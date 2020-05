Ana Guevara dice desconocer denuncia en su contra

La titular de la Conade asegura que siempre se ha apegado a la legalidad

Noroeste / Redacción

A través de un comunicado de prensa, Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), respondió a las acusaciones que la señalan en participar en actos de extorsión hacia Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad SA de CV, una de las empresas proveedoras de dicho organismo.

La funcionaria señaló desconocer alguna denuncia en su contra.

“Con relación a las notas periodísticas que ha últimas fechas se han publicado respecto a los señalamientos de presuntas irregularidades y que incluso se ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de la República. Quiero puntualizar que siempre me he apegado a la legalidad y he instruido de igual manera al personal de Conade para que así mismo se conduzca. Si existe alguna denuncia, en su momento conoceré de ésta, pero quiero dejar en claro que al día de hoy no existe un citatorio”.

En el mismo comunicado, Ana Guevara señaló que, en cada una de las contrataciones de servicios para la dependencia, se han seguido “los procedimientos administrativos y de normatividad correspondiente”.

Guevara también tendría que comparecer ante la Cámara de Diputados para informar sobre la ejecución del presupuesto 2019 en el ejercicio asignado a la dependencia que dirige, aunque confirmó que no ha recibido citatorio judicial sobre la acusación sobre extorsión.

(Con información de ESPN)