacional– AMLO refrendó su compromiso y afirmó que la fractura hidráulica no tendría cabida en su sexenio.

De acuerdo con información de medios nacionales, el director general de dictámenes de exploración de la CNH, Rodrigo Hernández Ordoñez, afirmó que Pemex hará una inversión de alrededor de 20 millones de dólares para la exploración del sitio.

“El objetivo de este plan es evaluar el potencial y posiblemente incorpora reservas asociadas, pero al play no convencional de aceite y gas de lutitas, por eso es que nos encontramos en la fase de evaluación del potencial”, comentó.

Sobre esta aprobación, la CNH informó en sus redes sociales que “el programa de inversiones en su escenario base es de 20,020,130 USD, así como en su escenario incremental por 38,912,958 USD”.

AUTORIZAN FRACKING EN VERACRUZ

Desde el pasado 14 de febrero, la Alianza Mexicana contra el Fracking alertó que la CNH autorizó la exploración en formaciones no convencionales en el estado de Veracruz, la cual incluye el uso de fractura hidráulica.

La Alianza, integrada por más de 40 organizaciones de diversos estados del país, exigió al Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Legislativo tomar acciones inmediatas para hacer realidad el compromiso del Ejecutivo y de diversos partidos de no permitir el fracking en México, lo cual requiere su prohibición explícita en el marco legal.

El 11 de febrero, durante la Octava Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno de la CNH, se presentó y aprobó la resolución para la modificación de cuatro Planes de Exploración presentados por Pemex Exploración y Producción, correspondientes a las Asignaciones AE-0381-2M-Pitepec, AE-0382-2M-Amatitlán, AE-0385-2M-Soledad y AE-0386-2M-Miahuapán en la Cuenca Tampico Misantla, en el estado de Veracruz.

La resolución autoriza la exploración en formaciones no convencionales que incluye el uso de la fractura hidráulica, un método de extracción de hidrocarburos que en octubre pasado el Presidente anunció que no se utilizaría durante su administración.

Alrededor de 7 mil 879 pozos se ven afectados por la extracción de hidrocarburos mediante facturación hidráulica en México, que acumula 36 mil 159 fracturaciones, lo que genera graves problemas ambientales, de acuerdo con la Alianza Latinoamericana contra el Fracking.

¿QUÉ ES EL FRACKING?

La fractura hidráulica o fracking es una técnica que se basa en la inyección a alta presión de agua y químicos tóxicos en pozos extractivos, con el fin de arreciar las fracturas de los sustratos rocosos y así extraer gas o petróleo.

No es una actividad reciente sino que se utiliza en México al menos desde 1980.

El boom del fracking en Estados Unidos se ha esparcido a Latinoamérica, pero la información aún es opaca en México.

La Alianza Mexicana contra el Fracking advirtió que la amplia documentación académica “nos demuestra que la fractura hidráulica es una técnica inherentemente peligrosa con consecuencias a corto y largo plazo para las comunidades, el agua, el suelo, el aire y el clima por lo que se ha prohibido en diversos países, estados o provincias de varias partes del mundo”.