AMLO ve bien que INE se haga cargo de elección interna de Morena; 'se están renovando las instituciones', dice

"Algunos dicen 'va a haber fraude', y no, yo lo veo bien. Tiene que haber autocrítica, porque no se pusieron de acuerdo internamente", asegura el Presidente de México

Carlos Álvarez

MÉXICO._ El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó este viernes que está a favor de que el Instituto Nacional Electoral (INE) organice la encuesta abierta para la renovación de la presidencia y la secretaría general del partido político Morena, tal como lo determinó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

"Me voy a meter un poco a que el Tribunal Electoral decide que el INE se haga cargo de la elección interna de Morena. Algunos dicen 'va a haber fraude', y no, yo lo veo bien. Tiene que haber autocrítica, porque no se pusieron de acuerdo internamente. Y yo digo ¿por qué no desde el principio se aceptó lo de la encuesta? si está en los estatutos, si el pueblo es el que manda", expresó el mandatario nacional.

"Yo no creo que el Instituto se atreva a cambiar los resultados, a 'cucharear' la encuesta, porque además todos tienen forma de encuestar. Puede haber supervisión, otras encuestas como testigo y no hay errores, de modo que son otras circunstancias y debemos de pensar que se están renovando las instituciones", agregó el político tabasqueño.

El jueves, el Pleno de la Sala Superior del TEPJF rechazó la prórroga que solicitó el presidente nacional interino del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, para la renovación de la presidencia y la secretaría general de dicho partido político.

En sesión privada y por mayoría de votos, los magistrados señalaron que ante el constante incumplimiento de la sentencia, el Instituto Nacional Electoral (INE) se encargará ahora de la realización de la encuesta nacional abierta a la militancia de Morena, para la elección de dichos cargos.

El TEPJF informó que los magistrados de la Sala Superior resolvieron dejar sin efectos todos aquellos actos y disposiciones que haya emitido Morena en relación con la elección del CEN y que sean contrarios a la sentencia principal que reiteraron, demuestran un incumplimiento claro en las determinaciones judiciales ordenadas.

Asimismo, los magistrados de la Sala Superior del TEPJF explicaron que Ramírez Cuéllar solicitó una prórroga para que la renovación de la presidencia y la secretaría general del partido político se realizara hasta 90 días después de las elecciones del 2021.

“Se consideró improcedente la prórroga ya que implica una modificación de casi un año en el cumplimiento de la sentencia principal e incidentales, que constituyen cosa juzgada, y la encuesta abierta a la ciudadanía bajo el método y condiciones que libremente determine el INE, puede llevarse a cabo en el contexto de la emergencia sanitaria”, según señalaron los magistrados en su resolución.

Todo ello “con las medidas de cuidado a la salud indispensables y no resulta necesaria la celebración de asambleas conforme a dicho medio de designación […] Con este criterio se privilegia el orden público e interés social que reviste el cumplimiento de las sentencias, así como el derecho de la militancia a la renovación periódica de sus órganos”, explicó el TEPJF.

Los magistrados detallaron que Morena alegaba que no podía llevar a cabo la elección en medio de la pandemia derivada del coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19), sin embargo, coincidieron en recordarles a los dirigentes de dicho partido político, que esto “sí es posible”, ya que, por ejemplo, el INE celebrará el proceso electoral de Hidalgo y Coahuila con medidas sanitarias y avalado por el mismo TEPJF.

“Se determinó que el partido no ha dado cumplimiento a las resoluciones emitidas por la Sala Superior, ya que desde la primera determinación las medidas que se han dictado no han sido eficaces para su cumplimiento”, agregaron los magistrados en su resolución.

“Así queda definido que, para la Sala Superior, por encuesta abierta se deberá entender aquella que se realice entre la ciudadanía respecto de personas que se auto adscriban como militantes y simpatizantes de Morena, para la elección de la Presidencia y Secretaría General”, insistieron los magistrados.

Ello “dado que el propio partido ha generado una circunstancia de falta de certeza y confiabilidad con un padrón diverso al previamente validado por el INE, además que en ella podrá participar como candidato cualquier militante que cumpla los requisitos estatutarios, salvo el de ser consejero nacional”, detalló el TEPJF.

Previamente, el líder nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, acusó a los magistrados electorales de "pisotear" los estatutos del partido, al pretender que el presidente y secretario general de dicho instituto político sean electos por encuesta abierta a la población.

En conferencia de prensa, Ramírez Cuéllar afirmó que subsecretarios del Gobierno federal -como el de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (Segob), Ricardo Peralta Saucedo-, así como a legisladores y a otros funcionarios, de quienes no dio nombres, de impulsar la decisión del TEPJF.

