Ana Guevara, titular de Conade, dice que algunos atletas hacen berrinche por recorte a becas

CIUDAD DE MÉXICO._ La polémica por la reducción en las becas a los atletas olímpicos escribió un capítulo más, luego que la directora de la Comisión nacional del Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, reiteró que los reclamos de los deportistas son sólo “berrinches”, pues el ajuste se basó en el rendimiento personal e indicó que hay al menos 30 elementos que ya no deberían recibir apoyo alguno.

“Es un berrinche, lo único que hicimos fue ajustar los programas que mantienen las becas que es el fondo de alto rendimiento, ese ajuste que se hizo que nada tiene que ver con el presupuesto, sí hay recursos, lo único que hicimos fue pedirle a los atletas que ayuden con los ajustes, que den resultados. Esto se dio porque revisando paso por paso se encontró con 130 atletas irregulares dentro del fondo y entre esos deportistas hubo quien se quejó que ganaba más un joven dentro del programa de Construyendo un Futuro”, explicó la funcionaria en entrevista con Noticieros Televisa.

“No tiene nada que ver ese monto, es el que se está estipulado; incluso en estos casos (de irregularidad) se tenía que dar de baja al atleta, pero yo decidí que lo dejaran en el mínimo, pero veremos en los Juegos Panamericanos; después veremos porque hay entre 20 y 30 que no hay justificación técnica y no queremos tener irregularidades”, añadió.

Una de las principales molestias de los atletas es que sus becas son inferiores que el apoyo del programa “Jóvenes construyendo el futuro”, hecho que llevó a Ana Guevara a indicar que únicamente se atienen al presupuesto preestablecido.

“Sí hay quienes ganan menos de 3 mil 600 pesos, pero no es un criterio personal, así está estipulado la beca de un atleta juvenil oscila entre mil 500 y mil 800 pesos, y depende de su categoría; la siguiente beca es de 2 mil y de ahí para arriba hasta llegar a 30 mil pesos”, comentó.

Uno de los estandartes de los reclamos fue la clavadista de altura Ady Jiménez quien recalcó sus logros; sin embargo, la directora de la Conade hizo hincapié que no se trata de un deporte olímpico sino profesional por ende no debería recibir dinero del gobierno.

“No se había pasado dinero de la Conade al fondo y esto se hizo porque había irregularidades, por eso se detuvo el pago, pero después se regularizó el pago. Estamos valorando el caso de ella porque no es un deporte olímpico, aunque ha conseguido grandes resultado no es un deporte olímpico, es profesional y no podemos pagarles a los profesionales, esa beca se le otorgó de manera directa por la pasada administración. Se está analizando su caso, puede que se le dé una beca no por el mismo monto”, concluyó.