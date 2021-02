AMLO vuelve a la mañanera tras sufrir Covid-19

'Estamos de nuevo de pie, en lucha', dice el Presidente

Sinembargo.MX

08/02/2021 | 06:39 AM

Ciudad de México.– El Presidente Andrés Manuel López Obrador regresó esta mañana a sus conferencias habituales, luego de pasar 15 días casi asintomático después de declararse enfermo de Covid-19.

“Estamos de nuevo de pie, en lucha”, dijo al reaparecer ante los reporteros. Inmediatamente después dio la palabra a uno de sus colaboradores.

“Primero agradecerle a todos los mexicanos, mujeres y hombres que se preocuparon por mi enfermedad, por mi contagio de Covid-19. Salí adelante y aquí estamos para seguir luchando. Amor con amor se paga. Estamos de nuevo de pie, en lucha. Vamos a continuar con la transformación. Es fundamental para México acabar con la corrupción para que se moralice el país y podamos vivir con bienestar y felicidad”, dijo el mandatario en Palacio Nacional.

“En mi caso fui bien atendido y de manera oportuna, porque tuve síntomas un sábado por la noche. Estaba yo en San Luis Potosí. Me había hecho la prueba y salí negativo. Al llegar aquí volví a hacerme la prueba. Tuve un poco de malestar. El doctor Alcocer me atendió. Él coordinó el equipo. Se decidió que participara yo en un proceso de investigación del Instituto de Nutrición. Acepté formar parte de la investigación, probando ciertos tratamientos. Me aplicaron antiviral desde el lunes y desinflamatorios. Afortunadamente dio buenos resultados”, explicó el Presidente.

El mandatario dijo que tuvo molestias, dolores de cuerpo y poca temperatura. “Fui saliendo con el tratamiento. Empecé a ejercitarme, a caminar, a hacer ejercicios de respiración. Agradezco a Jorge Alcocer”.

“Me van a estar revisando. Quiero agradecer a los médicos, todos de instituciones públicas. Todos los mexicanos sabemos lo que son los institutos de salud. Agradecerles bastante a los médicos, a las enfermeras. Me dieron un tratamiento especial por el afecto con el que me trataron”, dijo López Obrador.

“Una autoridad tiene que dar el ejemplo. No es posible que por ser Presidente se actúe en una circunstancia como esta con influyentismo, dando el mal ejemplo. Tenemos que pensar en que todos somos iguales”, respondió al ser cuestionado sobre si se vacunará antes.