AMLO y Sedena piden a jueces hacer, ahora, su parte en el caso El Marro

En la captura del líder del Cártel de Santa Rosa de Lima participaron más de mil efectivos militares

Sinembargo.MX

04/08/2020 | 08:57 AM

Ciudad de México.– Luis Cresencio Sandoval González​, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, dijo esta mañana que en el operativo para detener a José Antonio Yépez Ortiz, también conocido como “El Marro”, participaron más de mil individuos –muchos de ellos de Fuerzas Especiales–, helicópteros e incluso drones que realizaron vigilancia sobre cuatro inmuebles en donde, detectaron, estaba escondido.

“Esta operación se inició o se ha seguido desarrollando desde hace tiempo con el análisis de información, la obtención de información, la generación de inteligencia en el estado. La semana pasada se tuvieron algunos indicios que fueron generados por inteligencia militar y se puso en vigilancia a cuatro inmuebles”, expuso.

De acuerdo con el General, éstos estaban ubicados en Franco Tavera, San Antonio Morales y Torrecillas, y fueron denominados “Las Galleras”, “La Casa Gris”, “La Lata” y “Las Bardas”.

“Son los cuatro inmuebles que se tuvieron bajo observación en un lapso de 72 horas por los indicios que estábamos obteniendo”, precisó.

“A las 14:00 horas del 1 de agosto, se tienen indicios del arribo de ‘El Marro’ ahí en la casa que denominamos ‘Las Galleras’. Tomando la información de que ’El Marro’ no dormía dos noches en el mismo lugar. También la presencia de la camioneta negra, el arribo a ese domicilio de alimentos, pues nos confirmaba el indicio que teníamos y con esta confirmación se inicia la gestión de las órdenes de cateo en los cuatro domicilios”, explicó.

Durante la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario aclaró que “ya se tenían las órdenes de aprehensión, pero no contábamos con la órdenes de cateo. Entonces personal militar, que estaba dentro de la operación, tiene la necesidad para poder garantizar el debido proceso y el respeto del Estado de Derecho, de pedir el apoyo y el acompañamiento de la Fiscalía General del Estado”.

Asimismo, señaló que se tomó la decisión de intervenir los cuatro domicilios de manera simultánea durante la madrugada, mientras que los cuatro municipios se mantenían con “vigilancia aérea, con medios no tripulados, con plataformas aéreas de inteligencia y el personal de campo que está desplegado mantiene una vigilancia sobre las probables rutas de escape que identificamos en cada uno de los municipios”.

“Después de que se obtienen resultados positivos en el domicilio, se hace o se complementa la operación con todos los efectivos que están desplegados en el estado”, agregó Sandoval González​.

Desde Tepic, Nayarit, subrayó que “en total, por parte de las fuerzas del estado, participaron más de mil hombres que tienen la presencia en los municipios donde de alguna manera el Cártel Santa Rosa de Lima tiene alguna influencia. Y lo que se buscó es mantener la seguridad de los ciudadanos”.

El Secretario de la Defensa indicó que hubo 120 elementos de fuerzas especiales, 120 de tropas de la región militar y 20 del grupo de reacción de emergencias. Por otra parte, el Ejército desplegó 24 bases de operaciones, la Secretaría de Marina (Semar) otras dos y la Guardia Nacional dispuso 32 bases.

Según la cronología de los hechos, a las 3:30 horas se realizó el cateo a “La Casa Gris” y a las 3:35 horas en “La Gallera”, por lo que fue a las 3:45 horas que se hizo la detención del “Marro”, junto con cinco de sus cómplices. En esa acción, también se liberó a una mujer de 52 años que tenían secuestrada.

Hasta las 4:00 horas, un helicóptero se desplazó hacia el lugar de los hechos para trasladar a “El Marro”. Una hora y media después, se trasladó a los otras cinco personas aseguradas vía terrestre.

“Se requirieron 15 minutos para la detención de ‘El Marro’ y 45 para hacer puestos a disposición del agente del Ministerio Público y en total, desde que se pone en ejecución la operación hasta la culminación fueron cuatro horas con 15 minutos”, destacó el General.

El General Secretario llamó a los jueces a cumplir ahora con su parte. “El Marro” fue incluso atrapado en flagrancia, con una empresaria de Villagrán, Guanajuato, que había sido secuestrada.

“Actúen con rectitud, con integridad”, pidió también el Presidente Andrés Manuel López Obrador a todas las autoridades judiciales.

“Mucho de lo que estamos padeciendo tiene que ver con la impunidad. Autoridades de los tres poderes se han involucrado en actividades ilícitas y esa impunidad ha llevado a que no se castigue a los responsables. No hay apego a la Ley. Se deja en libertad a presuntos delincuentes. No quiero generalizar, pero hemos padecido en México de esa impunidad”.