Amor y disciplina por la danza - Noroeste

Escuela de Ballet Clásico

Amor y disciplina por la danza

Laura Fernanda Bañuelos Osuna, Mariana Huerta López, Victoria López Ley, Perla del Carmen Michel Reyes y Milay Rodríguez Zataráin, alumnas del Nivel Técnico de la Escuela de Ballet Clásico del Instituto de Cultura de Mazatlán se graduarán con el montaje de ‘La Bella Durmiente’

Susana Guevara

MAZATLÁN._ Através del ballet pueden representarse y contarse historias de diferente manera, con movimientos precisos, música y, sin dudarlo, el esfuerzo de los que están sobre y detrás del escenario.

El amor por la danza clásica y disciplina de Laura Fernanda Bañuelos Osuna, Mariana Huerta López, Victoria López Ley, Perla del Carmen Michel Reyes y Milay Rodríguez Zataráin se verán reflejados el próximo fin de semana con el montaje profesional de La Bella Durmiente.

Durante dos funciones en el Teatro Ángela Peralta mostrarán su gran talento y se graduarán del Nivel Técnico en la Escuela de Ballet Clásico del Instituto de Cultura de Mazatlán.

Las cinco se iniciaron con esta expresión artística desde niñas, renunciando a sus tardes junto a sus amigas, familia o de juego, por portar sus zapatillas de ballet y perderse en el tiempo, durante sus ensayos, para convertirse en disciplinadas bailarinas.





Cinco bailarinas, cinco sueños

Apenas tenía 8 años de edad cuando Laura Fernanda Bañuelos Osuna vio una función de ballet y en ese momento nació su interés por estar en la academia.

“Siempre tuve la elasticidad y las condiciones para poder bailar, vi una función y me interesó. Me quise meter y un tío fue el que me apoyó y aquí estoy”, comparte.

“El ballet es una disciplina muy importante en la que todo es responsabilidad, todo es mucho esfuerzo, tienes que dar el doble por todo lo que haces”.

Después de su graduación Laura Fernanda piensa continuar con el ballet y a la par con sus estudios universitarios.

Mariana Huerta López es una de las graduadas que se inició en esta disciplina siendo más pequeña, a los 5 ya estudiaba en la Academia Danzart, ella disfrutaba tanto bailar, aprender, por lo que su madre, al ver su constancia y lo feliz que la hacía, la inscribió.

“Mi mamá vio que realmente me gustaba el ballet y me metió a la academia, después, por medio de la hermana de la maestra Zoila, se enteró que estaba la Escuela de Ballet Clásico, decidimos hacer la audición y desde entonces, aquí estoy”.

“Para mí, el ballet es un arte maravilloso, es tan completo, que no solo es un ejercicio, es la disciplina que se requiere, los movimientos, la expresión”.

La graduación de nivel técnico es solo el principio de su preparación y sus planes a futuro, ya que Mariana se visualiza como una gran bailarina o profesora de ballet.

Por su parte, Victoria López Ley tuvo un gran ejemplo y motivación para estudiar ballet, su hermana mayor, quien estudiaba con la profesora Zoila Fernández y la veía en cada festival que presentaba.

“Desde chiquita tomé como tres años de ballet, y más grandecita, cuando estaba en sexto de primaria regresé. Es algo que me gusta hacer, la constancia y la disciplina son muy importantes para alcanzar tus metas y, aunque aveces quieras rendirte, al final te das cuenta que todo vale la pena”, explica.

Este año, Victoria tendrá dos logros, se gradúa de nivel técnico en la Escuela de Ballet Clásico del Instituto de Cultura de Mazatlán y de la preparatoria, y su plan más importante es continuar con sus estudios universitarios fuera de la ciudad, y si es posible, dar clases de ballet a niñas.

La curiosidad sobre el ballet fue el motivo por el que Perla del Carmen Michel Reyes inició con esta práctica, en la que con el paso del tiempo le fue gustando cada vez más.

Y desde hace ocho años disfruta de este arte, lo aprecia de manera diferente y se han fortalecido sus valores, lo que le ha permirido ser mejor cada día.

Después de su graduación quiere continuar estudiando ballet y buscará la oportunidad y el tiempo de inculcarlo a las demás personas, que conozcan lo que es el ballet clásico y lo bonito que este arte.

Ocho años de preparación respaldan a Milay Amparo Rodríguez Zataráin, quien desde niña le gustaba ver películas de ballet y después de ver un anuncio decidió entrar a la escuela.

Después de tres audiciones logró entrar y desde entonces la historia es otra, pues considera que si le metes dedicación, eres inteligente y te esfuerzas al máximo puedes llegar a hacer una gran bailarina.

“Para mí, siempre es un gusto venir, después de esto espero continuar, es algo que he hecho toda mi vida y cortarlo así como así, no, no creo dejarlo”, concluye.

Las cinco coinciden que el ballet es una disciplina, en la que aprendes a valo-rar, crecer como persona y siempre ir hacia un objetivo y cumplirlo, y desde hace meses ensayan para bailar en la Bella Durmiente, espectáculo en el que estarán acompañadas por la Camerata Mazatlán y la Compañía de Ballet Clásico de Mazatlán.

Laura Fernanda Bañuelos Osuna

Edad: 19 años

Estudios: Segundo semestre de Ingeniería Bioquímica en el Itmaz

Personajes: Princesa, ninfa y en variación de joyas

Mariana Huerta López

Edad: 17 años

Estudios: Segundo de preparatoria en el ICO

Personajes: Princesa, ninfa, campesina y variación de joyas

Victoria López Ley

Edad: 17 años

Estudios: Tercero de preparatoria en el ICO

Personajes: Princesa, ninfa, vals de La Bella Durmiente y variación de joyas

Perla del Carmen Michel Reyes

Edad: 16 años

Estudios: Segundo de preparatoria en la UAS

Personajes: Princesa, vals de La Bella Durmiente, ninfa y joyas

Milay Rodríguez Zataráin

Edad: 17 años

Estudios: Ingresará a Biotecnología en la Upsin

Personajes: Vals de La Bella Durmiente, ninfa, princesa y caperucita

GRADUACIÓN

Espectáculo: “La Bella Durmiente”

Días: 15 y 16 de junio

Horario: 20:00 horas

Lugar: Teatro Ángela Peralta

Boletos: 100, 150, 180 y 200 pesos en la taquilla del teatro

Mayores informes: Al 982 4446, extensión 103