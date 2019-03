25 aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio

AMLO y Colosio, las similitudes de dos políticos separados por la muerte

El comunicador Federico Arreola reconoce las similitudes en estos dos personajes, con quienes le tocó colaborar en sus campañas por la máxima silla de México

Gabriel Mercado

CULIACÁN.- Fue un priista, candidato a la Presidencia que hizo amplia campaña por tierra, buscando el contacto con la gente, se declaró abiertamente en contra del sistema neoliberal, invitaba a los partidos opositores a sumársele y su enemigo era Carlos Salinas de Gortari, estas características no sólo representan al hoy Presidente Andrés Manuel López Obrador, también fueron parte esencial del fallecido Luis Donaldo Colosio.

El periodista Federico Arreola reconoce las similitudes en estos dos personajes, con quienes le tocó colaborar en sus campañas por la máxima silla de México. Con Luis Donaldo, su gran amigo, a quien acompañó hasta el día de su muerte en Lomas Taurinas, y posteriormente con López Obrador en el año 2006, a quien buscó precisamente porque temía le ocurriera lo mismo que al asesinado candidato priista.

En entrevista exclusiva con Noroeste en visita a Culiacán previo a dar una conferencia en el marco del 25 aniversario luctuoso de Colosio, comparte las características entre estos dos hombres de la política mexicana, uno que ya dejó su legado, y el otro que lo está construyendo, en un México aún con hambre y sed de justicia.

¿Ve similitudes entre Colosio y AMLO?

Son dos liderazgos muy fuertes, son dos figuras muy enérgicas, con muy buen sentido del humor los dos, muy buenas personas ambos, idealistas sin duda, creo con una lógica económica muy parecida, el discurso de Colosio en marzo en el Monumento a la Revolución, un discurso de rompimiento con el neoliberalismo de Salinas, Salinas le llamaba “liberalismo social”, algo así.

Colosio abiertamente estaba rompiendo con esa idea. No era un hombre de izquierda, creo que López Obrador tampoco lo es, al menos no es un socialista, un comunista, Luis Donaldo, como él decía, venía de la cultura del esfuerzo no del privilegio, un hombre del pueblo.

Sí, sí veo muchas similitudes, yo tuve o tengo, aunque de lejos ahora, una relación amistosa, buena, con Andrés Manuel López Obrador. Se generó porque al cumplirse los 10 años del asesinato de Colosio, en 2004, yo me metí a escribir mucho sobre el tema, publiqué un libro, y empezó el desafuero, los video escándalos y todo esto, y a mí me parecía le iba a pasar a Andrés Manuel lo mismo que le pasó a Colosio y eso me llevó a acercarme bastante al entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal para decirle: ten cuidado, yo ya viví una tragedia que le costó mucho al país.

López Obrador militaba en el PRI, fue presidente del PRI, fue candidato del PRI, pero quería cambiar al PRI, inclusive transformarlo radicalmente o inclusive destruirlo para construir otra cosa más democrática.

¿Son coincidencias donde se pudiera decir que AMLO era de una corriente de Colosio?

Pues no. López Obrador nació en la política del PRI muy entregado a las comunidades indígenas, se entregó mucho a la lucha social. Colosio se hace militante después de haber tenido un desarrollo profesional académico interesante en el Tec de Monterrey, después en Austria, estudió ahí alguna cuestión de economía, matemática, en Filadelfia y no sé qué otros lugares de Estados Unidos. Tenía una preparación técnica sólida, pero nunca desde que llegó al gobierno, a pesar de que trabajó siempre con un tecnócrata reconocido como Carlos Salinas, rodeado de otros tecnócratas, como Pedro Aspe, Paco Gil Díaz, Jaime Serra, nunca estuvo en los equipos tecnocráticos, económicos, aunque participaba en los gabinetes que lo invitaban.

Colosio, como López Obrador, Andrés Manuel se para en un restaurante de carretera aquí en Sinaloa, en Nayarit o Durango, en una tienda de abarrotes o estanquillo, y saluda por su nombre al que atiende, Luis Donaldo también, era muy curioso, muy simpático en eso, los conocía bien.

Desde que Zedillo llegó a la candidatura después de la muerte de Colosio, ya no viajó en aviones de línea, comerciales, subió a un avión privado y ya no se bajó. Vicente Fox después hizo lo mismo, desde luego Francisco Labastida, después Roberto Madrazo, Felipe Calderón, después Enrique Peña Nieto, Josefina Vázquez Mota.

