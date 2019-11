AMLO tiene mi lealtad absoluta: Ojeda DurÃ¡n; â€˜no me equivoquÃ© en elegirloâ€™, responde el Presidente

AMLO tiene mi lealtad absoluta: Ojeda Durán; ‘no me equivoqué en elegirlo’, responde el Presidente

‘Para quienes formamos parte de la Secretaría de Marina Armada de México es un honor que sea usted el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, cuente siempre y bajo cualquier circunstancia con nuestra lealtad absoluta’, dijo José Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina, a Andrés Manuel López Obrador

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 23 de noviembre (SinEmbargo).– El Secretario de Marina José Rafael Ojeda Durán dijo que Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, cuenta con su lealtad absoluta. “No me equivoqué” al elegirlo, le contestó el mandatario.

“Hago un reconocimiento muy especial al Almirante José Rafael Ojeda Durán, un hombre leal. Celebro que no me equivoqué al nombrarlo Secretario de Marina. No nos conocíamos. Pasó lo mismo que cuando decidí nombrar de Secretario de Defensa a Luis Cresencio Sandoval, no los conocía, pero tenía que explorar, hacer un trabajo de investigación para saber de dónde venían y quiénes eran, conocer su pasado y trayectoria. Estudié sus expedientes para decidir con absoluta libertad porque no tengo compromisos con grupos de intereses creados”, dijo López Obrador durante conmemoración del Día de la Armada de México.

“En el expediente del General Cresencio Sandoval había algo que se repetía: incorruptible. Por eso decidí nombrarlo. En el caso del Almirante, imagínense cuando estaba en su apogeo la corrupción, a finales de los años 80, él escribió un libro hablando del daño que causaba la corrupción en nuestro país”, contó el mandatario.

“Ha sido un gran apoyo el que he recibido del Almirante Ojeda. Nos han apoyado con mucha lealtad, tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de marina, ayudándonos en la tarea de garantizar la paz, ayudándonos a que haya seguridad den nuestro país”, agregó.

Antes del discurso de López Obrador, Ojeda Durán le dijo que contaba con su lealtad absoluta y que cada mando naval piensa igual.

“Hoy sabemos que mucho podemos hacer por nuestra patria, desde la trinchera de la honestidad, la legalidad y la verdad. Hoy sabemos que el patriotismo de nuestros días se forja con actos de solidaridad y de justicia. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para quienes formamos parte de la Secretaría de Marina Armada de México es un honor que sea usted el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, cuente siempre y bajo cualquier circunstancia con nuestra lealtad absoluta”, dijo.

“Tenga usted por seguro que en cada uno de los mandos navales la lealtad es igualmente compartida, una satisfacción que se extiende al horizonte de nuestros mares”, añadió.

El 20 de noviembre, Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aseguró que los militares no buscan “beneficios personales ni protagonismos”, y dijo al Presidente Andrés Manuel López Obrador que respaldan “su proyecto de Gobierno con lealtad, profesionalismo y honestidad”.

“Respaldamos su proyecto de Gobierno con lealtad, profesionalismo y honestidad. Somos leales y guardamos profundo respeto a la institución Presidencial a la que usted fue elegido en un proceso democrático y transparente. Le refrendamos el compromiso de ser siempre leales“, dijo durante la entrega de ascensos a las Fuerzas Armadas.

El 4 de noviembre pasado, Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, dijo en su conferencia mañanera que no existían condiciones para un golpe de Estado en México, pero censuró al General Carlos Demetrio Gaytán Ochoa por lo dicho en un encuentro con militares.

“Creo que es importante la claridad. Al pan, pan y al vino, vino. Hay que tener mucha claridad y por eso lo de mi mensaje. Para que nadie esté pensando que hay condiciones para dar un golpe de Estado. No existen condiciones. Eso es lo que digo. No hay esas condiciones, para que no se caiga en esa tentación”, aseguró.

López Obrador escribió dos días antes, el sábado 2 de noviembre, en su cuenta de Twitter: “¡Qué equivocados están los conservadores y sus halcones! Pudieron cometer la felonía de derrocar y asesinar a Madero porque este hombre bueno, Apóstol de la Democracia, no supo, o las circunstancias no se lo permitieron, apoyarse en una base social que lo protegiera y respaldara. Ahora es distinto. Aunque son otras realidades y no debe caerse en la simplicidad de las comparaciones, la transformación que encabezo cuenta con el respaldo de una mayoría libre y consciente, justa y amante de la legalidad y de la paz, que no permitiría otro golpe de Estado”.