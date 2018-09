AmpliaciÃ³n del Arjona costarÃ¡ $131 millones; el transporte sufrirÃ¡ por tiempo y gasolina

Ampliación del Arjona costará $131 millones; el transporte sufrirá por tiempo y gasolina

Trabajos están programados para finalizar hasta el 31 de diciembre junto con las obras del paso superior

José Abraham Sanz

Los trabajos para la ampliación de cuatro a seis carriles que licitó el Gobierno del Estado tendrá un costo de más de 131.4 millones de pesos y será construida por una firma diferente a la que construyó el paso deprimido y construye actualmente el paso superior.

El pasado 19 de septiembre, la Secretaría de Obras Públicas anunció el fallo con que benefició Constructora Ceseco, S.A. de C.V. con su propuesta de 131 millones 415 mil 414.16 pesos, por encima de otras cuatro firmas, incluidas Procasa de Culiacán, S.A. de C.V., la empresa que construyó el paso suprimido hace un par de años y actualmente construye el paso superior en el crucero de Rolando Arjona y Pedro Infante.

Esta obra complementará el puente de paso superior desde Pedro Infante hasta el bulevar Lola Beltrán, donde se ubica el Parque Temático y la Universidad Autónoma de Occidente.

El puente, que apenas comenzó a cosntruirse, tendrá un costo de poco más de 127 millones de pesos y está programada para culminar hasta el 31 de diciembre de 2018.

En el caso de la ampliación, el contrato fue firmado desde el día 20 de septiembre y se espera que la obra finalice el 31 de diciembre de 2018.

Obra de ampliación subirá riesgos y costos para transportisas, pero vendrá algo mejor

El Presidente de la Alianza de Transportistas, Martín Félix Félix, explicó que ahora sólo queda esperar que las obras de ampliación del bulevar Rolando Arjona no se atrasen por fenómenos meteorológicos, y que pese a los sacrificios, al final habrá algo mejor.

El dirigente de los transportistas se refirió, entre los sacrificios, a que con los trabajos de las vías tan recorridas por la rutas de la ciudad, se incrementa el riesgo de accidentes y el gasto en tiempo y combustible.

“Incrementan mucho los riesgos de trabajo, incrementan mucho los riesgos de los accidentes, por la falta de vialidades y también nos incrementan mucho los combustibles, porque damos una vuelta más larga”, señaló, “pero también entendemos este momento temporal de que si están trabajando, vamos a tener el beneficio una vez ya terminadas las vialidades, con más carriles en los bulevares”.

“Sí afecta, pero detrás de todo esto tenemos el beneficio; ojalá y no perduren más las obras de lo que se está calculando, porque con estos factores, ya ves de fenómenos naturales, pues eso alarga el plazo de las obras y es algo muy sensato pensar que no es por las compañías, sino porque los tiempos no se dan por los fenómenos naturales”.

Félix Félix pidió una disculpa a la ciudadanía porque por estos detalles, el servicios de transporte urbano sufre cambios.

“Por la tardanza, porque eso hace que el servicio sea de más baja calidad, se alarga el tiempo y esto viene a afectar de una forma al usuario”, señaló.