Analiza Vialidad y Transportes aplicar el Hoy no circula en Sinaloa

Esta medida se sumaría a otras que ya operan para frenar el avance del virus, dice Feliciano Valle Sandoval

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ La Dirección de Vialidad y Transportes de Sinaloa analiza poner en marcha una acción similar al "Hoy no circula" en las principales ciudades del estado, paro disminuir la movilidad vehicular para evitar la propagación del Covid-19, confirmó Feliciano Valle Sandoval.

“Está en revisión, en análisis, la medida que otros estados han adoptado, que es el ‘Hoy no circula’, no se descarta que se pueda poner en marcha (en Sinaloa)”, dijo el funcionario estatal.

Manifestó que no se ha definido sí se hará o no, pero no se descarta si las cifras de Covid-19 continúan en aumento.

Y dependerá, dijo, de cómo avancen las fases por el Covid-19 de acuerdo al Gobierno federal, para determinar las acciones que continuarán en base al uso de vehículos particulares y al transporte público del estado.

Esta medida aplicaría, principalmente, en los sitios donde hay más problemas de contagio, en las ciudades más grandes.

De momento no se ha determinado tampoco parar camiones de pasajeros, siempre que cumplan con las medidas sanitarias correspondientes, como el uso de cubrebocas en los pasajeros y sanitización de los camiones, informó.

En éstos sí se ha pedido que se hagan viajes espaciados, que disminuyan la circulación, pero pueden continuar laborando y dando el servicio a la población, precisó.

En esa decisión de espaciar y disminuir la circulación al transporte público, ha dejado de laborar alrededor del 50 por ciento del transporte urbano, de un total de 2 mil 250 unidades, y en Semana Santa solo circuló alrededor del 30 por ciento.

Se ha reducido, manifestó, para dar atención principalmente a quienes tienen que salir a realizar situaciones esenciales, buscando que la población que no tiene que salir, acate el hecho de permanecer en casa.

En relación al transporte de pasajeros hacia la zona sur, manifestó que no hay una orden relacionada al paro de labores, si éstos cumplen con las medidas sanitarias, con la sana distancia entre pasajeros y el uso de cubrebocas, así como la sanitización de sus unidades.