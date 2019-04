AMLO tambiÃ©n pone guardia de 8 militares a CalderÃ³n; me lo pidiÃ³ en una carta, dice el Presidente

AMLO también pone guardia de 8 militares a Calderón; me lo pidió en una carta, dice el Presidente

Andrés Manuel López Obrador detalló que los ocho militares le fueron asignados al ex panista, igual que se hizo con el ex Presidente Vicente Fox este sábado, después de que denunciara que un comando intentó ingresar a su domicilio por la mañana.

Ciudad de México, 6 de abril (SinEmbargo).– Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, informó que desde hace tres meses ordenó poner una guardia de ocho elementos del Ejército al ex mandatario Felipe Calderón Hinojosa para velar por su seguridad, luego de que éste le hiciera la petición a través de una carta.

Entrevistado por medios de comunicación durante su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), detalló que los ocho militares le fueron asignados al ex panista, igual que se hizo con el ex Presidente Vicente Fox este sábado, después de que denunciara que un comando intentó ingresar a su domicilio por la mañana.

“En el caso del ex Presidente Calderón, él me escribió una carta explicando que tenía alguna preocupación por lo que había llevado a cabo durante su mandato en materia de seguridad pública, y también ordené que, de manera reducida pero eficaz, se le garantizara protección”, aclaró López Obrador.

“En lo que tiene que ver con la guardia del ex Presidente Calderón di la instrucción de que no fuese excesiva, el informe que tengo es que son ocho elementos y lo mismo va a aplicarse para el caso el ex Presidente Fox”, dijo a la prensa.

Asimismo, aseguró que las guardias de ambos ex mandatarios estarán a su disposición el tiempo que ellos consideren necesario, sin embargo, les hizo un llamado a buscar otras formas de garantizar su seguridad.

“Que ellos también busquen la forma de garantizar su seguridad, como nosotros tenemos que resolver y garantizar la seguridad de todos los mexicanos, es nuestra responsabilidad”, subrayó el tabasqueño.

Respecto a los hechos reportados por Fox Quesada, López Obrador reconoció que él es responsable de lo que le suceda a Fox, así como de lo que le ocurra a cualquier otro ciudadano, ya que es el titular del Ejecutivo federal.

“Dice el ex Presidente Vicente Fox que me responsabiliza de lo que le suceda a él y a su familia, pues es una obviedad porque yo soy responsable como titular del Ejecutivo, como responsable del Estado, como Jefe de Gobierno, de la seguridad de todos los mexicanos, y yo deseo con todo mi corazón que no le pase nada a nadie, que nadie sufra, que nadie pierda la vida, entonces sí asumo que es mi responsabilidad”, señaló.

COMANDO DE INTENTAR ALLANAR CASA DE FOX

Vicente Fox Quesada, ex Presidente de México, reportó que un comando intentó entrar a su domicilio la mañana de este sábado, por lo que solicitó atención inmediata.

“Hago directamente responsable de la seguridad de mi Persona, de mi Familia y de mis Bienes al Presidente Andrés Manuel López Obrador“, escribió a través de su cuenta de Twitter.

El mensaje fue publicado minutos antes de las 15:00 horas sin dar más detalles de lo ocurrido.

Esta mañana un comando armado pretendió entrar a mi casa . Es una situación grave y que requiere inmediata atenció Hago directamente responsable de la seguridad de mi Persona, de mi Familia y de mis Bienes al presidente Andrés Manoel Iopez Obrador. Ex Ppresidente Vicente Fox Q. — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 6 de abril de 2019

Más tarde, López Obrador informó que dio instrucciones a Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para crear una guardia de seguridad que proteja a Fox Quesada y a su familia.

He instruido al general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa, para crear una guardia de seguridad que proteja al ex presidente Fox y su familia, con eficacia, pero sin los excesos que mantenían antes del cambio de régimen. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 6 de abril de 2019

“He instruido al general Luis Cresencio Sandoval González, Secretario de la Defensa, para crear una guardia de seguridad que proteja al ex Presidente Fox y su familia, con eficacia, pero sin los excesos que mantenían antes del cambio de régimen”, afirmó en su red social.

