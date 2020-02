Analiza Issstesin que mujeres faltan el día 9; Salud no descontará día, pero llama a evitar desatender enfermos

El primero asegura que el instituto que coordina en el estado tiene más de 21 prestaciones que atender, la mayoría operada por mujeres, como en el caso de la Estancias Infantiles, mientras que el segundo tiene la problemática que el 90 por ciento de su equipo de Enfermería son mujeres.

José Abraham Sanz

CULIACÁN.- Tanto el delegado estatal del Issste en Sinaloa, Marcial Silva Gómez, como el secretario de Salud estatal, Enfrén Encinas Torres, están preocupados por lo que pueda pasar si todas las mujeres faltan a laborar el próximo día 9 de febrero.

El primero asegura que el instituto que coordina en el estado tiene más de 21 prestaciones que atender, la mayoría operada por mujeres, como en el caso de la Estancias Infantiles, mientras que el segundo tiene la problemática que el 90 por ciento de su equipo de Enfermería son mujeres.

Sin embargo, coincidieron ambos que apoyan el movimiento, y están dispuestos a no descontar el día.

“Estamos totalmente a favor de que la mujer siga sobresaliendo, a la prevención de cualquier tipo de agresión física, verbal y por supuesto a algún tipo de corte de vida hacia la mujer, nosotros como institución estamos atentos a las indicaciones que nos dé nivel central para apoyar eso, por supuesto que lo apoyamos estamos viendo la nomenclatura en la normatividad, para justificar la ausencia de estas personas”, dijo Silva Gómez.

Recordó que el instituto ofrece servicio a 21 prestaciones como ventanillas especiales, hospitales, clínicas y estancias infantiles.

“De tal manera que si nosotros paralizamos una estancia infantil, donde el 100 por ciento son mujeres, pues los papás ¿qué van a hacer con esos niños? estamos hablando de que si yo tengo cita, que me dieron hace un par de meses, con la nefróloga, que no va a ir a trabajar, ¿dónde está mi cita? Son temas muy sensibles, una ventanilla de Fovissste, una ventanilla de un crédito, una ventanilla de jubilados y pensionados, entonces estamos siendo muy cautelosos en cuanto la resolución al interior del instituto”.

Pese a todo esto, recalcó Silva Gómez que como instituto si están a favor de que haya un paro.

“No tenemos un comunicado oficial nosotros, sin embargo esto es de responsabilidad propia de los estados y sobre todo de la condición humana de cada ser; en el caso de la Secretaría, las mujeres que trabajan en el sector Salud, es una decisión de ellas las que lo tengan que hacer, porque bueno manejamos seres humanos también, y seguramente que el tema de la sensibilidad de nuestro personal, que muchos de ellos, el 90 por ciento son mujeres, hablando de enfermería por ejemplo, son muy atentas, diligentes, muy inteligentes también, que seguramente tomarán la mejor decisión”, expresó Encinas Torres.

“También estoy seguro que los directivos son sensibles a ello, la Secretaría de Salud sin ningún problema... ahí les pedimos a los trabajadores del sector Salud, pues que se acerquen a los directivos, para cuidar el tema nada más de las enfermas y de los enfermos, pero amplio respeto a la mujer. No, no, no. N hay por qué descontarles el día. Habría qué ver la manera cada directivo en turno, de ver el mecanismos de coordinarse y cubrir para no poner en riesgo a pacientes, que puedan ser mujeres también”.