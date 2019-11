Carnaval de Mazatlán 2020

Ana, Fernanda y Magdalena, en la contienda por la corona

Las tres candidatas a Reina del Carnaval 2020 explican sus motivos para participar

Héctor Guardado

MAZATLÁN._ Del 20 al 25 de febrero del 2020, Mazatlán vivirá 122 años de su máxima tradición festiva, el Carnaval, por lo que la comunidad ya se prepara para tener una celebración memorable. Ana Guerra, Fernanda Aparicio y Magdalena Verde buscan ser parte de su cortejo real.

Al igual que el resto de las candidatas, estas tres jóvenes mazatlecas comparten el amor por la fiesta y creen tener los atributos para ser una digna soberana, que represente los valores de esta celebración y contribuir a hacer de Mazatlán una mejor ciudad. Conozca hoy un poco de su vida.

ANA GUERRA GAMBOA

Una bailarina que busca ser reina

Desde los 7 años, Ana Guerra Gamboa empezó a estudiar danza y, desde entonces, esta disciplina artística se convirtió en su pasión y vocación, es a lo que dedica y más disfruta en la vida. Además de dar clases de danza, baila en espectáculos de una academia de danza.

“Desde hace 17 años soy bailarina de Star Dance, de donde en este momento soy maestra. Todos estos años he participado en los carnavales en comparsas, en los carros alegóricos. Desde muy pequeña he andado en la fiesta más importante de Mazatlán; en todo ese tiempo se me antojó vivir la fiesta de una manera diferente”, relata.

Ahora que ya está dentro de la contienda directamente, se da cuenta que buscar una corona es algo más intenso que solo participar en las coreografías de una ceremonia de coronación o en una comparsa del desfile, que son actividades que por más de 15 años ha realizado.

“Los desfiles son lo más importante del Carnaval, es donde va más gente y lo disfrutan chicos y grandes, personas de todos los estratos sociales que se reúnen en el Malecón. Toda mi familia y amigos se reúne. Nosotros somos de los que nos vamos a velar al paseo costero para apartar lugar desde una día antes”, comenta.

“Nos turnamos y la fiesta dura todo el día, desde en la mañana hay comida y ahí va llegando la gente en una convivencia familiar, que hace que esos días sean inolvidables”.

La Reina que más inspira a Ana es Blanca Herrera, Reina de los Juegos Florales 2016 y 11 años antes fue Reina Infantil de la Poesía.

“Ella es una reina que siempre ha transmitido y contagiado a todos los que la rodean, el orgullo de ser de Mazatlán y de tener una de las fiestas más bellas de México; eso ha sido muy inspirador para mí”.

Si llegara a ser soberana del Carnaval 2020, a Ana le gustaría que la recordaran como una persona que siempre se acercó a los mazatlecos con una sonrisa, trato amable y sincero.

Ana Guerra Gamboa

Edad: 24 años

Ocupación: Maestra de danza y licenciada en Psicopedagogía

Padres: Elizabeth Gamboa y Jesús Guerra

Hermanos: Es hija única

Pasatiempos: Bailar desde los 7 años de edad y es maestra en una academia de danza.

FERNANDA APARICIO

Desea seguir los pasos de su mamá

La experiencia de haber acompañado a su mamá durante la celebración de su aniversario de plata como Reina del Carnaval hace algunos años, despertó en María Fernanda Aparicio Simancas el interés de querer buscar la corona, que con tanto orgullo portó en 1989 la inolvidable María del Rosario Simancas Espinoza.

“Esa experiencia me marcó y para bien. Me encantó ver a la gente con toda su alegría y festejando, pero lo más bonito fue ver todo ese cariño que las personas le tenían a su Reina del Carnaval aún después de 25 años. Fue una experiencia muy bella que yo dije: ‘¡wow! Cómo la quieren’, así que llegado mi tiempo, decidí seguir los pasos de mi mamá al buscar la corona del Carnaval”, comparte.

De elegante porte, pero de trato sencillo y amable, Fernanda destaca que competir por una de las coronas del Carnaval 2020 es, además de un reto personal, forjar una mejor versión de sí misma, pues la campaña la ha sacado de su zona de confort, le ha llevado a aprender nuevas cosas y a vivir experiencias inéditas, algo que le hace crecer como mujer y como mazatleca.

