AMLO: Vamos a respetar acuerdos de libre comercio, pero primero es MÃ©xico y luego el extranjero

AMLO: Vamos a respetar acuerdos de libre comercio, pero primero es México y luego el extranjero

El Presidente se refirió hoy a los productores de caña en Veracruz: “Vamos a estar pendientes para que no se vean afectados, vamos a revisar los permiso que dieron para utilizar adulterantes que vienen del extranjero

Sinembargo.MX

03/02/2019 | 12:01 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana en Córdoba, Veracruz, que se respetarán los acuerdos comerciales pero primero irán los productores mexicanos, y luego los extranjeros.

“Todo esto lo vamos a complementar apoyando a los productores, como los cañeros. Es muy importante que les diga que vamos a estar muy pendientes para que no resulten afectados, que cada vez tengan más beneficios”, dijo.

“Ahora vamos a revisar los acuerdos que hicieron de la venta de azúcar al extranjero y los permisos que dieron para utilizar ‘adulcerantes’ que vienen del extranjero. Sí queremos el libre comercio y vamos a respetar los acuerdos, pero vamos a defender al productor nacional. Primero México y luego el extranjero”, agregó, en una plaza abarrotada durante la presentación del programa federal “Sembrando vida”.

Explicó que apoyará a que los campesinos siembren árboles maderables de la región, no solo se les otorgarán las plantas. Dijo que en Córdoba serán 50 mil hectáreas, y en Córdaba se generarán 20 mil empleos permanentes, desde ahora y hasta el inicio del sexenio. “No es crédito, es apoyo, queremos que el campesino trabaje su tierra y lo deje de herencia a sus familias.

Para el proyecto que abarcará todo Veracruz se invertirán 24 mil millones de pesos solo este año.

El presidente llamó a terminar con la corrupción e impunidad. Los de arriba están acostumbrados a no pagar impuestos, pagan impuestos las personas al comprar cosas, ahí va un impuesto, el IVA; pagan impuestos sobre la renta, pero los de mero arriba no pagaban, y si lo hacían era con despachos especializados y cuando lo hacían pedían al SAT que se les devolviera.

Había una denuncia presentada en la Suprema Corte de Justicia, había hasta un proyecto para regresar 35 mil millones de pesos a la empresa Modelo, intervenimos y afortunadamente otros ministros votaron en contra. Nos ahorramos 35 mil millones de pesos, dijo.

“Desde que llegamos nos informaron cuánto se roban de combustible. Tampoco había una estadística sobre homicidios, desde que llegué diariamente me reúno con el Secretario de Marina, de Seguridad, para saber cuántos homicidios se cometen diariamente.

“Sí había promedio se robaban 800 pipas diarias, el robo ascendía a 65 mil millones de pesos para el año pasado. En noviembre subió hasta mil pipas diarias. Y dije, ‘si no hago nada voy a estar como los que pasaron antes, voy a cometer una omisión, voy a ser cómplice, no voy a estar de alcahuete. Dije ‘se acaba el huachicol”.

Señaló que no sólo las personas en los pueblos, sin oportunidades vendían combustible de procedencia ilícita: “Hay otros que lo manejan como una empresa, pusieron almacenes. Bodegas por donde pasan los ductos, para sacar gasolina de los ductos sacarla en pipas. Por lo menos vamos a ahorrarnos 40 mil millones, y todo ese dinero va a ir al pueblo de México”, expuso.

Por su parte, la Secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, dijo que en Veracruz se espera lograr para el 2020 400 mil empleos, dijo que para este mes 575 mil hectáreas se usarán para apoyar directamente a 230 mil productores. “En Veracruz vamos a trabajar en Acayucan, Córdoba y Papantla”

En Acayucan trabajarán con 54 municipios, 307 ejidos y 526 localidades que tienen pequeña propiedad. Dijo que no se trata de un programa únicamente para sembrar árboles, también contempla un apoyo técnico, cada técnico apoyará a 100 productores directamente, no mediante papeleos. También contempla otorgar a las personas campesinas la planta para sembrar, lo que tenga potencial en la región.

“No hay mejor manera de bajar la violencia que trabajar en el campo, en la zona rural”, señaló y enfatizó que con el programa se espera resarcir el daño social en las comunidades rurales.

Durante la presentación estuvieron presentes el Gobernador veracruzano Cuitláhuac García Jiménez; Javier May Rodríguez, Subsecretario de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural Territorial de la Secretaría de Bienestar; la Presidenta municipal de Córdoba, Leticia López Landero, y Margarita Andrade Carrera, representante de los beneficiarios del programa de Bienestar Social.

AMLO EN VERACRUZ

Ayer, López Obrador también se pronunció sobre el campo, dijo que es la fábrica más importante del país y fue un absurdo abandonarlo, por eso, indicó ayudaría a la comercialización para que se pague bien al productor.

Esta era una zona arrocera, recordó, y todo se acabó. Ahora ya no hay producción, estamos comprando todo en el extranjero, añadió. Pero “ya esa política se va a ir por un tubo”: vamos a producir en México lo que consumimos, señaló el Presidente.

Acompañado de Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador de esta entidad, el líder del ejecutivo explicó a los veracruzanos que el programa Sembrando Vidas, con el que se sembrará más de 500 mil hectáreas de árboles frutales y maderables, generará más de 200 mil empleos formales.

CAMPESINOS PROTESTAN CONTRA TRANSNACIONAL

Desde diciembre, López Obrador informó que invertiría en empresas como Nestlé. El mandatario anunció que planea construir una planta procesadora de café en el puerto de Veracruz, donde se invertirán 154 millones de dólares y se generarán 250 empleos directos.

Sin embargo, cafetaleros se han pronunciado contra esta propuesta. En el municipio de Coatepec denuncian que la inversión no ofrece para ellos ninguna garantía, en cambio lo consideran un embate para su producción y para el medio ambiente.

Los planes de Nestlé ponen en riesgo los precios del café y son una amenaza para la biodiversidad de la región a través del monocultivo de café robusta, una especie de menor calidad que otras que se producen en México y que se usa de manera exclusiva para la elaboración de café soluble, alertaron productores en entrevista con SinEmbargo.

La multinacional suiza es la compañía de alimentos y bebidas más grande del mundo. De acuerdo con información de su sitio oficial en la Internet opera 2 mil marcas y tiene presencia en 191 países en todo el mundo.

Cirilo Elotlán Díaz, presidente del Consejo Regional del Café de Coatepec, argumenta que desde hace más de 20 años han sostenido una batalla frente a la transnacional sin que ésta tuviera éxito, por lo que esta vez se sienten preocupados porque el Gobierno mexicano ha concedido el permiso para su irrupción, sin preocuparse por la sobreexplotación de ese sector económico y de la tierra.

“Esto para nosotros no es nada nuevo. Esta empresa tiene 20 años incursionando en los territorios cafetaleros no sólo de México, sino en otros países latinoamericanos en donde le han cerrado las puertas por ser una transnacional que sólo busca su propio beneficio, provocando la sobreexplotación del sector y de la tierra. No ha crecido debido al posicionamiento del productor de café arábigo; sin embargo, lo que nos preocupa es que ya cuenta con un permiso oficial, el Gobierno federal ya le abrió las puertas de manera oficial para que con toda libertad instale su planta del puerto de Veracruz, afectando el precio y la calidad el café”, afirmó Elotlán Díaz en entrevista para este medio digital.