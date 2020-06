AMLO viajarÃ¡ a EU en vuelo comercial, lo acompaÃ±arÃ¡n Ebrard, Romo y MÃ¡rquez

AMLO viajará a EU en vuelo comercial, lo acompañarán Ebrard, Romo y Márquez

Agregó que aún no hay fecha definida del viaje, pero aseguró que no tardará mucho tiempo en Estados Unidos

25/06/2020 | 10:10 AM

Tras ser cuestionado sobre la visita a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, el Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que viajará a Washington D.C. en vuelo comercial y que sólo está a la espera de la confirmación del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para que esté presente en la reunión para dar inicio al T-MEC.

El titular del Poder Ejecutivo federal confirmó desde Texcoco, Estado de México, que a su visita a la Casa Blanca le acompañarán el canciller Marcelo Ebrard Casaubón, la Secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, y Alfonso Romo Garza, jefe de la Oficina de la Presidencia.

Asimismo, agregó que aún no hay fecha definida del viaje, pero aseguró que no tardará mucho tiempo en Estados Unidos.

"No iré en avión privado, voy a ir en avión de línea. No hay forma de ir directo a Washington, tengo que hacer escala, pero vamos a estar ahí", agregó el político tabasqueño, quien subrayó que les "interesa tener una muy buena relación" con EE.UU., por lo que asistirá a dicho país para "una visita de Estado", no para asuntos "político-electorales".

Durante los últimos días se ha especulado que la visita del mandatario mexicano a Trump, serviría al magnate neoyorquino para repuntar en la carrera presidencial, misma en la que está 14 puntos por debajo del demócrata Joe Biden, según una encuesta del diario The New York Times.

"Es que no voy a cuestiones político-electorales, es una visita de Estado, es una visita que tiene que ver con el inicio del tratado, creo que esto ayuda para México y por eso, tenemos que decidir y actuar con criterio, yo tengo que hacer lo que más beneficie a México, lo que más ayude a los mexicanos",agregó el presidente mexicano.

"Adicionalmente quiero comentar que hemos mantenido una buena relación con el Gobierno de Estados Unidos, y hoy porque en momentos difíciles cuando estaba con mayor intensidad la pandemia, le pedí apoyo para que se consiguieron equipos, ventiladores en particular y ordenó que se apoyara", indicó el político tabasqueño.

Al ser cuestionado si esto sería un riesgo para México en caso de que Biden ganara las elecciones, López Obrador respondió: "¿Riesgo? La política es como caminar siempre en la cuerda floja, hay que correr riesgos y tomar decisiones. Si no es así, yo ya tomé la decisión de ir a Washington, a entrevistarme con Donald Trump".

"Ya que voy también a hacerle un agradecimiento, un reconocimiento a nuestros paisanos porque nos están apoyando, nos están respaldando enviando fondos a sus familiares en estos momentos", dijo el presidente mexicano durante su conferencia de prensa matutina.

Ayer miércoles 24 de junio, López Obrador afirmó que “muy pronto” irá a Washington D.C. para reunirse con sus homólogos, Donald Trump, de EE.UU., y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Sin embargo, apuntó que no será el 1 de julio, cuando entra en vigor el nuevo acuerdo comercial con México y Canadá (T-MEC), ya que ese día se cumplen 2 años de que ganó las elecciones, pero dijo, podría ser en los primeros días del próximo mes.

“Es muy probable que vaya a Washington y me reúna con el Presidente Trump, va a ser pronto. Nada más estamos esperando para definir el carácter del encuentro. Nosotros queremos que participe también el primer ministro de Canadá, Trudeau”, indicó el titular del Poder Ejecutivo federal.

“Y que la reunión se lleve a cabo con motivo del inicio del tratado, es decir, la entrada ya en funcionamiento del tratado. Cómo va a ser en Washington, nosotros estamos esperando que se haga la invitación del Gobierno de Estados Unidos al Gobierno de Canadá y que Canadá esté de acuerdo”, agregó el mandatario nacional durante su conferencia de prensa matutina.

“De todas maneras nosotros vamos a asistir”, indicó el político tabasqueño, para luego mencionar que él se presentará con el magnate neoyrquino y le “agradecerá por el apoyo para enfrentar el brote de Covid-19”, así como el apoyo ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para la disminución de producción de barriles.

“Quiero agradecer al presidente de México. Es un buen tipo. Creo que va a venir muy pronto a Washington muy pronto, a la Casa Blanca”, comentó Trump ayer 23 de junio, durante una reunión de trabajo en Yuma, Arizona, en la que supervisó los avances de la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México.