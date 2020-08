Ana María Alvarado revela que tiene un tumor cerebral y epilepsia

La conductora de Sale el Sol revela que no es un tumor maligno

Noroeste / Redacción

A través de su canal de YouTube, la conductora Ana María Alvarado revela que tiene un tumor cerebral, sin embargo, explicó que no es maligno, además de que le detectaron epilepsia.

“Fui al doctor, porque estaba muy preocupada por mi salud, y pensé que me iba a ausentar un tiempo, porque me dijeron que tenía un tumor”, señaló Alvarado, de acuerdo al sitio MSN.

“Sí tengo un tumor, en el lado derecho, un tumor benigno por fortuna, ya que pensé que iba a ser maligno y que me iban a operar”, relató Ana María.

Admitió que al principio, la noticia la devastó.

La también locutora de radio dijo que aunque no es maligno, y por el momento no será necesario operar, sí le ha generado algunos malestares.

“Ahorita no me está dando problemas, pero está ahí; en caso de que me esté creciendo si es conveniente operarlo, pero por el momento no es necesario, aquí está y es un tumor”.

La periodista de espectáculos indicó que hace tiempo comenzó a presentar ataques de epilepsia, que ella pensaba eran isquémicos, por lo que acudió a una revisión médica profunda.

“Me daban como algunos jalones en la cara y yo pensaba que era parálisis facial, y por eso fui al doctor. En febrero me seguían dando estos ataques isquémicos y hasta yo decía qué ‘a poco todavía me siguen dando estos preinfartos”.

“Pero resulta que nunca tuve ataques isquémicos, sino que tengo epilepsia. Y apenas me lo diagnosticaron, y por eso lo comparto con ustedes”.

“Me dijeron que con un medicamento voy a estar bien y va a estar controlado”, concluyó la conocida comunicadora del medio del espectáculo.

La reconforta Talina Fernández

Talina Fernández comparte un mensaje de aliento con Ana María Alvarado.

"Perdón, no sabía, ¿tienes un tumor? Ok, pues yo tengo dos, hace 15 años y aquí estoy, entonces nada más te vengo a decir que no te asustes, que vas a estar muy re que te bien, que te quiero y te entiendo. Vas a poder hacer todo, mi vida, tú vas a estar muy bien”.

Este acto por parte de Talina, hizo que Anita no pudiera contener el llanto y finalmente terminaron dándose un gran abrazo, mientras la producción y los conductores le aplaudían a la periodista de espectáculos para darle ánimo de seguir adelante, difundió radioformula.com.