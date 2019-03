Analiza el promotor demandar al Alcalde de MazatlÃ¡n

Asegura que es un Alcalde nefasto

Analiza el promotor demandar al Alcalde de Mazatlán

El promotor de conciertos Felipe Silva acusa al Gobierno de Mazatlán de también pedir moches

Fernando Espinoza

MAZATLÁN.- “No hubo química con El Químico... Show en Vivo se despide de Mazatlán”, anunció la empresa de entretenimiento Show en Vivo, en una rueda de prensa donde confirmó que el concierto de Pancho Barraza en este puerto está cancelado por la falta del permiso por parte del Ayuntamiento de Mazatlán.

Y ahí mismo, el promotor de conciertos, Felipe Silva, advirtió que está considerando una demanda en contra del Gobierno Municipal por las afectaciones causadas y además, por una supuesta extorsión que se habría dado en torno a permisos.

“Estoy considerando la posibilidad de interponer una denuncia penal por fraude y abuso de confianza y por extorsión al Alcalde Químico Benítez; el señor a través de dos trabajadores de Cultura, aquí en este Centro de Convenciones, tuvimos dos reuniones, yo en lo personal, dos reuniones privadas con ellos, uno de nombre Irving, y otro de nombre José Ángel, los cuales son de Cultura, en esta reunión que tuve con ellos, estuvimos en un principio apoyando o analizando qué artistas podían venir al Carnaval”, reveló.

“En otra segunda reunión, resulta y resalta al famoso químico que no le gustan los acomodos por lo oscurito, o no le gustan los pedir favores, o que los moches, y cosas por el estilo, porque dice que yo en la administración pasada trabajé con moches y demás, yo les quiero decir que a través de estos dos personajes de Cultura tuve la relación y tuve la solicitud por parte del Químico y de su señora esposa para que en la toma de protesta, Jesús Monárrez cantó unas canciones, luego hubo una cena de gala o una cena fifí, como dicen por ahí, en donde cantó Jesús Monárrez, pues el empresario que hizo la contratación del artista y al cual me presté a este juego del Alcalde fui yo, yo fui el que contrató a Jesús Monárrez, yo fui el que le pagué al artista 152 mil 500 pesos, le pagué su actuación, boletos de avión y hotel, previo yo a acceder a traer el artista, el Ayuntamiento, ‘El Químico’ y estos dos personajes de nombre Irving y José Ángel, se comprometieron a exentarme de impuestos de dos eventos artísticos que llevé a cabo aquí en el Centro de Convenciones, uno fue Sebastián Yatra y el otro fue Sin Bandera, cosa y situación que no pasó, yo pagué los impuestos”.

Ni modo, no habrá concierto de Pancho Barraza en el Teodoro Mariscal

“El concierto queda cancelado, el H. Ayuntamiento nos lo canceló sin tener argumento alguno”, dijo Felipe Silva.

Será a partir del lunes próximo que quienes adquirieron sus boletos podrán pasar por su reembolso, será justo en el punto de venta donde los compraron, y para quienes lo hicieron a través de internet, será devuelto a sus tarjetas bancarias.

“Todavía ayer El Químico (miércoles) le dijo ayer a Pancho Barraza su concierto si va, pero hoy (ayer jueves) dijo que siempre no”, dijo Felipe Silva, director de Show en Vivo.

“Esta es la actitud del Alcalde “El Químico”, y es un mentiroso total, miente y le miente a la ciudadanía, es un doble cara, es una persona nefasta, y quiero informales que por esa situación el evento queda cancelado.

Pancho Barraza se disculpa, para los que ya saben que se casó hace tiempo, hoy (ayer) es el aniversario de bodas, salió de viaje, pero me ha dado instrucciones para que el miércoles se convoque a otra rueda de prensa y él dará también sus puntos de vista respecto al gobierno, respecto al Alcalde”, asegura Felipe Silva.

Fans de Pancho Barraza exigen al Gobierno de Mazatlán dar permiso para concierto



El mismo empresario explicó que no hay una razón lógica por parte de Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres, y expuso qué durante los trámites se percató que no hay comunicación entre el primer edil con su equipo, pues solicitó permiso en tiempo y forma pero no se le comunicó.

Además, acusó de mentiroso al Alcalde por todas declaraciones que hizo en días pasados. Incluso dijo que el video que circuló en redes sociales donde Pancho Barraza decía que había sido engañado por él, el artista lo hizo porque el Alcalde lo obligó ha hablar bien de él.

“A Pancho Barraza lo obligaron a hacer este video, el video si entran en estos momentos está borrado de las redes sociales de Pancho Barraza, “El Químico” le jugó el dedo en la boca y lo obligó a que hablara bien de la alcaldía, y que hiciera y fabricara un video a favor del alcalde porque tenía todos los medios encima”, afirmó.

“El problema del Alcalde es que él ganó por el efecto dominó de Morena, esa fue la realidad, entonces yo creo que la ciudadanía se equivocó a elegir a un nefasto Alcalde”.

Además el empresario aseguró que se regresará a Tijuana, de donde es originario y dejará de hacer los espectáculos en Mazatlán, al menos hasta que termine la administración de Benítez Torrez.

Por lo que respecta a los conciertos que ya tenía programados como el de Mon Laferte, Sebastián Yatra y Reik seguirán en pie, aunque ya no bajo su responsabilidad, pues dijo que los traspasó a otros dos empresarios, que aunque no quiso revelar sus nombres, aseguró que son responsables y que mete las manos al fuego por ellos.