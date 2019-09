ANÁLISIS Primer informe de AMLO: del dicho al dato

Más allá de lo que le diga hoy el Presidente, vale sustraerse del ruido polarizado/polarizante de las redes sociales y atenerse a los datos de desempeño en los primeros nueve meses del actual gobierno

Adrián López Ortiz

Andrés Manuel López Obrador entrega hoy a las cuatro de la tarde su primer informe al congreso de la unión. Antes de eso, el presidente emitirá un mensaje a la nación a las 11:00 horas de hoy. Usted podrá escucharlo en cadena nacional y verlo en redes sociales.

Pero más allá de lo que le diga hoy el presidente y en un contexto de AMLOvers vs AMLOhaters, vale sustraerse del ruido polarizado/polarizante de las redes sociales y atenerse a los datos de desempeño que tenemos en los primeros nueve meses del actual gobierno para formarnos un criterio más sólido. Ahí le van.

POPULARIDAD.

El primer dato a resaltar es la popularidad del presidente. Encuestas más, encuestas menos, López Obrador llega a su primer informe con una aprobación que ronda el 60-70%. La encuestadora ENKOLL lo ubica en 74% y El Financiero en 67%. El análisis interesante lo hace Mitofsky para El Economista quien lo ubica en 61.8%, por encima de EPN (56%) pero por debajo de FCH (66%). El dato es alto y explica el nivel de credibilidad que “el pueblo bueno” le confiere a AMLO. Prácticamente, siete de cada diez mexicanos confían y le creen a su presidente.

Es interesante que la fuerte popularidad del presidente contrasta con el hecho de que las dos grandes preocupaciones de la sociedad: la seguridad y la economía, registren indicadores desfavorables.

SEGURIDAD Y JUSTICIA.

La prioridad nacional es la inseguridad y la violencia. Según las encuestas es la principal preocupación de los mexicanos y no es para menos: en México asesinan a más de 80 personas por día (SESNSP), la impunidad es del 96.1% (México Evalúa) y ayer la SEGOB dio a conocer que existen más de 3 mil fosas clandestinas documentadas en México.

La epidemia nacional de violencia que alcanza ya a dos tercios del territorio nacional es el problema más complejo heredado a la actual administración. Con 35,964 asesinatos en 2018 (INEGI), reducir la matanza debería ser la principal tarea del gobierno mexicano.

Ante la profunda crisis de inseguridad que nos arroja masacres inefables y cotidianas como la de Coatzacoalcos, el spot nacional se limita a decir que se realizan reuniones matutinas de lunes a viernes y que la Guardia Nacional será la solución milagrosa al este problema. El objetivo de la GN en una primera fase es desplegar 70 mil elementos en 150 regiones de todo el país, de la cual sabemos ya de un despliegue efectivo en nueve estados de la república.

Es pronto, es cierto, pero los datos oficiales indican que con un promedio de 81 homicidios diarios, López Obrador cerrará 2019 con cerca de 30 mil homicidios y a ese ritmo entregará más muertos que el intocable Peña Nieto (156,437) y su odiado Calderón (121,613).

La pregonada pacificación del país pinta para ser el gran fracaso del gobierno de Andrés Manuel. Simplemente no hay elementos concretos para afirmar que se está haciendo algo diferente a la militarización de los fallidos sexenios anteriores.

ECONOMÍA.

El segundo gran tema es el mediocre desempeño económico del país con un crecimiento anual muy plano en el primer semestre de 2019 de apenas 0.21% del PIB, contra 0.73% de Fox, 2.13% de Calderón y 1.93% de Peña Nieto, según un análisis de Reforma. No estamos en recesión pero el estancamiento es innegable.

Algo positivo es que AMLO registra la inflación más baja de los cuatro arranques presidenciales anteriores con 1.35% y ha logrado mantener una disciplina financiera que le permite presumir la estabilidad macroeconómica y un “peso fortachón”.

Cabe destacar también el incremento del salario mínimo a 102.68 pesos y un incremento en los salarios que cotizan en el IMSS de 354.35 (diciembre-2018) a 380.72 (julio-2019). En generación de empleos, el gobierno de AMLO registra 252,795 nuevas plazas, por debajo de las 304,125 de Peña y las 368,369 de Calderón.

Pero en lo económico también hay focos rojos y amarillos: la indefinición del plan de negocios de PEMEX que aún no es bien visto por los mercados, la disminución de la inversión privada y pública, así como la sostenida caída del sector de la construcción por quinto mes consecutivo en junio de 2019 con -0.6%. Situaciones que el gobierno pretende corregir con los buenos oficios de Arturo Herrera en Hacienda: un plan de reactivación económica por 485 mil MDP y un mayor acercamiento con empresarios e inversionistas, sobre todo en el sector energético.

Es decir, hay una especie de disonancia entre lo que el gabinete económico hace todos los días para construir confianza y lo que el presidente dice en las mañaneras para destruirla.

POLÍTICA SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA.

El mayor voluntarismo presidencial se expresa en la política social. Lo que AMLO llama la redistribución de la riqueza para que haya “bienestar”.

