Ampliarán instalaciones de la Policía Municipal de Guasave

Invertirán casi 2 millones de recursos del Fortamun en nueva oficina del Tribunal de Barandlla, cuatro celdas, Delegación de Atención de Menores Infractores y sala de Dactiloscopía

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- Con una inversión de casi 2 millones de pesos provenientes del Fortamun, el Ayuntamiento de Guasave inició con una obra de ampliación en las instalaciones de la Policía Municipal.

Mauricio López Parra, director general de Obras y Servicios Públicos, detalló que las nuevas instalaciones albergarán a la Delegación de Atención a Menores Infractores, estará la oficina del juez del Tribunal de Barandilla, la sala de recibimiento de infractores, una sala de Dactiloscopía y cuatro celdas.

“Es una obra que tiene 197 metros cuadrados de construcción y trae todo su procedimiento constructivo, desde zapatas, muros, castillos, losas de concreto, camas de cemento, impermeabilización, herrería, módulos sanitarios e instalaciones hidráulicas y sanitarias, y pintura, con una inversión de un millón 804 mil pesos, la cual deberá ser construida en 90 días”, indicó.

La Alcaldesa Aurelia Leal López expuso que con este nuevo complejo se refrenda la política de priorizar el renglón de la seguridad pública, con instalaciones más dignas y funcionales.

“Después de muchos años que no fueron objeto de inversión, hoy nosotros lo vamos a hacer, hemos venido cumpliendo con la Policía y lo vamos a seguir haciendo”, manifestó, “pero también les pedimos que sean respetuosos de los derechos humanos, no queremos denuncias por cometer algún hecho que no esté dentro de la ley”.

Parte de esa defensa de los derechos humanos es por lo que se construirán instalaciones más dignas y así crear mejores condiciones a los infractores de Guasave, ya que los espacios que actualmente operan dan pena.

Miguel Ángel Martínez Catana, director general de la Seguridad Pública y Tránsito Municipal consideró que la ampliación de las instalaciones de esta dependencia es una obra de suma importancia que viene a dignificar a la corporación.