“Me he preparado mucho mentalmente para ser candidata; no es nada más maquillarte, vestirte bien y posar para la foto, sino que se requiere de mucha preparación emocional, intelectual y mental, además de clases de pasarela, imagen”, detalla.

“Esto es un reto personal y una oportunidad para hacer la mejor versión de mí misma, es un proyecto de vida y me agrada sentir que estoy dando continuidad a una tradición en mi familia”.

Con la carrera terminada y un proyecto productivo en marcha, la Licenciada en Administración de empresas comenta que se encuentra dedicándole todo su esfuerzo y dedicación a la candidatura, bajo la guía de su mamá, quien ya conoce este proceso.

“Realmente todo esto es nuevo para mí. Yo nunca antes había participado en un concurso de belleza, aunque sabía que un día iba a entrar al concurso, por eso quise esperarme a terminar la escuela, para prepararme y poder estar con todo el tiempo disponible para atenderlo”, añade.

Ha sido muy reconfortante tener el apoyo total de su mamá porque dice que ella sabe cómo es la dinámica, el proceso de la elección de la Reina, qué se debe hacer en cada etapa y lo que implica ser candidata, que es un gran compromiso y quien no ha estado adentro, no siempre entiende lo demandante que llega a ser.

De llegar a ganar alguna de las coronas, Fernanda aprovechará el título como plataforma de posicionamiento social para llegar a los jóvenes y motivarlos a forjar un mejor presente, como el cuidado del medio ambiente porque considera que el impacto que sufre actualmente el Planeta empieza desde acciones tan sencillas, como recoger una colilla de cigarro en la playa.

María Fernanda Aparicio Simancas

Edad: 24 años

Ocupación: Empresaria.

Padres: María del Rosario Simancas Espinoza y Héctor Manuel Aparicio Leyva

Hermanos: María del Rosario, María Isabel y Héctor.

Pasatiempos: Cantar, conocer personas, rescatar perros y gatos de la calle a través de la Asociación Animal Heros.

MAGDALENA VERDE

Quiere hacer realidad su sueño de niña

María Magdalena Verde creció como la mayoría de las niñas mazatlecas, que cuando ven a la Reina del Carnaval desfilar en su carroza, sueñan con estar en su lugar.

“Siempre fue como un sueño inalcanzable porque nunca me vi en la contienda, pero se me antojaba tanto que decidí entrar este año porque el próximo voy a tener mucha carga de trabajo en mis estudios. Estoy estudiando Medicina, el próximo año es el de mi internado y es muy demandante, sobre todo con el tiempo”, admite.

Nacida en el seno de una familia mazatleca de empuje, comenta que todos, siempre participan del Carnaval porque van a muchos eventos, esperan la fiesta con mucha ilusión, les gusta apreciar el lado artístico, por eso ahora que es candidata, desea proyectarse de mejor manera.

“Le dedico mucho tiempo a mi preparación para el concurso, veo videos sobre pasarelas, tengo un asesor que me va conduciendo, me sugiere cosas y yo trabajo por mi cuenta en mi casa”, comenta,

Para María Magdalena, la Reina del Carnaval debe ser alguien que proyecte, esencialmente, un gran amor por el Carnaval y contagiarlo a los demás.

“Debe ser una apasionada de la fiesta para que las personas la sientan sincera y realmente tenga un efecto con quienes tenga contacto. Debe ser embajadora de Mazatlán, es importante y yo tengo interés en desarrollar una labor en ese sentido”, cree.

Como otras candidatas, Magdalena tiene el acercamiento a la corte real del Carnaval de a través de su familia.

“La Reina que más recuerdo es Armida Benítez, que es mi prima y ganó la corona de los Juegos Florales en 2005. Ese año ganó una muchacho muy bella, Alexia Medrano, quien también me parece que es una soberana inolvidable”, señala.

Si obtuviera una de las coronas del Carnaval 2020, a Magdalena le gustaría que la gente de Mazatlán la recordara por la pasión que tiene por la fiesta, y por asumir ese papel con responsabilidad.

María Magdalena Verde Alcaraz

Edad: 22 años

Ocupación: Estudia Medicina General en la UAS

Padres: María Magdalena Alcaraz y Rafael Verde

Hermanos: Elizabeth y Emilia Sofía

Pasatiempo: Disfruta de largas caminatas por la playa, pintar cuadros con la técnica de acrílico y leer