Amplían denuncia contra Manuel Velasco por presunto desvió de recursos y enriquecimiento ilícito

El denunciante envió dos misivas al presidente Andrés Manuel López Obrador y al Senado de la República para que revisen el caso y se abran otros expedientes contra el ex mandatario chiapaneco

Noroeste / Redacción

07/10/2019 | 09:13 AM

El político Filiberto Santiago Gamboa Guzmán amplió la denuncia presentada en marzo del 2018 ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR), contra el ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, por presunto desvío de recursos federales y enriquecimiento ilícito.

El denunciante envió dos misivas al presidente Andrés Manuel López Obrador y al Senado de la República para que revisen el caso y se abran otros expedientes contra el ex mandatario chiapaneco, por su omisión al investigar el destino de 2 mil 720 millones de pesos que, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), no se comprobaron en 2016.

En la ampliación de la denuncia presentado por Gamboa Guzmán, se indicó que Velasco Coello no reportó en qué se usaron 685 millones de pesos destinados al Programa de Apoyo de Mujeres, organismo que supuestamente no recibió dichos recursos. Además, el ex gobernador debe ser investigado por enriquecimiento ilícito por la compra de cinco departamentos de lujo en Miami, Florida, Estados Unidos, abundó el denunciante.

"Manuel Velasco Coello debe justificar el destino de los millones encontrados en una avioneta que aterrizó en Tapachula, Chiapas, y que desaparecieron. También su intervención en el dinero que recibió la Universidad Autónoma de Chiapas relacionado con la Estafa Maestra", señaló Gamboa Guzmán en la denuncia.

"El ex gobernador deberá explicar el subejercicio del gasto federalizado a programas sociales por 3 mil 961 millones de pesos detectados por la ASF en 2015. Existen además siete carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales", expuso el quejoso.

En septiembre del 2018 el diario Reforma publicó que en Chiapas, el estado donde más de 50 candidatas electas fueron presionadas ese mismo año para renunciar a sus cargos de elección popular, el Gobierno estatal desvió 685.8 millones de pesos que estaban destinados para programas de mujeres.

Según lo reportó la ASF, los recursos para programas de mujeres fueron entregados a 26 empresas por el Gobierno encabezado por Velasco Coello durante el ejercicio fiscal 2016, de las cuales presuntamente 25 son "fantasma" y una más no acreditó estar al corriente del pago de sus impuestos.

La Auditoría Superior de la Federación señaló que la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de la Mujer estatal, adjudicó 44 contratos para realizar eventos masivos y publicidad para el "Programa de Bienestar, de corazón a corazón", dirigido a madres solteras.

"Las autoridades estatales siempre estaremos abiertos y dispuestos a cooperar con todas las instancias de fiscalización de recursos públicos en aras de fortalecer la transparencia y la rendición en beneficio de la ciudadanía", respondió la administración de Velasco Coello al rechazar el presunto desvío y negar que las empresas contratadas fueran "fantasma".

Velasco Coello regresó el 5 de septiembre pasado como legislador del grupo parlamentario el Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM) en el Senado de la República, ya que su suplente, Eduardo Enrique Murat Hinojosa, solicitó licencia a su cargo.

El 11 de septiembre, el Comité Ejecutivo Nacional del PVEM e nombró al ex gobernador chiapaneco como coordinador de de su grupo legislativo en la LXIV legislatura de la Cámara alta del Congreso de la Unión, en sustitución del senador Raúl Bolaños Cacho.

En la actualidad, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República se conforma por los legisladores: Gabriela Benavides Cobos, Alejandra Lagunes Soto Ruiz, Rogelio Israel Zamora Guzmán, Verónica Martínez García y Verónica Noemí Camino Farjat.

El 4 de septiembre del año pasado, cinco horas después de haber negado la petición del entonces coordinador parlamentario del PVEM en la Cámara alta del Congreso de la Unión, para separarse del cargo y regresar a la gubernatura de Chiapas, 82 senadores votaron a favor de su licencia.

La discusión de la separación del cargo de Velasco Coello fue reabierta, en ese momento, durante un sesión ordinaria a petición de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que solicitó modificar el orden del día para poder incorporar, de nuevo, la petición del entonces mandatario estatal con licencia.

A través de un escrito, Velasco Coello argumentó que pretendía regresar a la titularidad del Gobierno de Chiapas, en caso de que el Congreso de aquella entidad así lo aprobara, lo que al final sucedió. "Considero que es un derecho solicitar licencia, no creo que vaya a ser la primera ni la última vez que un senador acuda a este Pleno a solicitar la licencia", indicó el entonces senador.

El rechazo inicial a la licencia de Velasco Coello se dio mientras todos los coordinadores parlamentarios instalaban la Jucopo. La mayor parte de los legisladores se abstuvieron o ni siquiera participaron en la votación a mano alzada que se registró en el Pleno de la Cámara alta.

Velasco Coello pretendía entonces regresar a Chiapas a concluir su mandato como gobernador de dicha entidad, mismo que concluyó el 8 de diciembre del 2018. El 28 de agosto de ese mismo año, solicitó una licencia al Congreso estatal, para rendir protesta en el Senado un día después.

En su lugar fue nombrado como gobernador interino Willy Ochoa Gallegos, presidente de la Legislatura local, misma que el 27 de agosto reformó los artículos 45, 52, 55 y 56 de la Constitución chiapaneca, para permitir que el Velasco Coello pudiera concluir su periodo constitucional siendo senador con licencia, cargo al que accedió como plurinominal.