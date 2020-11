Analiza IEES realizar encuesta ciudadana para la realización del Carnaval de Mazatlán

La presidenta del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa indicó que se está estudiando esta posibilidad, sin embargo no detalló cuánto le costaría al IEES realizar este ejercicio que fue solicitado por Luis Guillermo Benítez Torres, Alcalde del puerto

Antonio Olazábal

El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa está analizando la respuesta que le dará al Ayuntamiento de Mazatlán luego de que Luis Guillermo Benítez Torres, Alcalde del puerto, solicitará cooperación al órgano garante en materia electoral para hacer una encuesta ciudadana en el Municipio para determinar si se lleva a cabo o no el Carnaval de Mazatlán, señaló Karla Peraza Zazueta, presidenta del IEES.

La funcionaria indicó que el oficio les llegó hace una semana y que están analizando la respuesta que le darán a la Comuna de Mazatlán; desconocen aún si esto tendría un costo elevado para el instituto, pero cuando se tome una determinación, será de carácter público para la ciudadanía.

"Sí hemos estado atentos a las declaraciones que han tenido varios funcionarios del Ayuntamiento de Mazatlán. Nosotros recibimos un escrito el día 3 de noviembre en donde se nos hace una consulta", compartió.

El Carnaval de Mazatlán va a consulta, para ver si se realiza o no: El Químico

"Obviamente nosotros estábamos atendiendo temas que obedecían a la sesión que tuvimos, tenemos 15 días hábiles para contestarlo, es un tema que le ocupa al secretario ejecutivo (del IEES) y que ya está elaborando sobre el mismo para poderles contestar al Alcalde de Mazatlán", añadió.

Peraza Zazueta explicó que es un tema que tiene que platicarse dentro del IEES, llegar a acuerdos, de momento no se pronunció si es factible o no realizar esta encuesta ciudadana.

"Tenemos que analizar el tema, las maneras de participación ciudadana que existen en el Estado y cuando pueden ser llevadas a cabo, entonces interpretar la consulta que hace el ciudadano Alcalde de Mazatlán", mencionó.

"Estamos en esa revisión, a mí no me gustaría pronunciar algo que no hemos tomado en conjunto las y los consejeros de este instituto, lo estamos revisando aún, también estamos en tiempo para responderle al Alcalde y con gusto cuando lo hagamos lo hacemos del conocimiento de ustedes (prensa)" , agregó.