Ampliar delitos con prisiÃ³n preventiva oficiosa volverÃ¡ a saturar cÃ¡rceles, alertan abogados

Ampliar delitos con prisión preventiva oficiosa volverá a saturar cárceles, alertan abogados

José Antonio Serna dijo que este método es volver al sistema inquisitorio, en el que primero se detiene para luego investigar, y no al revés

Belizario Reyes

07/04/2019 | 10:00 AM

La ampliación del catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa a los imputados mientras se les realiza el proceso, es regresar al anterior sistema penal inquisitivo y podría llenar nuevamente las cárceles, manifestó el presidente del Colegio de Abogados “Marco Antonio Arroyo Cambero”.

“La política criminal ahorita está enfocada a ampliar ese catálogo de delitos en donde sea procedente la prisión preventiva oficiosa, eso tergiversa el sistema (actual Sistema Penal Acusatorio Adversarial y Oral) y vuelve al sistema inquisitorio porque otra vez el acusado se va a encontrar privado de su libertad enfrentando un proceso”, añadió José Antonio Serna Valdés.

“Entonces dónde queda la presunción de la inocencia, dónde queda el principio de adversariedad que debe imperar en el nuevo sistema y con ello la defensa o el imputado se siente en desventaja hacia el acusador porque te pone el pie en el cuello donde si no aceptas un procedimiento abreviado, en donde para que te lo den tienes que aceptar tu culpabilidad, pues entonces aún así quieras defender tu inocencia te va a convenir negociar, decir que eres culpable aunque tú estés convencido de que no”.

Lo anterior, precisó, porque el imputado va a salir en libertad en el momento en que negocie la pena, diga que es culpable y que se le someta al procedimiento abreviado.

“Porque si no haces lo contrario, aunque seas inocente como tú lo dices, te vas a enfrentar a un procedimiento que va a durar años tal vez y vas a estar encerrado, ese es el nuevo modelo que tenemos y ese es el riesgo de tener ese catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa, a eso nos arriesgamos la defensa, a eso se arriesga el ciudadano”, reiteró el dirigente de abogados.

Sin embargo, expresó que se entiende el impacto social que eso genera, pues si se detiene a alguien acusado de un delito y sale en libertad eso es lo que le duele a la sociedad.

“Pero ojo, el Estado tiene que implementar otro tipo de medidas cautelares, le sale más barato incluso implementar el brazalete al infractor para tener la plena certeza de que esa persona que está acusada no se va a tirar a la fuga, no va evadir la justicia y no va seguir cometiendo alguna situación anómala o que vaya a intimidar a las víctimas”, subrayó.

El brazalete puede ser una de las soluciones y no se está implementando, la política criminal pareciera que es volver a encerrar, llenar las cárceles aunque sean inocentes porque durante el proceso los imputados de algún delito todavía son inocentes, todavía no han sido declarados culpables en un procedimiento.

Esa es la cultura que se debe analizar porque ahora sí el procedimiento se vuelve más complejo porque aquí ya no hay suplencia de la queja, lo que la defensa o el inculpado mencione o haga valer es lo único que se va a tomar en cuenta, ya el juez no va a ver más allá de lo que la defensa y el acusado alegue, y cómo se va a defender una persona encerrada.

Por ello es importante que la sociedad haga conciencia y que la política criminal cambie en ese sentido, que la solución no es ampliar el catálogo de delitos en los que proceda la prisión preventiva oficiosa, sino meter otras medidas cautelares que hagan que la persona no evada la justicia y que tampoco siga delinquiendo.

Precisó que con el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial en el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa se quedó el homicidio, secuestro, entre otros, en los que no estaban considerados legalmente como graves los acusados podían llevar el proceso en libertad, pero con la ampliación del mismo ahora se agrega el robo, robo en casa habitación, entre otros.