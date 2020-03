DÍA DE LA MUJER

Ana Paola Sierra Gutiérrez, enamorada del surf

La mazatleca ha encontrado su pasión en las olas, la cual combina a la perfección con su faceta de empresaria

Carlos Robles

MAZATLÁN._ En los últimos años, las mujeres han conseguido tener un mayor empoderamiento en la práctica de diversas actividades, las cuales, en el pasado eran de sólo realizadas por los hombres.

Tal es el caso del surf, una disciplina que llegó a ser considerada de carácter recreativo y que solamente era practicada por vagos, pero que en la actualidad ha tenido tal crecimiento que es un deporte que todo mundo quiere practicar.

Tal es el caso de Ana Paola Sierra Gutiérrez, una joven de 34 años, empresaria y deportista, que a su corta edad conoció este deporte, se enamoró él y desde entonces no suelta su tabla para practicarlo, cambiando así el rumbo de su vida.

La pasión por dominar las olas llegó en la etapa de la juventud para Sierra Gutiérrez, quien a los 19 años de edad tomó la decisión de irse a vivir a Sayulita, Nayarit, donde seguiría alimentando ese amor por el surf.

“Empecé a surfear ya que conocí a unos chicos de Sayulita, con quienes tomé una sesión de surf, me encantó y fue cuando decidí que quería irme a vivir ahí, donde me quedé por seis meses.

“Para mí fue un cambio total en mi vida, pues siempre fui una niña que fue a escuela de niñas fresa y salir a fiestas”, dijo.

Cambia su destino

Esta experiencia fue una de las que marcó el destino de “Poly” en su camino dentro del surf, pues esos chicos que conoció no eran sólo surfistas de momento, sino que eran profesionales del surf en México, tales como Diego Cadena, Dylan Southworth, Travis Southworth y Adrián “Gatito” Rodríguez.

“Durante esos seis meses, me quedé ahí (Sayulita) trabajando en el restaurante de Diego, surfeando todos los días y fue cuando me surgió ese amor por el surf, el cual no se ha ido”.

Con el paso del tiempo, Ana Paola regresó a vivir a Mazatlán con la firme intención de seguir realizando esta práctica deportiva, buscando dominar todas la olas que las playas del puerto tienen por ofrecer.

A la par de este crecimiento en su amor por el surf, “Poly” también tenía otros planes en su futuro laboral, por lo que decidió irse a estudiar a Guadalajara la carrera de Diseño de Modas para convertirse en una exitosa diseñadora de trajes de baño.

“Yo quise hacer toda mi carrera profesional alrededor de la playa y del surf, es por eso que soy diseñadora de modas de trajes de baño, y actualmente tengo mi marca (Bikinis Poly)”.

Mujer competitiva

Conforme fue avanzando el tiempo, el talento sobre las olas de Ana Paola no pasó desapercibido, llevándola a dar el paso de la práctica del surf de carácter recreativo, a lo competitivo.

“Siempre he sido muy competitiva, desde que regresé a Mazatlán, muchos me decían que surfeaba mejor que nadie, ya que cuando regresé llegue con mucha experiencia, surfeando olas grandes y con puros chicos.

“Y en efecto, cuando empecé a competir, no había nadie como yo, después fueron surgiendo grandes mujeres surfistas, a las cuales empecé a motivar para que siguieran creciendo y llegaran incluso a competir”.

Entre sus logros deportivos, Ana Paola consiguió levantar el título de Campeona Nacional en el año 2008, y desde ese punto, se mantuvo encabezando el top de las surfistas mexicanas.

Giro inesperado

Fue hasta el año 2015 cuando la vida “Poly” en el deporte dio un giro inesperado, pues en su participación en los Juegos Panamericanos de Surf 2016, en Perú, la Federación Mexicana de Surf la nombró la team mánager, pese a ser una competidora.

“No teníamos team mánager y me pusieron a mí por ser la más responsable (en base a mis logros empresariales), por lo que la federación creyó que era la más adecuada y me tocó serlo.

“Y fue a partir de aquí que me enamoré de ayudar, por lo que tengo ya cuatro años siendo team mánager de selecciones a nivel nacional y soy la que acompaña a todos los equipos a sus competencias”.

Así pues, desde el 2016, Sierra Gutiérrez tomó la decisión de convertirse en la entrenadora de equipos al punto de acompañar a competidores a competencias mundiales con los equipos Open, Junior, Adaptado e incluso de Juegos Panamericanos, donde ha conseguido grandes logros.

“Los Juegos Panamericanos 2019 fueron una experiencia increíble porque el surf ya es un deporte olímpico, estamos incluidos con todos los deportes y salir a un estadio o una villa olímpica, es una experiencia increíble”.

“En el 2017, ganamos el cuarto lugar como equipo y este año, con el equipo Junior, nos trajimos la medalla del segundo lugar, con Alan Cleland y en diciembre, en el Sub 20, nos trajimos el cuarto lugar con Mariana Carrasco”.

Es por esta razón que a la joven porteña la consideran el “amuleto de la suerte” del equipo, pues fue hasta que ella entró como team mánager, que se comenzó a ganar medallas para México.

“No necesariamente soy la más experimentada, pero hay algo en mí que motiva a los chicos a sentirse seguros de sí mismos y dar lo mejor”.

Mujeres con nervio

En una sociedad donde las diferencias de género son muy marcadas en el ámbito deportivo, Ana Paola expresó la importancia de perderle el miedo a subirse a una tabla de surf para competir, y demostrar que las mujeres mexicanas también tienen lo necesario para destacar en este deporte.

“Es importante que más chicas se animen porque no nomás es un deporte de hombres, por lo que tenemos que fomentar muchísimo el surf femenino en México y en Sinaloa, para que vean que vale la pena practicar este deporte.

“El factor de que ahora el surf sea un deporte olímpico, nos servirá para que haya más apoyo de difusión de que éste es un deporte en forma y de alto rendimiento, para que muchas se atrevan a escogerlo como una disciplina a practicar profesionalmente”.

Igualdad de género en el surf

Uno de los logros más importantes en la igualdad de género en este deporte se dio este año, cuando la Liga Mundial de Surf cambió su reglamento para igualar el pago entre hombres y mujeres surfistas.

Asimismo, en años anteriores se modificó estatuto para las competencias mundialistas, para que los equipos ya no sean conformados por cuatro hombres y dos mujeres, sino que ahora sean tres hombres y tres mujeres.

“En la actualidad, ya hay chicas surfeando al nivel de un hombre a nivel mundial, y pues ahora nos toca a las mexicanas llegar a ese nivel. Tal vez no me vaya a tocar a mí, pero a futuras generaciones sí, por lo que tenemos que trabajar en ellas”.

Próximas competencias

Entre las próximas competencias donde “Poly” estará participando como team mánager será esta semana en el Mundial de Surf Adaptado en California, Estados Unidos, donde acompañará al joven mazatleco Martín Díaz.

Posteriormente, viajará rumbo a Puerto Escondido, Oaxaca, donde se seleccionará al equipo que acompañará al último clasificatorio rumbo a Tokio 2020, que se celebrará en mayo en El Salvador.

