CONFERENCIA

Analizarán el impacto de la tecnología en las relaciones de familia en conferencia de ISAPAC

El consultor Jorge Yuk ofrecerá la charla organizada por ISAPAC, este viernes a las 19:00 horas, en el auditorio Laurel del Wyndham Executivo Culiacán

Nelly Sánchez

Las nuevas tecnologías son una herramienta y el reto del hombre es encontrar el equilibrio con su inteligencia emocional para usarlas para su propio beneficio, consideró Jorge Yuk.

El conferencista y capacitador internacional, consultor en innovación y nuevas tecnologías fue invitado por ISAPAC para impartir la conferencia Impacto de las Nuevas Tecnologías en la Familia y la Sociedad del Siglo 21, este viernes, a las 19:00 horas, en el auditorio Laurel, del hotel Wyndham Executivo Culiacán.

"La inteligencia emocional del ser humano siempre está por detrás de lo que puede crear, construimos máquinas, cosas que luego son nuestra perdición, porque emocionalmente seguimos, no en la edad de piedra, pero sí hace 200 años", dijo.

"Construimos herramientas y no tenemos la capacidad emocional para gestionar, se requiere un cambio de cultura, no podemos construir un cambio digital si no cambias las personas".

Yuk consideró que antes no había tantos problemas porque los cambios tecnológicos eran muy lentos.

"Pasaban 100 años para que hubiera un cambio importante, pero ahora todo es inmediato, por lo tanto se requiere de inteligencia emocional".

Señaló que las nuevas tecnologías pueden hacer que las familias sean disfuncionales porque hay menos interacción personal, aunque pudieran beneficiar a jóvenes que son retraídos o introvertidos, a tener una red de personas con las que puedan interactuar a través de la red.

"Los beneficios que veo son una mayor comunicación, más libertad a la hora de interactuar con personas de todo el mundo, mayor capacidad de acceder al conocimiento... los contras son que nos convirtamos en esclavos de la tecnología, que esta anule la interacción humana, de pareja, la relación social, el peligro es llegar a aislarnos, la desinformación".

El conferencista aseguró que el problema no son las nuevas tecnologías, ni las redes sociales, sino el uso que les damos, porque estas son solo herramientas.

Olivia Reyes Oropeza, directora de control y desarrollo institucional de ISAPAC, comentó que el propósito es promover valores e integración de familia a través de cursos, talleres y conferencias.

"Cuidamos que los padres se mantengan informados, porque las redes sociales no están regulados y hay una brecha generacional que no dominamos las redes sociales, y esta conferencia es para que nos orienten".

BOLETOS

El bono de cooperación es de 150 pesos. Para mayor información pueden comunicarse al teléfono 713 32 23.