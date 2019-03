Ana Ramos habla de la importancia de la religiÃ³n y de Dios en su vida

Ana Ramos habla de la importancia de la religión y de Dios en su vida

La joven de 20 años fue una de las cientos de personas que acudieron a los diferentes templos de Culiacán para tomar ceniza en el inicio de la Cuaresma

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Esperando su turno para confesarse, Ana Ramos Vea, de 20 años, comparte lo importante que es la religión y Dios en su vida.

Ella sabe que es una joven atípica, conoce perfectamente que son pocos los jóvenes que son devotos a alguna religión; sin embargo, hoy fue a tomar ceniza, tradición que da inicio a la Cuaresma en la Iglesia Católica.

Reconoce que las personas de su edad hoy en día no están cercanas a alguna religión, opina que hay un desapego de las familias a lo espiritual, sin embargo a ella se lo han inculcado desde pequeña, y hoy en esta tradición católica, está comulgando con Dios en práctica eclesiástica.

“Últimamente sí están muy desapegados, creo que lo han tomado mucho de juego, ya no se les inculca mucho en las familias. En lo personal a mí me lo han inculcado mucho de pequeña, pero yo también tomé la decisión, hoy vengo por mi propia cuenta a tomar la ceniza, nadie me dijo 've a la iglesia', vengo porque quiero y porque me gusta”, comparte.

“Siento que hay muchos jóvenes que aunque se los inculcaron, ya perdieron esos valores, no les gustó no sé por qué y, bueno, cada quien tiene diferentes estilos de vida, entonces cada quien toma un rumbo diferente y como que pierden sus valores también cuando crecen”, añade.

Ana afirma que su lugar favorito es la iglesia, ahí ha encontrado buenos amigos y le da una paz espiritual que para la joven de 20 años es muy importante.

“Yo siempre he creído en el amor de Dios, mis padres me lo inculcaron. La verdad aquí en la Iglesia he encontrado a mis mejores amigos, es donde yo siento que es mi lugar, mi lugar favorito se puede decir, no me veo en otro lugar. Sí tengo amigos que incluso no creen en Dios, pero a veces las pláticas que ellos tienen no me agradan”, explica.

Hoy se confesará, no es algo que hace a menudo, sin embargo cumple con lo que su religión le marca, no lo hace por obligación, sino simplemente porque le gusta y lo necesita.

“Voy a misa todos los domingos, me confieso, tal vez no cada semana, pero lo hago cuando sé que necesito hacerlo, siempre en mi familia está la tradición de Año Nuevo y en Navidad ir a misa, siempre en Semana Santa estoy ahí, Miércoles de Ceniza, siempre estoy comulgando cuando puedo, haciendo mis oraciones, trato de tener siempre en mente a Dios, que sé que lo necesito”, detalla.

Reconoció que muchos de sus amigos le hacen burla por estar tan adentrada en la Iglesia, sin embargo ella platica que muchos de ellos no conocen lo positivo de creer en algo, es por ello que no los critica.

“A veces me dicen, 'ah eres Aleluya' como que se burlan de uno muchas veces, y uno entiende porque son personas que nunca han estado en este círculo social, y uno entiende que ellos no saben de estas cosas, y no hay que criticarlos, al contrario, hay que explicarles que no tiene nada de malo”, menciona.