Ancira Elizondo se sintió mal y juez federal pausó la audiencia de imputación; se reanuda esta tarde

Los argumentos que dio el juez federal para la suspensión de la imputación contra Ancira Elizondo -quien padece diabetes-, fue que el empresario coahuilense sufrió una descompensación metabólica por falta de descanso y una crisis de oxigenación básica con aumento de presión arterial

Carlos Álvarez

04/02/2021 | 08:19 AM

José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la capital de la República, suspendió a las 05:00 horas de este jueves 4 de febrero, la audiencia de imputación contra Alonso Ancira Elizondo, ex presidente del Consejo de Administración y ex dueño de Altos Hornos de México SAB de CV (AHMSA), y acordó su reanudación hasta las 13:00 horas de este mismo día.

Los argumentos que dio el juez federal para la suspensión de la imputación contra Ancira Elizondo -quien padece diabetes-, fue que el empresario coahuilense sufrió una descompensación metabólica por falta de descanso y una crisis de oxigenación básica con aumento de presión arterial.

Ante ello, Zúñiga Mendoza autorizó, a las 02:58 horas de este jueves 4 de febrero, el ingreso de una ambulancia con paramédicos al estacionamiento del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, para atender al ex dueño de AHMSA.

Tras un análisis, los paramédicos concluyeron que el empresario coahuilense presentó una descompensación por falta de descanso y alimentación en las últimas horas, ya que no ha dormido desde que salió extraditado de España.

La audiencia de imputación contra Ancira Elizondo inició a las 23:00 horas de ayer miércoles 3 de febrero y ya en la madrugada de este día, los fiscales de la Fiscalía General de la República (FGR) formularon la imputación por lavado de dinero contra Ancira Elizondo.

Tras ello, el empresario empezó a sentirse mal y se solicitó la atención médica. Los paramédicos permanecieron en el lugar aproximadamente una hora y a su salida comentaron a medios nacionales, que el empresario coahuilense tuvo que hidratarse y consumir algunos alimentos para recuperar sus niveles hipoglucémicos.

Previo a que los fiscales federales formularan la imputación, la defensa de Ancira Elizondo planteó tres incidencias de violación al debido proceso, sin embargo, ninguna fue procedente. Entre ellas se indicó que supuestamente la FGR violó una suspensión provisional que impedía privar de la libertad al empresario y que fue concedida por el Juez Segundo de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México.

No obstante, Zúñiga Mendoza argumentó que dicha incidencia era infundada porque, más allá de que la FGR haya sido o no notificada de esa resolución, Ancira Elizondo ya venía materialmente detenido desde el momento en que abordó en España el vuelo que lo trajo extraditado a México.

El juez federal rechazó la solicitud de la defensa de Ancira Elizondo para anular el acuerdo de llevar a cabo la audiencia de imputación. Derivado de lo anterior, lo abogados también pusieron en duda el momento en que ejecutaron la aprehensión al imputado, ya que el empresario fue declarado detenido hasta la 19:15 horas de ayer miércoles 3 de febrero.

Sin embargo, el Zúñiga Mendoza señaló que la FGR solicitó oportunamente la audiencia inicial y, por tanto, no hubo violación al debido proceso. Otro aspecto impugnado fue el reconocimiento de Petróleos Mexicanos (PEMEX) como parte ofendida en esta audiencia.

Ello dado que Ancira Elizondo está acusado de lavado de dinero, un delito que no contempla un daño patrimonial y que por consecuencia no causa una afectación u ofensa a la empresa paraestatal. No obstante, el juez federal descartó este alegato contra PEMEX, entidad que presentó la denuncia original de hechos.