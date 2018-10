LITERATURA

Ana García Bergua revive en novela la explosión de la Cineteca Nacional

La escritora mexicana presenta su novela Fuego 20, en el Encuentro 13 Habitaciones Propias, organizado dentro del Festival Cultural Puro Sinaloa

Nelly Sánchez

Una historia rondaba en la cabeza de Ana García Bergua, escribir sobre una chica que se hiciera pasar por otra para meterse en una casa y que tuviera conexión con la Cineteca Nacional, entonces surgió Fuego 20, que presentó en el Encuentro Internacional de Literatura 13 Habitaciones Propias.

La escritora, hija del historiador de cine Emilio García Riera, trabajaba en la Cineteca cuando ocurrió una explosión en marzo de 1982 y siempre tuvo la idea de escribir algo al respecto.

"Si algo se me quedó grabado fue la ruina, que duró mucho tiempo, luego los policías que decían que fueron 150 muertos, luego que no, que fueron 20, y así fueron disminuyendo hasta que quedaron 3, y me quedó una sensación macabra, siniestra de lo que había sucedido", dijo en el Museo de Arte de Sinaloa, donde se desarrolló el encuentro.

"Y bueno, es una historia de la que no se ha hablado mucho, porque fue en el 82, luego vino el temblor del 85 y lógicamente tapó todo. Hasta que en 2013 que se cumplieron 30 años surgió un documental de la Cineteca, pero yo tenía guardada la historia, mi historia personal, con esa Cineteca Nacional que se quemó".

García Bergua comentó que en el transcurso de la escritura se dio una revelación y la historia tiene mucho de sobre natural, incluso que se puede interpretar como una novela fantástica.

"Por ahí apareció Arturo, la pulsera que hace una conexión con la historia de Ángela y empezó a armarse, incluso para mí es una novela un poco misteriosa, la empecé, al inicio escribía capítulos y se negaba, hasta que apareció toda esta historia".

Cuando ocurrió el incendio, recuerda, ella escuchaba muchos comentarios sobre el acervo perdido y de que era un lugar de muchos jóvenes.

"Pero yo trabajaba junto a la ruina, había perros, siempre decíamos 'ahí quedó gente' y pues porqué no se decía... quizá fue el contexto del país, yo era muy joven, tendría poquito más de 20 años y quería hablar de ese dolor, pero no en plan dramático, y hacer una novela de aventuras", dijo.

"Es misterioso porque yo supe, me enteré por una persona que los muertos de la Cineteca fueron 33, los supo porque un pariente suyo coincidió en un consultorio médico con el director de la aseguradora, pero los familiares no han dicho nada, los habrán asustado, dado dinero, qué habrá pasado para que jamás se hayan manifestado".

La autora originaria de la Ciudad de México reconoció que le gusta plasmar en sus novelas el ambiente citadino y mencionar lugares con mucho detalle.

"A mí me gusta recuperar épocas, en especial de la Ciudad de México, es algo que me interesa desde el teatro,desde el cine, desde que trabajaba en eso, dicen que mis novelas son muy cinematográficas, más que situar a los personajes, me gusta usar toda una realidad que avanza en la acción de la novela".

Irad Nieto compartió que en Fuego 20 dos historias corren en paralelo, una es la de Saturnina de Los Ángeles, que adopta una personalidad distinta y se convierte en Ángela Miranda, y la de Arturo, un joven veracruzano que trabaja en unos laboratorios ubicados a unas cuadras de la Cineteca Nacional, donde ocurre una explosión y se incendia en marzo de 1982.

"Para mí fue desafiante leerla, hay un juego de voces narrativas y perspectivas, Nina está narrando su historia en primera persona y de pronto empieza a contar las peripecias de Ángela Miranda, desde una distancia y otro punto de vista, y llega un momento en que parece que Ángela toma completamente el cuerpo de Nina y empieza a ser la protagonista de la novela", dijo.

"Me tenía que regresar para saber si estaba hablando Nina o Ángela... eso es muy interesante y desafiante"