Los únicos dos candidatos presidenciales del 94 para acá, yo supongo que desde el 88, desde Salinas y tal vez desde antes, que han recorrido el país en giras de kilómetros, yo me subía con Colosio en un camión o camioneta en Coatzacoalcos y terminábamos en Matamoros, Tamaulipas, digo, son más de dos mil kilómetros.

Con López Obrador en la campaña en el 2006 y después en lo que llamamos la resistencia civil tomábamos la camioneta en San Luis Río Colorado y terminábamos la gira en Tepic o Guadalajara, eran grandes distancias.

¿AMLO de alguna manera reconoció que tomó todo ese espíritu que tuvo en su campaña Colosio para asumirlo y convertirse en un candidato similar a Colosio?

No lo creo, porque hay que reconocer, hay que ser honestos, es un político muy aterrizado, como lo era Colosio.

Colosio cuestionó el modelo económico y el modelo político. No quería a los líderes priistas tradicionales en su campaña, en la gira que empezó en Veracruz y terminó en Tamaulipas, cuando entró en la carretera estaba el gobernador Manuel Cavazos Lerma, paró el camión, más tardó en subirse que Luis Donaldo en bajarlo.

“Es que no quiero gobernadores en la campaña”… “No me importa si son los priistas importantes de la región o no, yo me quiero rodear de prestigios y no de desprestigios, si hay necesidad, si quieren subir los de oposición, que se suban los de oposición”.

Luis Donaldo tuvo siempre mucho contacto con gente de oposición. Cuando se dio el movimiento zapatista, promovió un desplegado condenando la violencia y llamando a la paz y la democracia, el desplegado lo firmaron Diego Fernández de Cevallos, candidato presidencial del PAN, Cuauhtémoc Cárdenas, candidato del PRD, y Luis Donaldo Colosio. Se habló muy poco de ese desplegado porque Carlos Salinas de Gortari montó en cólera, no le gustó.

Yo me junté muchas veces con él. En aquel momento Jorge Castañeda era un político más identificado con la izquierda, yo lo conocí por Luis Donaldo, tuve acercamientos importantes con Porfirio Muñoz Ledo por Luis Donaldo, con Alejandro Encinas actual Subsecretario de Gobernación, un político muy cercano a Andrés Manuel López Obrador, tenía muy buena relación con Colosio, y muchos otros. Colosio tenía puestas sus esperanzas de cambio en un gobierno distinto, en invitar a figuras de todos los partidos.

Así como lo consideró hace años, ¿cree que todavía puedan existir ciertos riesgos para Andrés Manuel como con Colosio?

Ciertamente sí. López Obrador tendría que cuidarse más, en un país armado y en guerra como este es peligroso para el Presidente y para México que López Obrador ande tan desprotegido. Eliminó al Estado Mayor Presidencial y me parece bien, yo creo que el Estado Mayor tuvo mucho que ver en lo que le pasó a Colosio.

Colosio tenía una visión muy particular del país que quería, a todos estos años de distancia, ¿cree que estamos convertidos en ese país o estamos en vías de convertirnos en ese país que añoraba?

Colosio decía “yo veo un México con hambre y sed de justicia”, yo lo sigo viendo así, y creo que la explicación del triunfo aplastante de López Obrador es que en México no hay justicia, hay mucha pobreza, la criminalidad es terrible, la inseguridad es brutal.

A pesar de que ha habido crecimiento económico, no mucho, porque después del asesinato de Colosio, al terminar el sexenio de Salinas, la caída de la economía fue simple y sencillamente espantosa, y después de que Zedillo medio enderezó el barco, hemos crecido muy poquito, absolutamente insuficiente para un país cuya población no deja de crecer, el número de pobres aumenta cada día, yo creo que México sigue tan mal como entonces, ya es la hora de encontrar una buena.

¿Quién es Federico Arreola Castillo?

Es periodista y empresario, fue columnista del diario El Norte y Reforma, también participó en El Financiero y El Economista, fundó el diario Milenio así como el popular medio digital SDP Noticias.

Nació el 15 de noviembre de 1962, es licenciado en Economía por el Tecnológico de Monterrey y estudió Filosofía y Matemáticas en la Universidad Autónoma de Nuevo Léon.

Fue muy amigo de Luis Donaldo Colosio, quien lo invitó a que lo acompañara en su campaña presidencial en 1993, a manera de observador.

Actualmente su cuenta de Twitter tiene 200 mil seguidores.