"Llamamos a la mesura y responsabilidad a los magistrados. Es un despojo partidario, que le quita a los militantes de Morena el derecho a decidir [...] Las ambiciones por ser presidente o secretario no pueden cumplirse con pisotear los estatutos del partido", afirmó Ramírez Cuéllar.

El dirigente nacional de Morena aseguró que la Ley General de Partidos establece que el INE únicamente puede participar en una elección interna a petición expresa del instituto político, y ahora querían imponérselos, por lo que es una franca intervención en la vida de dicho instituto político.

El pasado 13 de agosto, la Comisión Nacional de Elecciones del partido Morena canceló las 300 asambleas distritales que, según su convocatoria, se efectuarían el 16 de este mismo mes, por lo que no se podrán llevar a cabo los congresos y consejos estatales y nacionales, así como tampoco se realizarán las encuestas para elegir a líderes estatales y nacionales en los plazos establecidos.

“El semáforo quincenal de Covid-19 señala que la mayoría de los estados se encuentran en semáforo rojo de alto riesgo de contagio o bien en semáforo naranja con riesgo de contagio, lo cual hace imposible la realización de las asambleas”, indica el acuerdo aprobado por la Comisión y notificado al CEN de Morena.

“Dichas asambleas distritales se deberán reprogramar, hasta que haya pasado la emergencia sanitaria y se tenga información de las autoridades correspondientes respecto de la integración a la movilidad de la ciudadanía y se restablezca la seguridad sanitaria”, se lee en el acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones de dicho instituto político.

El pasado 26 de febrero, la Sala Superior del TEPJF, validó la sesión del VI Congreso Nacional Extraordinario del partido Morena, celebrada el 26 de enero de 2020, que nombró como presidente provisional del partido al diputado federal con licencia, Alfonso Ramírez Cuéllar.

A propuesta del magistrado Indalfer Infante Gonzales, los magistrados discutieron en la sesión pública del pasado 26 de febrero, la sentencia que consideraba que la convocatoria fue legal, conforme a los estatutos de Morena, y el Congreso contó con quórum válido para hacer nombramientos y tomar acuerdos. Además, se consideraron infundados e inoperantes los agravios de militantes e inconformes del partido político.

En la propuesta que se discutió, y con la que se inconformó el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, se ordena dar vista al INE, a través de la Dirección de Prerrogativas, con copia certificada de la sentencia, que valida la convocatoria al Congreso extraordinario, la sesión extraordinaria realizada el 26 de enero, y los nombramientos del presidente temporal del partido, entre otros cargos.

Antes de la votación y de la resolución de los integrantes de la Sala Superior del TEPJF, la secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky Gurwitz ​señaló en rueda de prensa, que hubo “mano negra” para amenazar y presionar a los magistrados “empinados”, y acusó de forma directa al senador Ricardo Monreal Ávila.

“¿Que si hay mano negra? Pues sí, seguramente, hay una mano negra que ha estado amenazando a los magistrados de reducirles el periodo y que tenga interés en seguir manipulando para tener postrados a los magistrados a sus pies”, indicó la hasta hoy presidente interina de Morena.

“El evento [del pasado 26 de enero] es ilegal, vieron todo el desaseo que hubo en ese evento, absolutamente obvio. No sé cómo hayan amenazado a los magistrados, porque sé que Ricardo Monreal los ha amenazado, no sé quién más, porque también han llegado a decirles que van de parte del presidente [Andrés Manuel López Obrador] y hacen todo tipo de ilegalidades”, dijo Polevnsky Gurwitz.

Acompañada de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido afines a ella, la secretaria general de Morena advirtió que investigará cuáles otros senadores presionaron en el TEPJF para favorecer la designación de Ramírez Cuéllar como presidente del partido.

“No lo sé [quiénes más los presionaron], pero lo voy a saber, porque voy a investigar absolutamente, primero hay que saber quién es quién y qué hace cada quien, porque me parece aberrante empinar a los magistrados a votar algo a todas luces ilegal, deja mucho qué desear”, sostuvo

“Es algo que va a quedar en sus conciencias en sus trabajos, en sus perfiles, en sus historias, es algo inaceptable, yo creo en la legalidad”, dijo, para luego advertir que ella continuará como secretaria general del CEN de Morena.

“Si ellos dicen que Ramírez Cuéllar va a entrar como presidente, claro que yo voy a seguir como secretaria general, a ningún precio les iba yo a dejar el espacio libre, pues ni que estuviera loca. A mí me eligieron, además yo soy de las votaciones más altas del CEN”, destacó Polevnsky Gurwitz.