Anayansi se divorció y desde hace 6 años no ve a su hija; jueza le niega custodia... porque su nueva pareja es mujer

Desde que se separó del padre de su hija, lo único que la jueza le ha autorizado es visitas en casa del padre, pese a que Anayansi ha demostrado que en ese lugar sufrió maltrato sicológico y físico, por lo que no ha podido ver a su hija desde entonces

José Abraham Sanz

CULIACÁN._ Anayansi Parra se presentó esta mañana en la Comisión Estatal de Derechos Humanos para interponer una queja en contra de una jueza del Juzgado Primero Familiar de Guasave, que no le ha resuelto la custodia de su hija desde hace seis años.

Desde que se separó del padre de su hija, lo único que la jueza le ha autorizado es visitas en casa del padre, pese a que Anayansi ha demostrado que en ese lugar sufrió maltrato sicológico y físico, por lo que no ha podido ver a su hija desde entonces.

Anayansi, doctora de profesión, asegura que los juicios por custodia de menores normales duran entre dos y tres años, pero por el hecho de haber contraído matrimonio con otra mujer, le ha provocado el rechazo de la jueza.

“El motivo por el que fui fue para levantar una queja por el procedimiento que yo estoy en un juicio por la custodia de mi hija y tengo seis años que se inició el juicio”, señaló. “Esto se me ha estado alargando por una u otra razón y yo no he visto ni sé nada de mi hija”.

“La convivencia que ella me dio es una convivencia con el papá, en casa del papá, sin especificar más condiciones, ni horarios ni días, yo le dije a la juez que no podía ir a ese domicilio, porque he sufrido violencia física y sicológica en ese lugar, yo le llevé los expedientes que lo comprobaban”.

La jueza, a quien identificó con el nombre de Marisela Chávez, le negó la convivencia pese a las evidencias.

Desde el principio, de acuerdo a Anayansi, la jueza ha buscado alargar el proceso y comenzó a solicitar valoraciones sicológicas.

“Ella me mandó valorarme sicológicamente, ahí en el juzgado, por seis meses; después de que terminó la valoración volví a solicitar la convivencia y se me negó otra vez”, acusó.

“Pedí convivencia a través del DIF Guasave, bajo la supervisión de alguna sicóloga que nos estuviera ahí revisando, pero se nos negó este tipo de visitas, incluso la jueza volvió a pedir otra valoración con el Ismujeres, y hasta ahorita es hora de que no he podido obtener una visita real”.

El juicio, recordó, ya lleva seis años, algo que considera inusual.

“Normalmente los juicios, para parejas heterosexuales no duran más de tres años... y es que yo estoy casada legalmente con una mujer, desde hace tres años”, señaló.

- ¿Usted cree que es esa razón por la que la jueza le ha negado la custodia?

Sí, porque ya me valoraron sicológicamente en dos ocasiones, no he tenido ningún problema, porque si no ya me lo hubieran hecho saber.

En su momento, cuando me hicieron la valoración, cuando pedí la convivencia, en la respuesta de ella es que es un procedimiento legal y hasta que se termine el juicio no se van a cambiar las medidas, pero pues tengo seis años queriendo que se termine el juicio.

Anayansi explicó que el viernes estaba programada la audiencia final del caso, pero que ya estando en el juzgado le comentaron que se cancelaría porque faltaba una valoración sicológica del padre de la hija, por lo que la audiencia se programó hasta el año que entra.

“Hoy es cumpleaños de mi hija y en los medios yo externé que será otro año más sin poder estar con ella, sin poderle hablar, porque el papá me tiene bloqueada. ¿Cuántos cumpleaños más me tengo que perder?”, expuso.