Dicha política se materializa, o debe hacerlo, a través de los programas sociales claves prometidos desde la campaña en 2018 para jóvenes, personas discapacitadas y adultos mayores, entre otros, cuyo objetivo es impactar a 22 millones de personas durante el sexenio. Salvo una declaración en mayo de que dichos programas ya impactan a 14 millones de personas, poco sabemos de la implementación precisa y el avance real de esta estrategia para el combate a la pobreza.

Según el avance que reporta la SHCP, programas como la Pensión para Personas Discapacitadas (8,500 MDP), la Beca Benito Juárez (17,280 MDP), Jóvenes Construyendo El Futuro, modalidad educativa (4,320 MDP), Pensión para Personas Adultas Mayores (100 mil MDP) y Programa de Apoyo a Madres Trabajadoras (2,041 MDP) han cumplido al 100% el ejercicio de su gasto, lo que tal vez explique el diagnóstico de AMLO que el pueblo mexicano se encuentra “Feliz, feliz, feliz”.

Mientras que otros, como el Programa de Microcréditos para el Bienestar (3,033 MDP), el Programa de Mejoramiento Urbano (8,000 MDP), Sembrando Vida (15,000 MDP), Jóvenes construyendo el futuro (40,000 MDP) y el Crédito Ganadero a la Palabra (4,000 MDP) registran subejercicios de entre el 60% y 70% de su presupuesto. Una situación que puede explicarse en la falta de un buen diseño y políticas de implementación.

Desafortunadamente también hay indicios para preocuparse por su ineficacia y posible uso clientelar de algunos de estos programas. Como ejemplo y según una reciente investigación de Mexicanos contra la Corrupción, el padrón público del programa “Jóvenes Construyendo el futuro” no sirve para medir su implementación y, además, existen patrones irreales y lagunas serias de información y transparencia.

Por ejemplo el 50% de las centros de trabajo registrados en un mes fueron ilocalizables o no tenían implementado el programa. La revelación no es menor pues este programa tiene presupuestados 40 mil MDP tan solo para 2019 y en un entorno de contracción económica mundial y estancamiento nacional es prioritario usar y fiscalizar bien los recursos públicos, sobre todo aquellos destinados a los sectores más marginados.

De acuerdo con un análisis del Dr. Guillermo Cejudo para Animal Político, el 62.1% de los programas sociales de la actual administración (cinco de los seis más importantes) operan a través de una modalidad de transferencia directa de dinero. Dicha modalidad no es buena ni mala per se, sino que habrá que estar atentos a la evaluación del impacto real de dichos programas en la calidad de vida de las poblaciones objetivo en el futuro.

Por otro lado, en la política social el tema más sensible es la salud. Es increíble que a pesar del probado desabasto de medicinas en todo el sistema nacional de salud, incluso para padecimientos crónicos como el cáncer infantil, el gobierno federal no haga nada por reaccionar con mayor velocidad en los procedimientos de contratación y compra de medicamentos. No dudo que hubiera corrupción y costos inflados, pero la “limpieza” del sistema y el cambio de reglas no puede atentar contra la vida de los pacientes mexicanos.

COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

Y por último el combate a la corrupción. Los hechos más contundentes hasta ahora son los procesos abiertos a Emilio Lozoya y Rosario Robles, peces gordos del peñanietismo. En el caso del primero es de celebrar la voluntad política por castigar la arraigada corrupción política de cuello blanco en los más altos niveles de gobierno, espero que vayan al fondo del asunto y actúen contra todos los involucrados.

Pero en el segundo caso es evidente el abuso de la prisión preventiva como vendetta política más que como procuración real de justicia. No digo que Robles sea inocente, sino que además de ella, hay muchos otros funcionarios involucrados en “La Estafa Maestra” que no han sido llamados a cuentas; además, es fundamental que los procesos de investigación se apeguen a la legalidad para garantizar justicia y no repitamos casos como el de Elba Esther Gordillo.

Se agradece la voluntad para castigar a ciertos corruptos pero dicha voluntad no puede ser selectiva ni personal, sino institucional. Por eso hay que llamar la atención sobre la intención permanente, en los hechos y en el discurso, desde el poder para debilitar y desmantelar instituciones autónomas y entes reguladores que si bien son imperfectos y mejorables, son necesarios para la construcción de una democracia mexicana robusta.

…

En suma y apenas a nueve meses de su arranque, acaso lo más difícil de digerir es el innegable y profundo cambio en el estilo de gobernar del presidente López Obrador con respecto a sus antecesores: la comunicación mañanera, el lenguaje coloquial, los vuelos comerciales, la réplica permanente, el discurso descalificador y estigmatizante para atacar a críticos y opositores, la prédica moral desde el púlpito presidencial.

Todos cambios simbólicos que impactan un fondo que importa: cómo se construye la relación dialógica entre gobernantes y gobernados en un país que aspira a superar la desigualdad, la corrupción y la inseguridad.

Sin embargo, y ahí el principal riesgo de la administración de López Obrador: los cambios simbólicos en el discurso y el estilo son insuficientes cuando la ambiciosa transformación perseguida no se materializa en la seguridad, el empleo, el crecimiento, la salud. Todos tareas pendientes y retos complejos.

No hay cambio de régimen cuando el dicho no coincide con el dato. Y tampoco habrá cuarta transformación si la expectativa creada en el discurso se incumple en la realidad. Esa que, en lugar de aceptar y corregir, el Presidente niega cuando le es desfavorable porque prefiere tener otros datos.