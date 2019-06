Ana Claudia Talancón se lanza contra Vicente Fernández por la polémica del hígado gay

"Si no lo quieres, pues muérete", declaró la actriz, quien después mesuró sus palabras y dijo que al cantante se le quiere mucho

Noroeste / Redacción

Ana Claudia Talancón reavivó la polémica del "hígado gay" desatada por el cantante Vicente Fernández hace algunas semanas.

La actriz, quien el fin de semana participó en una carrera de la fundación que tiene para apoyar a niños con cáncer, habló acerca de los dichos del cantante jalisciense.

Vicente Fernández reveló en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante que durante una gira en Estados Unidos le detectaron un tumor y aunque le consiguieron un donante casi de inmediato, lo rechazó porque no sabía si era "homosexual o drogadicto".

Vicente Fernández fue criticado en redes sociales por los comentarios que hizo .

"Hice una gira mundial y estando en Houston me hallaron una bolita en medio de las dos vías biliares y era cáncer. Cuando me dijeron que era cáncer, interrumpí la gira... Me querían poner un hígado de otro cab... y les dije: 'yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro guëy. Ni sé si era homosexual o drogadicto", detalló.

Sus declaraciones de inmediato lo convirtieron en objeto de críticas y burlas en redes sociales y poco después uno de sus hijos, Vicente Fernández Jr., salió en su defensa.

El cantante aseguró que su padre no es homofóbico.

"Es muy respetuoso. Quiero aclarar al público que toda la familia Fernández, en la carrera de mi padre y en lo que Alejandro y yo logramos hacer, no hacemos distinción de ningún tipo, respetamos sus preferencias sexuales, no hacemos diferencia alguna".

Semanas después de la polémica, el programa Ventaneando preguntó a Talancón su opinión. La estrella de Soy tu fan apoya a niños con cáncer y tratan de agotar todas las posibilidades para que se recuperen, incluidas trasplantes de órganos.

"Pues si no quieres el riñón (sic), pues muérete", dijo la actriz, quien después explicó. "Es dificilísimo encontrar donantes que sean compatibles. Si no quieres aceptar el órgano de alguien por prejuicios tontos que tengas allá tú, el afectado vas a ser tú, al que le va a costar trabajo encontrar donante va a ser a ti".

Según Talancón, cuando alguien tiene esa actitud parece que no tiene ganas de vivir.

"Cuando tienes ganas de vivir, realmente (la preferencia sexual del donador) no es importante".

Al final de la entrevista, Talancón mesuró sus declaraciones y pidió a Vicente Fernández que se deje de "babosadas y se cure porque lo queremos mucho", además pidió que no se difundiera su primera declaración de "si no lo quieres, pues muérete".