Posteriormente, Tatiana Clouthier, Diputada federal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), consideró que Fox “ya andaba urgido por guardias”. Además, señaló que podría seguir Felipe Calderón y Carlos Salinas.

“Este Fox ya andaba urgido por guardias…ahora seguirá Felipe, Peña y porque no, hasta Salinas”, respondió la legisladora al tuit del Presidente.

LA DESAPARICIÓN DEL ESTADO MAYOR PRESIDENCIAL

Por más de 70 años, el Estado Mayor se encargó de proteger al Presidente de México; no obstante, el mandatario Andrés Manuel López Obrador consideró poner fin a este cuerpo de elite, formado principalmente por militares y que sólo rinde cuentas al jefe de Estado.

Después de ganar con una holgada ventaja las elecciones del 1 de julio (en las que acaparó más de 53 por ciento de los sufragios), el izquierdista confirmó que rechazaría la protección del Estado Mayor Presidencial, formado en la década de 1940.

“He sostenido que me cuida la gente y me cuida el pueblo, y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer”, clamó el líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quien también afirmó que el Estado Mayor pasaría a integrarse en la Secretaría de la Defensa (Sedena) como parte de su Plan de Austeridad Republicana.

El Estado Mayor, órgano con un carácter técnico-militar, está conformado por dos mil 021 personas, de las cuales 84 por ciento son hombres.

De estos efectivos, mil 586 forman parte de las Fuerzas Armadas -82 por ciento provenientes del Ejército, nueve por ciento de la Armada y nueve por ciento de la Fuerza Aérea-, 52 son policías federales y 383 son civiles, los cuales realizan básicamente funciones administrativas.

Además, cuentan con las tareas de apoyo de los más de seis mil integrantes de Guardias Presidenciales del Ejercito y de la Armada.

Su máxima responsabilidad es cuidar las espaldas del Presidente del país, pero también se encargan de la seguridad de su familia, de los secretarios de Estado y candidatos presidenciales, entre otras personas.

También son los responsables de coordinar la seguridad y logística de aquellas visitas que realicen jefes de Estado y de Gobierno extranjeros a México.

El experto en seguridad Erubiel Tirado dijo hoy a EFE que el Estado Mayor nació con el objetivo de que no se concretase un golpe de Estado en los tiempos posteriores a la Revolución Mexicana (1910-1920).

Pero con los años no sólo no desapareció, sino que “adquirió otras funciones y, obviamente, deformaciones”, así como “claroscuros”, argumenta el coordinador del Diplomado en Seguridad Nacional, Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.

Por ejemplo, señala Tirado, existe la teoría de que fueron miembros del Estado Mayor Presidencial los que dispararon contra el Ejército regular el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, y así se inició la matanza estudiantil de Tlatelolco.

Asimismo, “se le han dado atribuciones de espionaje; alguien dirá ‘inteligencia política’, pero son de espionaje, lo que da otro cariz al desempeño” de este órgano, abunda el académico.

Los integrantes del Estado Mayor, en términos de mando, actualmente no responden ante la Sedena o ante las otras instituciones de las que proceden. Su presupuesto, además, sale de la partida destinada a Presidencia.

“Son legal, presupuestal y políticamente irresponsables; es decir, no le responden a nadie más que al Presidente”, dice el catedrático.

El mayor fracaso del Estado Mayor Presidencial a lo largo de su historia fue el asesinato en marzo de 1994 de Luis Donaldo Colosio, candidato a la Presidencia por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien fue baleado tras un mitin en Tijuana.

Ahora, la cuestión de quién quedará al cargo de la seguridad presidencial si el Estado Mayor no está presente sigue siendo una incógnita, dado que López Obrador hasta el momento no ha ido más allá del argumento de que el pueblo lo protegerá.

Una actitud que se asemeja a la que tenía cuando ejerció como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México (2000-2005), cuando nombró como encargadas de su seguridad a “Las Gacelas”, un grupo de mujeres con las que pudo seguir ofreciendo la imagen de cercanía que quería mostrar de cara a los ciudadanos.

-Con información de EFE