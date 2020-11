Anahy Lizárraga hace historia para la UAS al ser la primera deportista en ganar el Premio Nacional del Deporte

La softbolista no tenía idea de la magnitud de recibir este reconocimiento

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Al recibir el Premio Nacional del Deporte, Anahy Lizárraga se convirtió en la primera atleta estudiante de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la historia en recibir dicho galardón.

El maestro Jorge Alfredo Ceyca Carrillo, quien en los últimos años ha dedicado su tiempo a compilar un documento con más de 400 páginas sobre la historia del deporte de las Águilas UAS, confirmó este hecho. No existe antecedente, de otra u otro estudiante de la UAS, ganador del Premio Nacional del Deporte.

Hace seis días el Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, encabezó la entrega del Premio Nacional del Deporte en el campo militar Marte de la Ciudad de México.

Ahí estuvieron los sinaloenses Juan Diego García, taekwondoín paralímpico, Salvador González, entrenador de voleibol de playa, y Anahy Lizárraga, integrante de la selección nacional de softbol que logró por vez primera boleto a Juegos Olímpicos.

Rosy Anahí, jugadora del equipo de softbol de las Águilas UAS que dirige Jorge “chino” Corvera, estudiante de la Facultad de Arquitectura, dijo que no tenía idea de la magnitud de dicho premio.

“Ni idea de la magnitud de este evento. Desde el trato que recibimos, el estar con el Presidente de México, con la máxima autoridad del deporte como lo es Ana Guevara, con otras leyendas del deporte como Fernando Valenzuela y compañeros deportistas. Fue un alto honor recibir el premio más importante para un deportista en México”.

Y lo mejor de todo, recalcó Anahy Lizárraga, que mamá y papá estuvieron con ella.

Con este premio, la atleta nacida en Culiacán no pudo estar más motivada.

“Motivada y comprometida me encuentro. Comprometida a ser mejor atleta ya me ves aquí entrenando, no he dejado de hacerlo. Por sobre todas las cosas mejor persona, ser más responsable, ser un ejemplo para las presentes y futuras generaciones”.