AMLO y Beatriz emiten mensaje de Nochebuena. Piden tener fe y destacan milagro de vacuna contra Covid-19

El Presidente desatacó de que a menos de un año ya existe la vacuna contra el SARS-CoV-2, la cual comenzó aplicarse este jueves al personal de salud

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 24 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador y Beatriz Gutiérrez Müller emitieron un mensaje de Nochebuena en el cual destacaron “el milagro” de la vacuna contra la COVID-19.

En un video compartido en la cuenta del Presidente, Beatriz Müller comentó que aunque las condiciones son distintas, no quiere decir que sea motivo para no celebrar y no dejar de tener fe.

“Hoy es 24 de diciembre, es Nochebuena y deseamos que eso sea para ustedes también. Hoy es noche en la que familias se reunían o se reúnen para celebrar, estamos en condiciones distintas, esta vez no han pedido quedarnos en casa, no visitar familiares, pero ese no puede ser un motivo para no celebrar y no dejar de tener Fe”, señaló Müller.

“Pensamos que el porvenir viene mejor y seguramente así será, confiemos en que así será. Esta familia les desea lo mejor”, agregó.

Es Nochebuena y, a pesar de los difíciles tiempos que atravesamos, debemos mantener la fe en el porvenir. Abrazos fraternos a todas y todos. pic.twitter.com/HwJKkhcERR — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 25, 2020

Por su parte, López Obrador pidió a todos tener fe independientemente si son creyentes o no.

“Hoy es Nochebuena y hay que celebrarlo… independientemente de si somo creyentes o no… Juárez decía que no hay que perder la fe y todos debemos de tener fe”, expresó.

Asimismo, desatacó de que a menos de un año ya existe la vacuna contra el SARS-CoV-2, la cual comenzó aplicarse este jueves al personal médico.

“Miren, este milagro de que en menos de un año ya se tiene una vacuna, es algo inédito, se le debe a la ciencia, a los que trabajan en este campo tan importante. Hoy la vacuna ya empezó a aplicarse a los trabajadores de salud que están arriesgando sus vidas por salvar vidas. Son héroes, son heroínas”, dijo el mandatario.

Además, el Presidente detalló que después del personal de salud, los que siguientes a recibir la vacuna serán los adultos mayores.

“La vacuna se va aplicar de manera universal, es decir, es para todos, los que viven en la ciudad, en el campo, para los que vivan en las partes más marginadas. Donde estén serán vacunados. Nuestro pueblo siempre ha resistido a las calamidades porque tiene mucha fortaleza”, comentó.